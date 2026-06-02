Calendario Serie A, stagione 2026/2027

Il calendario di Serie A per la stagione 2026/2027 completo con le date e gli orari delle partite in programma, turno infrasettimanale e soste

PARMA – Il calendario della Serie A Enilive 2026/2027 sarà svelato venerdì 5 giugno alle 18:30 al Teatro Regio di Parma, all’interno del Festival della Serie A. Con l’Inter Campione d’Italia, le venti protagoniste sono pronte a darsi battaglia con le neo promosse Monza, Frosinone e Venezia in luogo delle retrocesse Pisa, Veorna e Cremonese.

La nuova stagione di Serie A prenderà il via nel weekend del 22 e 23 agosto 2026. Sono previsti due soli turni infrasettimanali, fissati per il 28 ottobre 2026 e per il 6 gennaio 2027. Il percorso della Nazionale scandirà tre soste autunnali, programmate per il 27 settembre, il 4 ottobre e il 15 novembre 2026, mentre l’ultima pausa internazionale arriverà in primavera, il 28 marzo 2027. La stagione si chiuderà ufficialmente il 30 maggio 2027,

La Serie A Enilive 2026/2027 manterrà la formula del calendario asimmetrico, con un girone di ritorno che non replica l’ordine dell’andata ma segue una sequenza completamente diversa. Per garantire equilibrio, una stessa partita non potrà essere riproposta a campi invertiti prima che sia trascorso un numero minimo di giornate, evitando ripetizioni troppo ravvicinate.

La gestione di derby e big match risponde a regole molto rigide: nessun derby sarà programmato alla prima giornata né nei due turni infrasettimanali feriali; inoltre, in ogni weekend potrà essere disputata una sola stracittadina. Le squadre della stessa città giocheranno sempre in perfetta alternanza casa/trasferta, una misura pensata per sicurezza e ordine pubblico.

Sul fronte europeo, la Lega applica un vincolo preciso: le squadre impegnate in Champions League non potranno affrontare quelle di Europa League o Conference League nelle giornate collocate tra due turni consecutivi delle coppe.

CALENDARIO DELLE SQUADRE DI SERIE A:

Atalanta

Bologna

Cagliari

Como

Fiorentina

Frosinone

Genoa

Inter

Juventus

Lazio

Lecce

Milan

Monza

Napoli

Parma

Roma

Sassuolo

Torino

Udinese

Venezia

Calendario della stagione 2025/2026 di Serie A

in aggiornamento