Sassuolo-Padova: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Sassuolo-Padova di Mercoledi 22 Luglio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita amichevole

VAL DI NON – Mercoledì 22 luglio, alle ore 17:00, al campo sportivo di Ronzone in Val di Non, andrà in scena Sassuolo-Padova, match valido per le amichevoli pre-campionato. Il Sassuolo prosegue il ritiro di Ronzone e trova un avversario di categoria dopo l’esordio con l’Alta Anaunia. Il Padova cerca conferme in vista del secondo anno di fila in B.

Per il Sassuolo è tempo di ricominciare. Dopo la salvezza della passata stagione (chiusa all’undicesimo posto con Grosso, poi accasatosi alla Fiorentina), i neroverdi hanno affidato la panchina ad Aquilani, reduce dalla promozione sfiorata con il Catanzaro. Con lui cambia anche l’abito tattico, con la difesa a tre già vista in Calabria.

Il Padova, invece, riparte da Calabro, scelto per aprire un nuovo ciclo dopo il divorzio con Roberto Breda. Il tecnico salentino arriva dalla lunga e vincente esperienza alla Carrarese, riportata in Serie B dopo 76 anni e poi salvata due volte di fila: un curriculum che a Padova fa ben sperare, in una stagione che il club vuole vivere da protagonista. I veneti sono in ritiro a Pejo, in Val di Sole, e per loro quello di Ronzone è uno dei primi banchi di prova dopo i primi allenamenti congiunti. Anche per il Padova il calciomercato si è rivelato fin qui di basso profilo: da segnalare solo il riscatto del portiere Alessandro Sorrentino e l’acquisto del duttile Luca Zanimacchia.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI SASSUOLO-PADOVA]

L’arbitro

Designazione arbitrale non disponibile.

La presentazione del match

COME ARRIVA IL SASSUOLO – Il Sassuolo di Aquilani si schiera con il 3-4-2-1: tra i pali c’è Muric; linea difensiva composta da Walukiewicz, Idzes e Macchioni; a centrocampo agiscono Cinquegrano, Matic, Lipani e Doig; sulla trequarti operano Berardi e Laurienté a supporto dell’unica punta Pinamonti.

COME ARRIVA IL PADOVA – Il Calcio Padova di Calabro si schiera con il 3-5-2: tra i pali c’è Sorrentino; linea difensiva composta da Faedo, Sgarbi e Pastina; a centrocampo agiscono Capelli, Zanimacchia, Fusi, Giunti e Barreca; in attacco la coppia Caprari–Bortolussi guida la fase offensiva.

Le probabili formazioni

SASSUOLO (3-4-2-1): Muric; Walukiewicz, Idzes, Macchioni; Cinquegrano, Matic, Lipani, Doig; Berardi, Laurienté; Pinamonti. Allenatore: Aquilani.

PADOVA(3-5-2): Sorrentino; Faedo, Sgarbi, Pastina; Capelli, Zanimacchia, Fusi, Giunti, Barreca; Caprari, Bortolussi. Allenatore: Calabro.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara, Sassuolo-Padova, valida per la seconda amichevole pre-stagione, non dovrebbe avere una copertura televisiva né una diretta streaming ufficiale.