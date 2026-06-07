Calendario Udinese Serie A 2026-2027: date, orari, partite

Il cammino dei friulani nella nuova stagione di Serie A 2026-2027, le partite casalinghe e le trasferte. Tutte le date del calendario
UDINE – L’Udinese apre la stagione 2026/2027 in casa contro il Como, un avvio alla portata prima di un calendario che si fa subito impegnativo. Già alla seconda giornata arriva la trasferta di Monza, seguita dal primo big match del 13 settembre a San Siro contro l’Inter.
L’autunno rappresenta il primo tratto critico: tra fine settembre e ottobre i bianconeri affrontano Verona, Torino, Milan e il turno infrasettimanale con il Frosinone. Il finale d’anno è altrettanto intenso, con la Roma attesa alla Bluenergy Arena il 6 dicembre e il Napoli il 20 dicembre, prima della chiusura dell’andata contro la Juventus.
Il girone di ritorno parte subito in salita con la trasferta del 17 gennaio al Maradona. Febbraio diventa un mese chiave, con le sfide contro Torino, Como e Lazio. Ma è aprile il periodo più complicato: Fiorentina, Milan e Lecce arrivano in sequenza, in un momento della stagione in cui ogni punto pesa.
Il finale è ad alta tensione: Juventus, Roma e Frosinone precedono la chiusura del 30 maggio contro il Sassuolo. Un calendario equilibrato ma pieno di tratti insidiosi, che richiederà continuità e capacità di sfruttare al massimo le gare interne.
Calendario Udinese Serie A Enilive 2026/2027
Girone di Andata
1ª Giornata — 23 agosto 2026: Udinese – Como
2ª Giornata — 30 agosto 2026: Monza – Udinese
3ª Giornata — 6 settembre 2026: Udinese – Lazio
4ª Giornata — 13 settembre 2026: Inter – Udinese
5ª Giornata — 20 settembre 2026: Udinese – Verona
6ª Giornata — 11 ottobre 2026: Torino – Udinese
7ª Giornata — 18 ottobre 2026: Udinese – Lecce
8ª Giornata — 25 ottobre 2026: Milan – Udinese
9ª Giornata — 28 ottobre 2026 (infrasettimanale): Udinese – Frosinone
10ª Giornata — 1 novembre 2026: Parma – Udinese
11ª Giornata — 8 novembre 2026: Venezia – Udinese
12ª Giornata — 22 novembre 2026: Bologna – Udinese
13ª Giornata — 29 novembre 2026: Udinese – Fiorentina
14ª Giornata — 6 dicembre 2026: Udinese – Roma
15ª Giornata — 13 dicembre 2026: Frosinone – Udinese
16ª Giornata — 20 dicembre 2026: Udinese – Napoli
17ª Giornata — 3 gennaio 2027: Cagliari – Udinese
18ª Giornata — 6 gennaio 2027 (infrasettimanale): Sassuolo – Udinese
19ª Giornata — 10 gennaio 2027: Udinese – Juventus
Girone di Ritorno
20ª Giornata — 17 gennaio 2027: Napoli – Udinese
21ª Giornata — 24 gennaio 2027: Udinese – Bologna
22ª Giornata — 31 gennaio 2027: Udinese – Torino
23ª Giornata — 7 febbraio 2027: Como – Udinese
24ª Giornata — 14 febbraio 2027: Udinese – Venezia
25ª Giornata — 21 febbraio 2027: Lazio – Udinese
26ª Giornata — 28 febbraio 2027: Udinese – Monza
27ª Giornata — 7 marzo 2027: Udinese – Inter
28ª Giornata — 14 marzo 2027: Verona – Udinese
29ª Giornata — 21 marzo 2027: Udinese – Parma
30ª Giornata — 4 aprile 2027: Fiorentina – Udinese
31ª Giornata — 11 aprile 2027: Udinese – Milan
32ª Giornata — 18 aprile 2027: Lecce – Udinese
33ª Giornata — 25 aprile 2027: Udinese – Venezia
34ª Giornata — 2 maggio 2027: Udinese – Cagliari
35ª Giornata — 9 maggio 2027: Juventus – Udinese
36ª Giornata — 16 maggio 2027: Roma – Udinese
37ª Giornata — 23 maggio 2027: Udinese – Frosinone
38ª Giornata — 30 maggio 2027: Udinese – Sassuolo