Palermo-FC Paradiso: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Palermo-FC Paradiso di Mercoledi 22 Luglio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita amichevole

SANTA CRISTINA ALTO ADIGE – Mercoledì 22 luglio, alle ore 17:00, allo stadio “Santa Cristina” di Santa Cristina in Val Gardena, andrà in scena Palermo-FC Paradiso, match valido per le amichevoli pre-campionato. Terzo test amichevole di pre-campionato per i rosanero, dopo la sconfitta contro i tedeschi dell’Ingolstadt.

I rosanero sono stati battuti 1-0 dall’Ingolstadt, squadra di terza divisione tedesca. La partita è stata decisa da una rete di Drakulic nella ripresa, bravo a sfruttare una palla vagante in area. I carichi di lavoro, inevitabilmente, si sono fatti sentire nelle fila dei rosanero: la preparazione intensa sta incidendo molto in questo momento dal punto di vista fisico. Naturalmente, il risultato non contava nulla: il tecnico ha proseguito con le indicazioni tattiche delle scorse giornate, lavorando su prima aggressione e palleggio.

Intanto il Palermo blinda i pali con l’arrivo di un secondo portiere: i rosanero avrebbero trovato l’accordo con il Lens per il trasferimento di Mattia Fortin, classe 2003. Il giocatore, reduce dall’esperienza in prestito al Padova nell’ultima stagione, dovrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto. Figlio d’arte (il padre è l’ex Siena, Cagliari e Vicenza Marco Fortin), è alto 197 cm: è un prodotto del settore giovanile del Padova.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI PALERMO-FC PARADISO]

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Conte di Castelfranco Veneto.

La presentazione del match

COME ARRIVA IL PALERMO -Il Palermo di Inzaghi si schiera con il 4-2-3-1: tra i pali c’è Joronen; linea difensiva composta da Pierozzi, Magnani, Ceccaroni e Augello; davanti alla retroguardia agiscono Segre e Ranocchia; sulla trequarti operano Vasic, Palumbo e Johnsen; in avanti Pohjanpalo guida l’attacco.

COME ARRIVA LA FC PARADISO – L’FC Paradiso di Cotta si schiera con il 3-4-3: tra i pali c’è Abazi; linea difensiva composta da Plisko, Sylaj e Miranda; a centrocampo agiscono Schelotto, Centinaro, Akdemir e Benaquista; in attacco il tridente Morandi–De Jesus–D’Agostino guida la fase offensiva.

Le probabili formazioni

PALERMO (4-2-3-1): Joronen; Pierozzi, Magnani, Ceccaroni, Augello; Segre, Ranocchia; Vasic, Palumbo, Johnsen; Pohjanpalo. Allenatore: Inzaghi.

FC PARADISO (3-4-3): Abazi, Plisko, Sylaj, Miranda, Schelotto, Centinaro, Akdemir, Benaquista, Morandi, De Jesus, D’Agostino. Allenatore: Cotta.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara, Palermo-FC Paradiso, valida per la terza amichevole pre-stagione, verrà trasmessa in diretta streaming sul sito del Palermo.