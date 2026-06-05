Calendario Inter 2026-2027: date e orari delle partite

Il cammino dei nerazzurri nella nuova stagione di Serie A 2026-2027, le partite casalinghe e le trasferte. Tutte le date del calendario
MILANO – L’Inter conosce finalmente il proprio cammino nella Serie A Enilive 2026/2027, un percorso che inizierà davanti al pubblico di San Siro nel weekend del 23 agosto 2026, quando i nerazzurri ospiteranno il Monza nella gara d’esordio. Sarà il primo passo di una stagione che si chiuderà il 30 maggio 2027, al termine di un campionato caratterizzato da poche soste e da un calendario più lineare rispetto agli anni precedenti.
Il sorteggio della Lega Serie A ha delineato un avvio intenso per la squadra di Milano. Dopo il debutto casalingo, l’Inter affronterà la prima trasferta stagionale a Cagliari il 30 agosto, prima di tornare a San Siro per il primo vero big match dell’anno: Inter‑Napoli, in programma il 6 settembre 2026, una sfida che già promette di misurare ambizioni e stato di forma. A seguire, i nerazzurri ospiteranno l’Udinese il 13 settembre, mentre una settimana più tardi saranno attesi all’Olimpico per la sfida contro la Roma. Il primo blocco di partite si chiuderà l’11 ottobre con un’altra gara interna, questa volta contro il Parma.
La struttura del calendario 2026/2027 prevede un numero ridotto di turni infrasettimanali, con due sole date fissate al 28 ottobre 2026 e al 6 gennaio 2027. La pausa natalizia cadrà il 27 dicembre, mentre le soste per gli impegni delle Nazionali saranno concentrate in quattro momenti: il 27 settembre, il 4 ottobre (in un unico blocco autunnale), il 15 novembre 2026 e il 28 marzo 2027. Una distribuzione pensata per garantire continuità al campionato e ridurre al minimo le interruzioni.
Per quanto riguarda la Coppa Italia Frecciarossa, l’Inter – forte della propria posizione nel ranking – entrerà in scena direttamente dagli ottavi di finale, previsti tra il 19 e il 20 dicembre 2026. I quarti si disputeranno con formula andata e ritorno tra gennaio e febbraio, mentre le semifinali sono fissate per metà marzo. La finale, come da tradizione, si giocherà il 19 maggio 2027, una delle ultime tappe prima della conclusione ufficiale della stagione.
Calendario Inter Serie A Enilive 2026/2027
Girone di andata (2026)
1ª giornata (23 agosto): Inter – Monza
2ª giornata (30 agosto): Cagliari – Inter
3ª giornata (6 settembre): Inter – Napoli
4ª giornata (13 settembre): Inter – Udinese
5ª giornata (20 settembre): Roma – Inter
6ª giornata (11 ottobre): Inter – Parma
7ª giornata (18 ottobre): Bologna – Inter
8ª giornata (25 ottobre): Inter – Fiorentina
9ª giornata (28 ottobre, infrasettimanale): Venezia – Inter
10ª giornata (1 novembre): Inter – Milan (derby d’andata)
11ª giornata (8 novembre): Inter – Como
12ª giornata (22 novembre): Atalanta – Inter
13ª giornata (29 novembre): Inter – Genoa
14ª giornata (6 dicembre): Frosinone – Inter
15ª giornata (13 dicembre): Inter – Torino
16ª giornata (20 dicembre): Lecce – Inter
17ª giornata (3 gennaio): Inter – Sassuolo
18ª giornata (6 gennaio, infrasettimanale): Lazio – Inter
19ª giornata (10 gennaio): Inter – Juventus (Derby d’Italia d’andata)
Girone di ritorno (2027)
20ª giornata (17 gennaio): Parma – Inter
21ª giornata (24 gennaio): Inter – Venezia
22ª giornata (31 gennaio): Napoli – Inter
23ª giornata (7 febbraio): Inter – Cagliari
24ª giornata (14 febbraio): Milan – Inter (derby di ritorno)
25ª giornata (21 febbraio): Fiorentina – Inter
26ª giornata (28 febbraio): Inter – Atalanta
27ª giornata (7 marzo): Udinese – Inter
28ª giornata (14 marzo): Torino – Inter
29ª giornata (21 marzo): Inter – Frosinone
30ª giornata (4 aprile): Genoa – Inter
31ª giornata (11 aprile): Inter – Roma
32ª giornata (18 aprile): Monza – Inter
33ª giornata (25 aprile): Inter – Bologna
34ª giornata (2 maggio): Como – Inter
35ª giornata (9 maggio): Inter – Lecce
36ª giornata (16 maggio): Juventus – Inter (Derby d’Italia di ritorno)
37ª giornata (23 maggio): Inter – Lazio
38ª giornata (30 maggio): Sassuolo – Inter