Lecce-Politehnica Timisoara: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Lecce-Politehnica Timisoara di Mercoledi 22 Luglio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita amichevole

AUSTRIA – Mercoledì 22 luglio, alle ore 17:30, allo stadio “Centro Sportivo Fürstenfeld” di Austria, andrà in scena Lecce-Politehnica Timisoara, match valido per le amichevoli pre-campionato. Il Lecce prosegue il suo ritiro austriaco con la seconda delle tre amichevoli pre-stagionali previste fino al 1 agosto.

Buona la prima per il Lecce, che supera il test amichevole contro l’Haladás, formazione di terza serie ungherese, con il risultato di 1-0. Decisiva una rete nella ripresa del giovane Laerke, promosso dalla Primavera. Il primo undici titolare della stagione del Lecce è ampiamente rimaneggiato, come prevedibile, anche in virtù di numerose assenze. Non prendono parte all’incontro, infatti, Stulic, Berisha, Perez, Gandelman, Esteban e Kaba, tutti a riposo precauzionale dopo l’attività svolta nella prima parte di ritiro. Assente anche Banda, che raggiungerà domani i compagni in ritiro: nessun caso attorno alla sua assenza, dovuta solo a un ritardo causato dal disbrigo di alcune pratiche burocratiche legate al passaporto.

Sul fronte mercato, il lavoro del responsabile dell’area tecnica Stefano Trinchera si snoda fra entrate e uscite. Nell’ottica dello sfoltimento della rosa, è stato finalizzato il trasferimento di Filip Marchwinski al KS Cracovia. Il trequartista polacco ritorna in patria con la formula del prestito con opzione e percentuale sulla futura rivendita. Alle medesime condizioni si sta perfezionando il trasferimento di Alex Sala, che tornerà in Spagna per vestire la maglia del Mallorca. Fondamentale arrivare pronti all’esordio prima in Coppa Italia contro il Palermo, il 17 agosto alle 21:15 al Renzo Barbera, e poi in Serie A, domenica 23 agosto alle 18:30 a Venezia.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI LECCE-POLITEHNICA TIMISOARA]

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Conte di Castelfranco Veneto.

La presentazione del match

COME ARRIVA IL LECCE – Il Lecce di Di Francesco si schiera con il 4-3-3: tra i pali c’è Falcone; linea difensiva composta da Veiga, Gaspar, Jean e Gallo; a centrocampo agiscono Coulibaly, Ngom e Onyemachi; in attacco il tridente Pierotti–Burnete–N’Dri guida la fase offensiva.

Le probabili formazioni

LECCE (4-3-3): Falcone, Veiga, Gaspar, Jean, Gallo, Coulibaly, Ngom, Onyemachi, Pierotti, Burnete, N’Dri. Allenatore: Di Francesco.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara, Lecce-Politehnica Timisoara, valida per la seconda amichevole pre-stagione, verrà trasmessa in diretta su TeleRama, canale televisivo leccese.