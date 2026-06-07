Calendario Udinese Serie A 2026-2027: date, orari, partite

Il cammino dei friulani nella nuova stagione di Serie A 2026-2027, le partite casalinghe e le trasferte. Tutte le date del calendario

UDINE – L’Udinese apre la stagione 2026/2027 in casa contro il Como, un avvio alla portata prima di un calendario che si fa subito impegnativo. Già alla seconda giornata arriva la trasferta di Monza, seguita dal primo big match del 13 settembre a San Siro contro l’Inter.

L’autunno rappresenta il primo tratto critico: tra fine settembre e ottobre i bianconeri affrontano Verona, Torino, Milan e il turno infrasettimanale con il Frosinone. Il finale d’anno è altrettanto intenso, con la Roma attesa alla Bluenergy Arena il 6 dicembre e il Napoli il 20 dicembre, prima della chiusura dell’andata contro la Juventus.

Il girone di ritorno parte subito in salita con la trasferta del 17 gennaio al Maradona. Febbraio diventa un mese chiave, con le sfide contro Torino, Como e Lazio. Ma è aprile il periodo più complicato: Fiorentina, Milan e Lecce arrivano in sequenza, in un momento della stagione in cui ogni punto pesa.

Il finale è ad alta tensione: Juventus, Roma e Frosinone precedono la chiusura del 30 maggio contro il Sassuolo. Un calendario equilibrato ma pieno di tratti insidiosi, che richiederà continuità e capacità di sfruttare al massimo le gare interne.

Calendario Udinese Serie A Enilive 2026/2027

Girone di Andata

1ª Giornata — 23 agosto 2026: Udinese – Como

2ª Giornata — 30 agosto 2026: Monza – Udinese

3ª Giornata — 6 settembre 2026: Udinese – Lazio

4ª Giornata — 13 settembre 2026: Inter – Udinese

5ª Giornata — 20 settembre 2026: Udinese – Verona

6ª Giornata — 11 ottobre 2026: Torino – Udinese

7ª Giornata — 18 ottobre 2026: Udinese – Lecce

8ª Giornata — 25 ottobre 2026: Milan – Udinese

9ª Giornata — 28 ottobre 2026 (infrasettimanale): Udinese – Frosinone

10ª Giornata — 1 novembre 2026: Parma – Udinese

11ª Giornata — 8 novembre 2026: Venezia – Udinese

12ª Giornata — 22 novembre 2026: Bologna – Udinese

13ª Giornata — 29 novembre 2026: Udinese – Fiorentina

14ª Giornata — 6 dicembre 2026: Udinese – Roma

15ª Giornata — 13 dicembre 2026: Frosinone – Udinese

16ª Giornata — 20 dicembre 2026: Udinese – Napoli

17ª Giornata — 3 gennaio 2027: Cagliari – Udinese

18ª Giornata — 6 gennaio 2027 (infrasettimanale): Sassuolo – Udinese

19ª Giornata — 10 gennaio 2027: Udinese – Juventus

Girone di Ritorno

20ª Giornata — 17 gennaio 2027: Napoli – Udinese

21ª Giornata — 24 gennaio 2027: Udinese – Bologna

22ª Giornata — 31 gennaio 2027: Udinese – Torino

23ª Giornata — 7 febbraio 2027: Como – Udinese

24ª Giornata — 14 febbraio 2027: Udinese – Venezia

25ª Giornata — 21 febbraio 2027: Lazio – Udinese

26ª Giornata — 28 febbraio 2027: Udinese – Monza

27ª Giornata — 7 marzo 2027: Udinese – Inter

28ª Giornata — 14 marzo 2027: Verona – Udinese

29ª Giornata — 21 marzo 2027: Udinese – Parma

30ª Giornata — 4 aprile 2027: Fiorentina – Udinese

31ª Giornata — 11 aprile 2027: Udinese – Milan

32ª Giornata — 18 aprile 2027: Lecce – Udinese

33ª Giornata — 25 aprile 2027: Udinese – Venezia

34ª Giornata — 2 maggio 2027: Udinese – Cagliari

35ª Giornata — 9 maggio 2027: Juventus – Udinese

36ª Giornata — 16 maggio 2027: Roma – Udinese

37ª Giornata — 23 maggio 2027: Udinese – Frosinone

38ª Giornata — 30 maggio 2027: Udinese – Sassuolo