Calendario Torino Serie A 2026-2027: date, orari, partite

Il cammino dei granata nella nuova stagione di Serie A 2026-2027, le partite casalinghe e le trasferte. Tutte le date del calendario
TORINO – Il Torino apre la stagione 2026/2027 con un avvio subito impegnativo: il 23 agosto i granata ospitano il Milan, una delle sfide più dure per inaugurare il campionato. Le prime settimane non concedono respiro, con le trasferte contro Sassuolo, Fiorentina e Bologna, prima del primo snodo casalingo del 13 settembre contro la Roma.
Il primo vero tratto critico arriva tra ottobre e novembre. L’11 ottobre il Torino ospita l’Udinese, poi affronta Parma e Monza, ma il momento più atteso dell’andata è il Derby della Mole del 22 novembre, quando la Juventus arriverà allo Stadio Olimpico Grande Torino. Subito dopo, i granata affronteranno Como, Genoa e Venezia, prima di chiudere l’anno con due trasferte durissime: Lazio il 20 dicembre e Napoli il 3 gennaio.
Il girone di ritorno si apre con un altro snodo importante: il 17 gennaio il Torino ospita la Lazio, poi affronterà Lecce e Udinese in due trasferte consecutive che potrebbero incidere sulla continuità. Il 7 febbraio arriva il Napoli, mentre il 14 febbraio i granata ritrovano il Sassuolo in casa, in un periodo che può dare slancio alla classifica. Il Derby della Mole di ritorno, in programma il 14 marzo allo Stadium, rappresenta uno dei momenti più delicati dell’intera stagione. Da lì in avanti il Torino affronterà Como, Milan e Inter in un mese che può indirizzare definitivamente il campionato. Aprile propone la trasferta di Genova e la sfida interna con la Fiorentina, mentre maggio si apre con Parma e Bologna prima delle ultime due trasferte: Roma il 16 maggio e Atalanta il 23 maggio. Chiusura il 30 maggio a Monza.
Calendario Torino Serie A Enilive 2026/2027
Girone di Andata
1ª Giornata — 23 agosto 2026: Torino – Milan
2ª Giornata — 30 agosto 2026: Sassuolo – Torino
3ª Giornata — 6 settembre 2026: Fiorentina – Torino
4ª Giornata — 13 settembre 2026: Torino – Roma
5ª Giornata — 20 settembre 2026: Bologna – Torino
6ª Giornata — 11 ottobre 2026: Torino – Udinese
7ª Giornata — 18 ottobre 2026: Parma – Torino
8ª Giornata — 25 ottobre 2026: Torino – Monza
9ª Giornata — 28 ottobre 2026 (infrasettimanale): Torino – Cagliari
10ª Giornata — 1 novembre 2026: Frosinone – Torino
11ª Giornata — 8 novembre 2026: Torino – Lecce
12ª Giornata — 22 novembre 2026: Torino – Juventus (Derby della Mole)
13ª Giornata — 29 novembre 2026: Como – Torino
14ª Giornata — 6 dicembre 2026: Torino – Genoa
15ª Giornata — 13 dicembre 2026: Torino – Venezia
16ª Giornata — 20 dicembre 2026: Lazio – Torino
17ª Giornata — 3 gennaio 2027: Napoli – Torino
18ª Giornata — 6 gennaio 2027 (infrasettimanale): Torino – Atalanta
19ª Giornata — 10 gennaio 2027: Inter – Torino
Girone di Ritorno
20ª Giornata — 17 gennaio 2027: Torino – Lazio
21ª Giornata — 24 gennaio 2027: Lecce – Torino
22ª Giornata — 31 gennaio 2027: Udinese – Torino
23ª Giornata — 7 febbraio 2027: Torino – Napoli
24ª Giornata — 14 febbraio 2027: Torino – Sassuolo
25ª Giornata — 21 febbraio 2027: Frosinone – Torino
26ª Giornata — 28 febbraio 2027: Venezia – Torino
27ª Giornata — 7 marzo 2027: Torino – Cagliari
28ª Giornata — 14 marzo 2027: Juventus – Torino (Derby della Mole)
29ª Giornata — 21 marzo 2027: Torino – Como
30ª Giornata — 4 aprile 2027: Milan – Torino
31ª Giornata — 11 aprile 2027: Torino – Inter
32ª Giornata — 18 aprile 2027: Genoa – Torino
33ª Giornata — 25 aprile 2027: Torino – Fiorentina
34ª Giornata — 2 maggio 2027: Torino – Parma
35ª Giornata — 9 maggio 2027: Torino – Bologna
36ª Giornata — 16 maggio 2027: Roma – Torino
37ª Giornata — 23 maggio 2027: Atalanta – Torino
38ª Giornata — 30 maggio 2027: Monza – Torino