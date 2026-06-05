Calendario Inter 2026-2027: date e orari delle partite

Il cammino dei nerazzurri nella nuova stagione di Serie A 2026-2027, le partite casalinghe e le trasferte. Tutte le date del calendario

MILANO – L’Inter conosce finalmente il proprio cammino nella Serie A Enilive 2026/2027, un percorso che inizierà davanti al pubblico di San Siro nel weekend del 23 agosto 2026, quando i nerazzurri ospiteranno il Monza nella gara d’esordio. Sarà il primo passo di una stagione che si chiuderà il 30 maggio 2027, al termine di un campionato caratterizzato da poche soste e da un calendario più lineare rispetto agli anni precedenti.

Il sorteggio della Lega Serie A ha delineato un avvio intenso per la squadra di Milano. Dopo il debutto casalingo, l’Inter affronterà la prima trasferta stagionale a Cagliari il 30 agosto, prima di tornare a San Siro per il primo vero big match dell’anno: Inter‑Napoli, in programma il 6 settembre 2026, una sfida che già promette di misurare ambizioni e stato di forma. A seguire, i nerazzurri ospiteranno l’Udinese il 13 settembre, mentre una settimana più tardi saranno attesi all’Olimpico per la sfida contro la Roma. Il primo blocco di partite si chiuderà l’11 ottobre con un’altra gara interna, questa volta contro il Parma.

La struttura del calendario 2026/2027 prevede un numero ridotto di turni infrasettimanali, con due sole date fissate al 28 ottobre 2026 e al 6 gennaio 2027. La pausa natalizia cadrà il 27 dicembre, mentre le soste per gli impegni delle Nazionali saranno concentrate in quattro momenti: il 27 settembre, il 4 ottobre (in un unico blocco autunnale), il 15 novembre 2026 e il 28 marzo 2027. Una distribuzione pensata per garantire continuità al campionato e ridurre al minimo le interruzioni.

Per quanto riguarda la Coppa Italia Frecciarossa, l’Inter – forte della propria posizione nel ranking – entrerà in scena direttamente dagli ottavi di finale, previsti tra il 19 e il 20 dicembre 2026. I quarti si disputeranno con formula andata e ritorno tra gennaio e febbraio, mentre le semifinali sono fissate per metà marzo. La finale, come da tradizione, si giocherà il 19 maggio 2027, una delle ultime tappe prima della conclusione ufficiale della stagione.

Calendario Inter Serie A Enilive 2026/2027

Girone di andata (2026)

1ª giornata (23 agosto): Inter – Monza

2ª giornata (30 agosto): Cagliari – Inter

3ª giornata (6 settembre): Inter – Napoli

4ª giornata (13 settembre): Inter – Udinese

5ª giornata (20 settembre): Roma – Inter

6ª giornata (11 ottobre): Inter – Parma

7ª giornata (18 ottobre): Bologna – Inter

8ª giornata (25 ottobre): Inter – Fiorentina

9ª giornata (28 ottobre, infrasettimanale): Venezia – Inter

10ª giornata (1 novembre): Inter – Milan (derby d’andata)

11ª giornata (8 novembre): Inter – Como

12ª giornata (22 novembre): Atalanta – Inter

13ª giornata (29 novembre): Inter – Genoa

14ª giornata (6 dicembre): Frosinone – Inter

15ª giornata (13 dicembre): Inter – Torino

16ª giornata (20 dicembre): Lecce – Inter

17ª giornata (3 gennaio): Inter – Sassuolo

18ª giornata (6 gennaio, infrasettimanale): Lazio – Inter

19ª giornata (10 gennaio): Inter – Juventus (Derby d’Italia d’andata)

Girone di ritorno (2027)

20ª giornata (17 gennaio): Parma – Inter

21ª giornata (24 gennaio): Inter – Venezia

22ª giornata (31 gennaio): Napoli – Inter

23ª giornata (7 febbraio): Inter – Cagliari

24ª giornata (14 febbraio): Milan – Inter (derby di ritorno)

25ª giornata (21 febbraio): Fiorentina – Inter

26ª giornata (28 febbraio): Inter – Atalanta

27ª giornata (7 marzo): Udinese – Inter

28ª giornata (14 marzo): Torino – Inter

29ª giornata (21 marzo): Inter – Frosinone

30ª giornata (4 aprile): Genoa – Inter

31ª giornata (11 aprile): Inter – Roma

32ª giornata (18 aprile): Monza – Inter

33ª giornata (25 aprile): Inter – Bologna

34ª giornata (2 maggio): Como – Inter

35ª giornata (9 maggio): Inter – Lecce

36ª giornata (16 maggio): Juventus – Inter (Derby d’Italia di ritorno)

37ª giornata (23 maggio): Inter – Lazio

38ª giornata (30 maggio): Sassuolo – Inter