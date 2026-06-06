Calendario Fiorentina 2026-2027: date, orari, partite

Il cammino dei viola nella nuova stagione di Serie A 2026-2027, le partite casalinghe e le trasferte. Tutte le date del calendario
Il ritorno parte il 17 gennaio con Napoli–Fiorentina, seguito da Sassuolo e Atalanta. A febbraio la squadra affronta Udinese, Frosinone e Inter. Marzo propone Torino, Venezia, Cagliari e Genoa. Ad aprile arrivano Como, Milan e Parma, prima della trasferta
contro la Juventus. Il finale è serrato: Bologna il 2 maggio, Roma il 9 maggio, Lecce il 16 maggio e Monza il 23 maggio. La stagione si chiude il 30 maggio 2027 contro la Lazio
Calendario Fiorentina Serie A Enilive 2026/2027
Girone di Andata
1ª giornata – 23 agosto 2026: Roma – Fiorentina
2ª giornata – 30 agosto 2026: Fiorentina – Frosinone
3ª giornata – 6 settembre 2026: Fiorentina – Torino
4ª giornata – 13 settembre 2026: Venezia – Fiorentina
5ª giornata – 20 settembre 2026: Fiorentina – Napoli
6ª giornata – 11 ottobre 2026: Genoa – Fiorentina
7ª giornata – 18 ottobre 2026: Fiorentina – Como
8ª giornata – 25 ottobre 2026: Inter – Fiorentina
9ª giornata – 28 ottobre 2026: Fiorentina – Atalanta
10ª giornata – 1 novembre 2026: Sassuolo – Fiorentina
11ª giornata – 8 novembre 2026: Fiorentina – Juventus
12ª giornata – 22 novembre 2026: Monza – Fiorentina
13ª giornata – 29 novembre 2026: Udinese – Fiorentina
14ª giornata – 6 dicembre 2026: Fiorentina – Cagliari
15ª giornata – 13 dicembre 2026: Parma – Fiorentina
16ª giornata – 20 dicembre 2026: Fiorentina – Bologna
17ª giornata – 3 gennaio 2027: Fiorentina – Lazio
18ª giornata – 6 gennaio 2027: Milan – Fiorentina
19ª giornata – 10 gennaio 2027: Fiorentina – Lecce
Girone di Ritorno
20ª giornata – 17 gennaio 2027: Napoli – Fiorentina
21ª giornata – 24 gennaio 2027: Fiorentina – Sassuolo
22ª giornata – 31 gennaio 2027: Atalanta – Fiorentina
23ª giornata – 7 febbraio 2027: Fiorentina – Udinese
24ª giornata – 14 febbraio 2027: Frosinone – Fiorentina
25ª giornata – 21 febbraio 2027: Fiorentina – Inter
26ª giornata – 28 febbraio 2027: Torino – Fiorentina
27ª giornata – 7 marzo 2027: Fiorentina – Venezia
28ª giornata – 14 marzo 2027: Cagliari – Fiorentina
29ª giornata – 21 marzo 2027: Fiorentina – Genoa
30ª giornata – 4 aprile 2027: Como – Fiorentina
31ª giornata – 11 aprile 2027: Fiorentina – Milan
32ª giornata – 18 aprile 2027: Fiorentina – Parma
33ª giornata – 25 aprile 2027: Juventus – Fiorentina
34ª giornata – 2 maggio 2027: Bologna – Fiorentina
35ª giornata – 9 maggio 2027: Fiorentina – Roma
36ª giornata – 16 maggio 2027: Lecce – Fiorentina
37ª giornata – 23 maggio 2027: Fiorentina – Monza
38ª giornata – 30 maggio 2027: Lazio – Fiorentina