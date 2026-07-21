Torino-Alcione Milano: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Torino-Alcione Milano di Mercoledì 22 luglio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere la partita in tv e in streaming

PINZOLO (TN) – Dopo il roboante 13-0 rifilato al Pinzolo Valrendena nella prima uscita stagionale, il Torino di Ignazio Abate torna in campo per la seconda amichevole del ritiro estivo. Mercoledì 22 luglio 2026, alle 17:30 i granata affronteranno l’Alcione Milano, formazione di Serie C.

Tabellino in tempo reale

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Presentazione del match

La squadra prosegue il lavoro in Trentino, dove Abate sta impostando le basi fisiche e tattiche della nuova stagione. In particolare il nuovo tecnico Abate sta concentrando il ritiro su: costruzione della condizione fisica, fondamentale per un gioco dinamico e verticale; principi tattici di base, con attenzione alle transizioni e alla gestione del possesso; integrazione dei nuovi arrivi, chiamati a inserirsi rapidamente nel sistema; valutazione dei giovani, elemento centrale nella filosofia del club. La prima uscita stagionale, conclusa con un 13-0, ha offerto indicazioni incoraggianti sulla brillantezza offensiva e sulla voglia di mettersi in mostra. Contro l’Alcione, però, il livello si alzerà e il Torino potrà misurare meglio la propria crescita.

I tagliandi sono disponibili online tramite TicketOne e Vivaticket al prezzo di 12 euro. La Prefettura di Trento ha però imposto una limitazione: divieto di vendita ai residenti in Piemonte, una misura adottata per motivi di ordine pubblico.

COME ARRIVA IL TORINO – Inizialmente Abate potrebbe schierare il modulo 3-4-2-1 con Paleari in porta e con una difesa a tre formata da Coco, Ismajli e Biraghi. In mezzo al campo Ilic e Luongo mentre sulle fasce dovrebbero agire Aboukhlal, e Kugvela. Unica punta Simeone, supportata da Oristanio e Casadei.

Probabile formazione

TORINO (3-4-2-1): Paleari; Coco, Ismajli, Biraghi; Aboukhlal, Ilic, Luongo, Kugyela; Oristanio, Casadei; Simeone. A disposizione: Mascardi, Cereser, Bianay Balcot, Dellavalle, Pellini, Carrascosa, Dembele, Gineitis, Dalla Vecchia, Cacciamani, Gabellini, Njie, Kulenovic. Allenatore: Abate

Dove vedere la partita in tv e in streaming

Il match sarà trasmesso in diretta streaming:

– su DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.

– su Torino TV.