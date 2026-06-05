Calendario Napoli 2026-2027: date e orari delle partite

Il cammino dei partenopei nella nuova stagione di Serie A 2026-2027, le partite casalinghe e le trasferte. Tutte le date del calendario

NAPOLI – Il calendario ufficiale del Napoli per il campionato di Serie A Enilive 2026/2027 delinea una stagione cruciale per il club partenopeo, chiamato a confermarsi ai vertici del calcio italiano e a lottare per i piazzamenti europei più prestigiosi. Il sorteggio della Lega Serie A ha riservato agli azzurri un avvio di campionato stimolante ma subito impegnativo: il debutto stagionale avverrà lontano dalle mura amiche, nel weekend del 23 agosto 2026, sullo storico e ostico campo dello stadio Luigi Ferraris contro il Genoa.

Il cammino tra le 38 giornate sarà caratterizzato dal confermato meccanismo del calendario asimmetrico, che renderà il girone di ritorno del tutto imprevedibile rispetto a quello di andata. Il sipario sulla stagione calerà ufficialmente il 30 maggio 2027, quando il Napoli ospiterà l’Atalanta allo stadio Diego Armando Maradona in quello che si preannuncia come un caldissimo scontro diretto finale.

Calendario Napoli Serie A Enilive 2026/2027

Girone di Andata

1ª giornata (23 agosto): Genoa – Napoli

2ª giornata (30 agosto): Napoli – Como

3ª giornata (6 settembre): Inter – Napoli

4ª giornata (13 settembre): Napoli – Bologna

5ª giornata (20 settembre): Fiorentina – Napoli

6ª giornata (11 ottobre): Napoli – Frosinone

7ª giornata (18 ottobre): Venezia – Napoli

8ª giornata (25 ottobre): Napoli – Roma

9ª giornata (28 ottobre, infrasettimanale): Monza – Napoli

10ª giornata (1 novembre): Juventus – Napoli

11ª giornata (8 novembre): Napoli – Lazio

12ª giornata (22 novembre): Napoli – Torino

13ª giornata (29 novembre): Sassuolo – Napoli

14ª giornata (6 dicembre): Napoli – Lecce

15ª giornata (13 dicembre): Napoli – Milan

16ª giornata (20 dicembre): Atalanta – Napoli

17ª giornata (3 gennaio): Napoli – Parma

18ª giornata (6 gennaio, infrasettimanale): Napoli – Cagliari

19ª giornata (10 gennaio): Udinese – Napoli

Girone di Ritorno

20ª giornata (17 gennaio): Napoli – Fiorentina

21ª giornata (24 gennaio): Como – Napoli

22ª giornata (31 gennaio): Napoli – Inter

23ª giornata (7 febbraio): Lecce – Napoli

24ª giornata (14 febbraio): Napoli – Juventus

25ª giornata (21 febbraio): Lazio – Napoli

26ª giornata (28 febbraio): Frosinone – Napoli

27ª giornata (7 marzo): Napoli – Parma

28ª giornata (14 marzo): Bologna – Napoli

29ª giornata (21 marzo): Napoli – Venezia

30ª giornata (4 aprile): Cagliari – Napoli

31ª giornata (11 aprile): Napoli – Sassuolo

32ª giornata (18 aprile): Milan – Napoli

33ª giornata (25 aprile): Napoli – Udinese

34ª giornata (2 maggio): Roma – Napoli

35ª giornata (9 maggio): Napoli – Monza

36ª giornata (16 maggio): Napoli – Genoa

37ª giornata (23 maggio): Torino – Napoli

38ª giornata (30 maggio): Napoli – Atalanta