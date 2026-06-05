Calendario Napoli 2026-2027: date e orari delle partite

Il cammino dei partenopei nella nuova stagione di Serie A 2026-2027, le partite casalinghe e le trasferte. Tutte le date del calendario
NAPOLI – Il calendario ufficiale del Napoli per il campionato di Serie A Enilive 2026/2027 delinea una stagione cruciale per il club partenopeo, chiamato a confermarsi ai vertici del calcio italiano e a lottare per i piazzamenti europei più prestigiosi. Il sorteggio della Lega Serie A ha riservato agli azzurri un avvio di campionato stimolante ma subito impegnativo: il debutto stagionale avverrà lontano dalle mura amiche, nel weekend del 23 agosto 2026, sullo storico e ostico campo dello stadio Luigi Ferraris contro il Genoa.
Il cammino tra le 38 giornate sarà caratterizzato dal confermato meccanismo del calendario asimmetrico, che renderà il girone di ritorno del tutto imprevedibile rispetto a quello di andata. Il sipario sulla stagione calerà ufficialmente il 30 maggio 2027, quando il Napoli ospiterà l’Atalanta allo stadio Diego Armando Maradona in quello che si preannuncia come un caldissimo scontro diretto finale.
Calendario Napoli Serie A Enilive 2026/2027
Girone di Andata
1ª giornata (23 agosto): Genoa – Napoli
2ª giornata (30 agosto): Napoli – Como
3ª giornata (6 settembre): Inter – Napoli
4ª giornata (13 settembre): Napoli – Bologna
5ª giornata (20 settembre): Fiorentina – Napoli
6ª giornata (11 ottobre): Napoli – Frosinone
7ª giornata (18 ottobre): Venezia – Napoli
8ª giornata (25 ottobre): Napoli – Roma
9ª giornata (28 ottobre, infrasettimanale): Monza – Napoli
10ª giornata (1 novembre): Juventus – Napoli
11ª giornata (8 novembre): Napoli – Lazio
12ª giornata (22 novembre): Napoli – Torino
13ª giornata (29 novembre): Sassuolo – Napoli
14ª giornata (6 dicembre): Napoli – Lecce
15ª giornata (13 dicembre): Napoli – Milan
16ª giornata (20 dicembre): Atalanta – Napoli
17ª giornata (3 gennaio): Napoli – Parma
18ª giornata (6 gennaio, infrasettimanale): Napoli – Cagliari
19ª giornata (10 gennaio): Udinese – Napoli
Girone di Ritorno
20ª giornata (17 gennaio): Napoli – Fiorentina
21ª giornata (24 gennaio): Como – Napoli
22ª giornata (31 gennaio): Napoli – Inter
23ª giornata (7 febbraio): Lecce – Napoli
24ª giornata (14 febbraio): Napoli – Juventus
25ª giornata (21 febbraio): Lazio – Napoli
26ª giornata (28 febbraio): Frosinone – Napoli
27ª giornata (7 marzo): Napoli – Parma
28ª giornata (14 marzo): Bologna – Napoli
29ª giornata (21 marzo): Napoli – Venezia
30ª giornata (4 aprile): Cagliari – Napoli
31ª giornata (11 aprile): Napoli – Sassuolo
32ª giornata (18 aprile): Milan – Napoli
33ª giornata (25 aprile): Napoli – Udinese
34ª giornata (2 maggio): Roma – Napoli
35ª giornata (9 maggio): Napoli – Monza
36ª giornata (16 maggio): Napoli – Genoa
37ª giornata (23 maggio): Torino – Napoli
38ª giornata (30 maggio): Napoli – Atalanta