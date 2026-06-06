Calendario Fiorentina 2026-2027: date, orari, partite

Il ritorno parte il 17 gennaio con Napoli–Fiorentina, seguito da Sassuolo e Atalanta. A febbraio la squadra affronta Udinese, Frosinone e Inter. Marzo propone Torino, Venezia, Cagliari e Genoa. Ad aprile arrivano Como, Milan e Parma, prima della trasferta

contro la Juventus. Il finale è serrato: Bologna il 2 maggio, Roma il 9 maggio, Lecce il 16 maggio e Monza il 23 maggio. La stagione si chiude il 30 maggio 2027 contro la Lazio