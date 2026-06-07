Calendario Lecce Serie A 2026-2027. date, orari, partite

Il cammino dei giallorossi nella nuova stagione di Serie A 2026-2027, le partite casalinghe e le trasferte. Tutte le date del calendario

LECCE – Il Lecce apre la stagione 2026/2027 con una trasferta insidiosa sul campo del Venezia, un debutto che può indirizzare il ritmo iniziale prima dell’esordio casalingo del 30 agosto contro la Roma, primo vero test del nuovo campionato. Dopo Cagliari e Monza, il 20 settembre i giallorossi affronteranno il Milan a San Siro, una delle gare più difficili dell’andata.

L’autunno rappresenta il primo tratto critico. L’11 ottobre il Lecce ospita il Bologna, poi farà visita all’Udinese e il 25 ottobre accoglierà la Juventus, uno dei picchi di difficoltà del girone. Il turno infrasettimanale del 28 ottobre a Frosinone anticipa un novembre altrettanto intenso, con Torino, Lazio e Atalanta prima della trasferta del 6 dicembre al Maradona contro il Napoli. Il mese si chiude con Sassuolo e Inter alla Via del Mare. L’andata termina con Como, Parma e Fiorentina, un trittico che richiederà continuità.

Il girone di ritorno parte con un calendario più favorevole: Udinese e Torino in casa possono offrire slancio, anche se la trasferta del 31 gennaio a Genova resta un passaggio delicato. Febbraio alterna difficoltà e opportunità: Napoli al Via del Mare, Monza fuori casa e Frosinone in Salento, prima della trasferta del 28 febbraio a Bologna.

La primavera è il tratto più denso e probabilmente decisivo. A marzo il Lecce ospita il Como e poi farà visita al Parma e alla Roma, tre gare che possono incidere sulla corsa salvezza. Aprile si apre con la sfida interna alla Lazio, seguita dalla trasferta sul campo della Juventus e dal match del 18 aprile contro il Sassuolo. Il 25 aprile arriva il Milan, una delle partite più attese del ritorno.

Il finale di stagione è ad alta tensione: Cagliari, Inter e Fiorentina precedono la trasferta del 23 maggio a Bergamo contro l’Atalanta, con chiusura il 30 maggio al Via del Mare contro il Venezia, gara che potrebbe rivelarsi decisiva.

Calendario Lecce Serie A Enilive 2026/2027

Girone di Andata

1ª Giornata — 23 agosto 2026: Venezia – Lecce

2ª Giornata — 30 agosto 2026: Lecce – Roma

3ª Giornata — 6 settembre 2026: Cagliari – Lecce

4ª Giornata — 13 settembre 2026: Lecce – Monza

5ª Giornata — 20 settembre 2026: Milan – Lecce

6ª Giornata — 11 ottobre 2026: Lecce – Bologna

7ª Giornata — 18 ottobre 2026: Udinese – Lecce

8ª Giornata — 25 ottobre 2026: Lecce – Juventus

9ª Giornata — 28 ottobre 2026 (infrasettimanale): Frosinone – Lecce

10ª Giornata — 1 novembre 2026: Lecce – Genoa

11ª Giornata — 8 novembre 2026: Torino – Lecce

12ª Giornata — 22 novembre 2026: Lazio – Lecce

13ª Giornata — 29 novembre 2026: Lecce – Atalanta

14ª Giornata — 6 dicembre 2026: Napoli – Lecce

15ª Giornata — 13 dicembre 2026: Lecce – Sassuolo

16ª Giornata — 20 dicembre 2026: Lecce – Inter

17ª Giornata — 3 gennaio 2027: Como – Lecce

18ª Giornata — 6 gennaio 2027 (infrasettimanale): Lecce – Parma

19ª Giornata — 10 gennaio 2027: Fiorentina – Lecce

Girone di Ritorno

20ª Giornata — 17 gennaio 2027: Lecce – Udinese

21ª Giornata — 24 gennaio 2027: Lecce – Torino

22ª Giornata — 31 gennaio 2027: Genoa – Lecce

23ª Giornata — 7 febbraio 2027: Lecce – Napoli

24ª Giornata — 14 febbraio 2027: Monza – Lecce

25ª Giornata — 21 febbraio 2027: Lecce – Frosinone

26ª Giornata — 28 febbraio 2027: Bologna – Lecce

27ª Giornata — 7 marzo 2027: Lecce – Como

28ª Giornata — 14 marzo 2027: Parma – Lecce

29ª Giornata — 21 marzo 2027: Roma – Lecce

30ª Giornata — 4 aprile 2027: Lecce – Lazio

31ª Giornata — 11 aprile 2027: Juventus – Lecce

32ª Giornata — 18 aprile 2027: Sassuolo – Lecce

33ª Giornata — 25 aprile 2027: Lecce – Milan

34ª Giornata — 2 maggio 2027: Lecce – Cagliari

35ª Giornata — 9 maggio 2027: Inter – Lecce

36ª Giornata — 16 maggio 2027: Lecce – Fiorentina

37ª Giornata — 23 maggio 2027: Atalanta – Lecce

38ª Giornata — 30 maggio 2027: Lecce – Venezia