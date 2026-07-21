Napoli-Arezzo: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Napoli-Arezzo di Mercoledì 22 luglio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere la partita in tv e in streaming

DIMARO (TN) – Mercoledì 22 luglio 2026 alle 18:00, il nuovo Napoli di Massimiliano Allegri scenderà in campo alla SKI.IT Arena di Carciato, a Dimaro Folgarida, per la prima amichevole stagionale contro l’Arezzo. Un test che segna l’inizio ufficiale del nuovo ciclo tecnico e che arriva nel cuore della prima tappa del ritiro estivo in Val di Sole.

L’attesa è altissima: Allegri si presenta al pubblico azzurro dopo l’addio di Antonio Conte e lo fa con una rosa ancora in costruzione. Il tecnico dovrà rinunciare ad Alessandro Buongiorno, fermo tre mesi dopo l’intervento al menisco, ma potrà iniziare a testare i primi meccanismi tattici e valutare i nuovi innesti.

Il ritiro del Napoli 2026 è iniziato ufficialmente in Val di Sole, dove la squadra sta lavorando da venerdì 17 luglio alla SKI.IT Arena di Carciato. Dimaro Folgarida, che festeggia il quindicesimo anno consecutivo di collaborazione con il club azzurro, si conferma ancora una volta una delle sedi più amate dai tifosi: allenamenti a porte aperte, entusiasmo costante e la curiosità di vedere come Massimiliano Allegri plasmerà il nuovo Napoli.

In Trentino sono previste due amichevoli: la prima, quella contro l’Arezzo, segnerà il debutto stagionale; la seconda, domenica 26 luglio, vedrà gli azzurri affrontare la Carrarese.

Terminata la fase trentina, il Napoli si sposterà in Abruzzo per la seconda parte della preparazione. Dal 30 luglio al 13 agosto la squadra sarà ospite dell’Aqua Montis Resort & Spa di Rivisondoli e si allenerà allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro, sede ormai tradizionale del pre‑campionato azzurro. Qui, per il settimo anno consecutivo, il club troverà strutture collaudate, un’accoglienza calorosa e un ambiente ideale per completare la preparazione prima dell’inizio ufficiale della stagione, fissato per il 23 agosto a Marassi contro il Genoa.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI NAPOLI-AREZZO]

Presentazione del match

COME ARRIVA IL NAPOLI – Allegri opta per il modulo 4-3-3. In porta c’è Meret, mentre la linea difensiva vede Di Lorenzo e Spinazzola sulle fasce, con Rrahmani e Rafa Marin a comporre la coppia centrale. A centrocampo il trio formato da Anguissa, Lobotka e Vergara garantisce fisicità, ordine e costruzione, mentre in avanti Politano e Alisson Santos affiancano Hojlund, chiamato a guidare l’attacco.

Probabile formazione

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, Vergara; Politano, Hojlund, Alisson Santos. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Dove vedere la partita in tv e in streaming

Il match sarù trasmesso in streaming

– su DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.

– su SkySport. In streaming su SkyGo e Now

– su OneFootball