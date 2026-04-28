Champions League, il PSG batte il Bayern 5-4 nella semifinale d’andata

Diretta PSG-Bayern Monaco di martedì 28 aprile 2026: nove gol, sorpassi continui e una partita memorabile al Parco dei Principi

PARIGI – Nove gol, ribaltamenti continui e un finale da brividi. La semifinale d’andata di Champions League tra PSG e Bayern Monaco resterà a lungo nella memoria dei tifosi: al Parco dei Principi finisce 5-4 per i francesi, al termine di una gara vibrante, ricca di episodi e decisa solo nei minuti conclusivi.

Il Bayern parte forte e al 16’ trova il vantaggio con Harry Kane, glaciale dal dischetto dopo il fallo di Pacho su Luis Díaz. La reazione del PSG è immediata: al 24’ Kvaratskhelia firma l’1-1 con una giocata delle sue, rientro sul destro e conclusione angolata. La partita si accende e al 32’ i parigini completano il sorpasso con il colpo di testa di Joao Neves su corner di Dembélé. Ma il Bayern non molla: al 41’ Olise sorprende Safonov con un sinistro potentissimo per il 2-2. Il primo tempo si chiude però con un nuovo ribaltone: al 49’, dopo un lungo check VAR per un tocco di mano di Davies, Dembélé trasforma il rigore del 3-2.

La ripresa si apre con il Bayern in pressione, ma è il PSG a colpire. All’11’ Kvaratskhelia firma la doppietta personale e il 4-2, raggiungendo quota 100 gol in carriera. Due minuti più tardi è ancora Dembélé a trovare la rete del 5-2, finalizzando un filtrante perfetto di Doué. Sembra finita, ma il Bayern rimette tutto in discussione: al 20’ Upamecano accorcia di testa su punizione, mentre al 23’ a Luis Díaz viene annullato il gol del possibile 5-4 per fuorigioco millimetrico. Nel finale i tedeschi spingono con forza, trovando il 5-4 con un colpo di testa ravvicinato di Olise. Gli ultimi minuti sono un assedio, con Pacho che salva sulla linea e Safonov che resiste agli assalti. Dopo quattro minuti di recupero, il PSG può festeggiare.

Cronaca con tabellino

RISULTATO FINALE: PSG-BAYERN MONACO 5-4 SECONDO TEMPO 49' è finita! Il PSG supera 5-4 il Bayern Monaco in questo match d'andata di semifinale. Grazie per l'attenzione e appuntamento alle prossime dirette 49' angolo Bayern, palla salvata quasi sulla linea da Pacho 47' scontro di gioco con Safonov che ha avuto la peggio e approfitta per fare il suo ingresso Jackson per Pavlovic 45' conclusione strozzata dal limite di Kane, blocca senza problemi Safonov 44' assegnati 4 minuti di recupero 43' gioco fermo, a terra Hakimi che si tiene il bicipite femorale. Il giocatore viene accompagnato a bordo campo, cambi finiti. Il giocatore prova a rientrare ma sembra solo per fare presenza 42' Hakimi per Mayulu, bolide in area con il mancino sull'incrocio dei pali! 38' in campo per Nuno Mendes e Kvaratskhelia per Hernandez e Mayulu 38' su palla recuperata alta Olise in area indeciso sul dar farsi scucchiaia per nessuno 36' gioco fermo, problema muscolare per Nuno Mendes. Sembra scontato il cambio 35' proteste di Hakimi e giallo per lui 34' punizione Bayern la difesa si rifugia in angolo ma sugli sviluppi Kimmich troppo sul portiere 33' in campo Goretzka per Musiala 31' massimo sforzo del Bayern che prova a mettere alle corde i parigini. Giallo a Fabian Ruiz per un fallo di frustazione 29' numero di Olise che conquista un angolo. Traiettoria verso il secondo e ultimo tocco della difesa sul fondo. Nuovo tentativo ma nulla di fatto 26' controllo con una mano di Luiz Diaz e potenziale contropiede che sfuma 23' attenzione gol annullato a Luis Diaz! Lungo lancio per lui, controllo e conclusione precisa in area ma segnalata posizione di offside. VAR in corso ma è tutto regolare! 22' cross basso di Musiala, ci arriva Kane ma trova l'opposizione della difesa 21' punizione di Kimmich, in area con i pugni allontana Safonov 20' Upamecano! Accorcia il Bayern su punizione colpo di testa da due passi in anticipo sul portiere 19' in campo Fabian Ruiz per Zaire-Emery 17' prova il numero in area Luiz Diaz chiusa da Safonov in uscita bassa 16' gara in salita per i tedeschi che devono fare attenzione a non concedere gli spazi lasciati al momento agli avversari in contropiede 13' Dembélé!!! Incredibile 5-2 PSG! Filtrante di Doué per il compagno in area e piazzato con il destro sul palo interno e in fondo al sacco con Neuer impietrito 11' Kvaratskhelia!!! 4-2 PSG! Sullo scarico dal fondo di Hakimi palla che arriva sul palo opposto e sono 100 gol da professionista 9' spunto in area del Bayern e tocco di Laimer sul primo palo a lato 5' chiusura su Luis Diaz in area e ripartenza PSG, slalom di Kvaratskhelia in area e al momento del tiro finisce a terra ma sembra lui aver toccato Upamecano. Il VAR infatti non interviene 3' lungo lancio per Laimer, sulla traiettoria Hakimi che appoggia al portiere 2' possesso palla PSG che subisce la pressione avversaria e metri guadagnati sul fronte offensivo calcio d'avvio battuto dal Bayern squadre in campo per il secondo tempo, una novità nel Bayern con Laimer per Davies PRIMO TEMPO 51' si chiude il primo tempo con il vantaggio dei francesi per 3-2. Emozioni allo stato pure e tanti gol al Parco dei Principi e per il secondo tempo ne vedremo delle belle 49' Dembélé dal dischetto, rete! Il PSG torna ancora avanti! Conclusione perfetta alla sinistra di Neuer che intuisce ma non raggiunge la sfera per un soffio 46' VAR in corso per un possibile tocco con le mani di Davies in area. L'arbitro va a rivedere l'azione ma sembrerebbe esserci prima un tocco con la coscia prima ma è rigore! Kimmich chiede lumi, finale incandescente 44' un minuto di recupero assegnato 41' Oliseee!! Pareggio del Bayern Monaco! Come un fulmine il numero 17 lascia partire un missibile con il mancino centrale che piega le mani a Safonov 39' recupero di Hakimi su Stanisic in area decisivo con l'attaccante che ha esitato un pò prima di tentare la concusione 36' bella chiusura di Marquinhos e sulla rapida ripartenza controllo e conclusione in corsa per Douè a lato di poco! Che ritmo questo match! 32' spunto in area di Olise nello stretto ma la conclusione su stampa sul palo. Dell'altra parte Douè slalomeggia in area e conclusione sporcata sul fondo dalla difesa. Sul corner dalla sinistra di Dembélé colpo di testa vincente di Joao Neves! 2-1 PSG! 31' su cross dalla destra, tocco con il braccio di Pavlovic in area ma era attaccato al corpo e nessun intervento 27' possesso palla PSG che ha saputo subito reagire allo svantaggio e all'avvio forte dei tedeschi 24' Kvaratskhelia! Pareggio del PSG! Micidiale nell'uno con uno in area, si accentra e calcia angolato alla sinistra di Neuer 23' incredibile palla gol sui piedi di Dembélé che dopo essersi involato in area calcia largo a tu per tu con Neuer 19' salvataggio sulla linea di Marquinhos su conclusione di Olise da due passi e dopo un tocco di Saponov a rallentare la corsa. E' stato Kane a smarcarlo magistralmente 16' sul dischetto Kane, rincorsa breve spiazzato Safonov alla sua sinistra! 1-0 Bayern Monaco! 15' rigore per il Bayern, intervento falloso in spaccata di Pacho su Luis Diaz, nessun dubbio per l'arbitro. Il VAR conferma 13' sulla punizione palla scodellata in area da Kimmick e palla deviata sul fondo, traiettoria stretta liberata da Saponov con i guantoni 12' primo provvedimento disciplinare per Marquinhos per un blocco su Musiala che lo stava puntando 12' chiusura a sandwich efficace appena dentro l'area su Dembélé 5' spunto di Olise, cross basso intercettato da Safonov 3' ottima chiusura di Davies su Hakimi costretto al fallo 2' prima sortita per il Bayern con Joao Neves che allontana un pallone insidioso in area Si parte! Calcio d'avvio battuto dal PSG che come di consueto calcia la palla in fallo laterale per provare subito con una riaggressione alta Squadre in campo, tutto pronto all'inizio del match! Un cordiale saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti alla diretta di PSG-Bayern Monaco. Dalle ore 21 seguiremo il match d'andata della prima semifinale di Uefa Champions League. TABELLINO PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes (dal 38' st Hernarndez); Zaire-Emery (dal 18' st Fabian Ruiz), Vitinha, Joao Neves; Douè, Dembelé, Kvaratskhelia (dal 38' st Mayulu). A disposizione: Chevalier, Marin, Lucas Beraldo, Zabarnyi, Fabian Ruiz, Gonçalo Ramos, Kang-in Lee, L. Hernarndez, Mayulu, Dro Fernandez, Barcola, Mbaye. Allenatore: Luis Enrique BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Davies (dal 1' st Laimer); Pavlovic, Kimmick; Olise, Musiala (dal 33' st Goretzka), Luis Diaz; Kane. A disposizione: Ulreich, Urbig, Minjae Kim, Goretzka, Jackson, H. Ito, Laimer, Deniz Offi, Pavic. Allenatore: Kompany Reti: al 16' pt Kane (rigore), al 24' pt Kvaratskhelia, al 32' pt Joao Neves, al 41' st Olise, al 49' pt Dembélé (rigore), all'11' st Kvaratskhelia, al 13' st Dembélé Ammonizioni: Marquinhos, Fabian Ruiz, Hakimi Recupero: 1' pt, 4' st

Le formazioni ufficiali di PSG-Bayern Monaco

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Douè, Dembelé, Kvaratskhelia. A disposizione: Chevalier, Marin, Lucas Beraldo, Zabarnyi, Fabian Ruiz, Gonçalo Ramos, Kang-in Lee, L. Hernarndez, Mayulu, Dro Fernandez, Barcola, Mbaye. Allenatore: Luis Enrique

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Davies; Pavlovic, Kimmick; Olise, Musiala, Luis Diaz; Kane. A disposizione: Ulreich, Urbig, Minjae Kim, Goretzka, Jackson, H. Ito, Laimer, Deniz Offi, Pavic. Allenatore: Kompany

La presentazione del match

Martedì 28 aprile alle 21 si disputerà PSG-Bayern Monaco, partita valida per la semifinale della Champions League. L’incontro si giocherà al Parc des Princes e sarà diretto dallo svizzero Scharer. Le quote vedono nettamente favoriti i Parigini, la cui vittoria si trova a 2,30 il pareggio a 3,80 mentre il successo dei Bavaresi è quotato 2,80.

Dopo la sconfitta interna contro il Lione, il PSG ha prontamente rialzato la testa vincendo due partite consecutive senza subire gol e segnandone sei, contro Nantes e Angers. In campionato i Parigini continuano sempre a guardare tutti dall’alto della classifica con 69 punti, a più sei sul secondo posto occupato dal Lens. Per arrivare a giocarsi la semifinale, la squadra allenata da Luis Enrique ha eliminato il Monaco nel playoff prima di avere la meglio del Chelsea negli ottavi e del Liverpool nei quarti.

Morale alle stelle per il Bayern Monaco che, dopo aver vinto la secondo Bundesliga consecutiva, ha vinto contro il Mainz dopo aver rimontato tre gol di svantaggio. I Bavaresi, in campionato, hanno ormai fatto il vuoto dietro di loro considerato che la seconda in classifica (il Borussia Dortmund) ha 15 punti in meno, 67 contro 82. La formazione guidata da Kompany non ha dovuto giocare il playoff qualificandosi direttamente agli ottavi dove ha eliminato l’Atalanta prima e il Real Madrid ai quarti poi.

I precedenti in casa PSG in Champions League sono 7 e il bilancio dice 4 vittorie dei padroni di casa e 3 successi degli ospiti.

QUI PSG – Luis Enrique dovrebbe mandare in campo il suo undici tipo che vede Safonov in porta, difesa a quattro formata da Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes, a centrocampo il trio Zaire-Emery-Vitinha-Joao Neves; in attacco Doue e Kvaratskhelia ai lati di Dembelé. Fuori per infortunio il solo Ndjantou mentre non ci sono giocatori in dubbio.

QUI BAYERN MONACO – Pochi dubbi per Kompany che dovrebbe schierare Neuer tra i pali, difesa in difesa Stanisic, Upamecano, Tah e Laimer, in mezzo al campo la coppia composta da Pavlovic e Kimmich, sulla trequarti Olise, Musiala e Luis Diaz a sostegno di Kane. Indisponibili Bischof, Gnabry, Karl, Mike e Ndiaye mentre non ci sono giocatori in dubbio.

Le probabili formazioni

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Douè, Dembelé, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Pavlovic, Kimmick; Olise, Musiala, Luis Diaz; Kane. Allenatore: Kompany

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky Sport Uno, canale 201.