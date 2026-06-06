Calendario Torino Serie A 2026-2027: date, orari, partite

Il cammino dei granata nella nuova stagione di Serie A 2026-2027, le partite casalinghe e le trasferte. Tutte le date del calendario

TORINO – Il Torino apre la stagione 2026/2027 con un avvio subito impegnativo: il 23 agosto i granata ospitano il Milan, una delle sfide più dure per inaugurare il campionato. Le prime settimane non concedono respiro, con le trasferte contro Sassuolo, Fiorentina e Bologna, prima del primo snodo casalingo del 13 settembre contro la Roma.

Il primo vero tratto critico arriva tra ottobre e novembre. L’11 ottobre il Torino ospita l’Udinese, poi affronta Parma e Monza, ma il momento più atteso dell’andata è il Derby della Mole del 22 novembre, quando la Juventus arriverà allo Stadio Olimpico Grande Torino. Subito dopo, i granata affronteranno Como, Genoa e Venezia, prima di chiudere l’anno con due trasferte durissime: Lazio il 20 dicembre e Napoli il 3 gennaio.

Il girone di ritorno si apre con un altro snodo importante: il 17 gennaio il Torino ospita la Lazio, poi affronterà Lecce e Udinese in due trasferte consecutive che potrebbero incidere sulla continuità. Il 7 febbraio arriva il Napoli, mentre il 14 febbraio i granata ritrovano il Sassuolo in casa, in un periodo che può dare slancio alla classifica. Il Derby della Mole di ritorno, in programma il 14 marzo allo Stadium, rappresenta uno dei momenti più delicati dell’intera stagione. Da lì in avanti il Torino affronterà Como, Milan e Inter in un mese che può indirizzare definitivamente il campionato. Aprile propone la trasferta di Genova e la sfida interna con la Fiorentina, mentre maggio si apre con Parma e Bologna prima delle ultime due trasferte: Roma il 16 maggio e Atalanta il 23 maggio. Chiusura il 30 maggio a Monza.

Calendario Torino Serie A Enilive 2026/2027

Girone di Andata

1ª Giornata — 23 agosto 2026: Torino – Milan

2ª Giornata — 30 agosto 2026: Sassuolo – Torino

3ª Giornata — 6 settembre 2026: Fiorentina – Torino

4ª Giornata — 13 settembre 2026: Torino – Roma

5ª Giornata — 20 settembre 2026: Bologna – Torino

6ª Giornata — 11 ottobre 2026: Torino – Udinese

7ª Giornata — 18 ottobre 2026: Parma – Torino

8ª Giornata — 25 ottobre 2026: Torino – Monza

9ª Giornata — 28 ottobre 2026 (infrasettimanale): Torino – Cagliari

10ª Giornata — 1 novembre 2026: Frosinone – Torino

11ª Giornata — 8 novembre 2026: Torino – Lecce

12ª Giornata — 22 novembre 2026: Torino – Juventus (Derby della Mole)

13ª Giornata — 29 novembre 2026: Como – Torino

14ª Giornata — 6 dicembre 2026: Torino – Genoa

15ª Giornata — 13 dicembre 2026: Torino – Venezia

16ª Giornata — 20 dicembre 2026: Lazio – Torino

17ª Giornata — 3 gennaio 2027: Napoli – Torino

18ª Giornata — 6 gennaio 2027 (infrasettimanale): Torino – Atalanta

19ª Giornata — 10 gennaio 2027: Inter – Torino

Girone di Ritorno

20ª Giornata — 17 gennaio 2027: Torino – Lazio

21ª Giornata — 24 gennaio 2027: Lecce – Torino

22ª Giornata — 31 gennaio 2027: Udinese – Torino

23ª Giornata — 7 febbraio 2027: Torino – Napoli

24ª Giornata — 14 febbraio 2027: Torino – Sassuolo

25ª Giornata — 21 febbraio 2027: Frosinone – Torino

26ª Giornata — 28 febbraio 2027: Venezia – Torino

27ª Giornata — 7 marzo 2027: Torino – Cagliari

28ª Giornata — 14 marzo 2027: Juventus – Torino (Derby della Mole)

29ª Giornata — 21 marzo 2027: Torino – Como

30ª Giornata — 4 aprile 2027: Milan – Torino

31ª Giornata — 11 aprile 2027: Torino – Inter

32ª Giornata — 18 aprile 2027: Genoa – Torino

33ª Giornata — 25 aprile 2027: Torino – Fiorentina

34ª Giornata — 2 maggio 2027: Torino – Parma

35ª Giornata — 9 maggio 2027: Torino – Bologna

36ª Giornata — 16 maggio 2027: Roma – Torino

37ª Giornata — 23 maggio 2027: Atalanta – Torino

38ª Giornata — 30 maggio 2027: Monza – Torino