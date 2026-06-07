Calendario Parma Serie A 2026-2027: date, orari, partite

Il cammino dei gialloblù nella nuova stagione di Serie A 2026-2027, le partite casalinghe e le trasferte. Tutte le date del calendario
PARMA – Il Parma apre la stagione 2026/2027 con una sfida significativa alla Tardini: il 23 agosto i crociati ospitano il Cagliari- Già alla seconda giornata arriva la trasferta sul campo della Juventus, primo vero test della nuova annata, seguita dal ritorno in casa contro il Monza.
L’autunno rappresenta il primo tratto critico del percorso. Dopo la trasferta di Como, il Parma affronterà il Genoa alla Tardini e poi l’11 ottobre farà visita all’Inter, una delle gare più difficili dell’andata. A seguire, Torino, Lazio e il turno infrasettimanale del 28 ottobre contro l’Udinese. Novembre non concede pause: Bologna, Roma e Frosinone anticipano il big match del 6 dicembre a San Siro contro il Milan. Il mese si chiude con la Fiorentina alla Tardini e la trasferta di Sassuolo, prima del doppio impegno di inizio gennaio con Napoli e Venezia.
Il girone di ritorno parte subito forte: il 17 gennaio il Parma ospita l’Inter, poi affronterà due trasferte consecutive contro Genoa e Cagliari. Febbraio propone un mix di scontri diretti e gare ad alta intensità: Frosinone in casa, Roma all’Olimpico e Udinese alla Dacia Arena, prima del derby emiliano del 28 febbraio contro il Sassuolo.
A marzo i crociati affronteranno il Napoli al Maradona e il Lecce alla Tardini, mentre il 21 marzo arriverà la Lazio. Aprile si apre con la trasferta di Venezia e prosegue con Como e Fiorentina, prima del match del 25 aprile contro l’Atalanta. Il finale è ad alta tensione: Torino, Milan, Monza e soprattutto la sfida del 23 maggio contro la Juventus, che precede la chiusura del 30 maggio a Bologna.
Calendario Parma Serie A Enilive 2026/2027
Girone di Andata
1ª Giornata — 23 agosto 2026: Parma – Cagliari
2ª Giornata — 30 agosto 2026: Juventus – Parma
3ª Giornata — 6 settembre 2026: Parma – Monza
4ª Giornata — 13 settembre 2026: Como – Parma
5ª Giornata — 20 settembre 2026: Parma – Genoa
6ª Giornata — 11 ottobre 2026: Inter – Parma
7ª Giornata — 18 ottobre 2026: Parma – Torino
8ª Giornata — 25 ottobre 2026: Lazio – Parma
9ª Giornata — 28 ottobre 2026 (infrasettimanale): Parma – Udinese
10ª Giornata — 1 novembre 2026: Atalanta – Parma
11ª Giornata — 8 novembre 2026: Parma – Bologna
12ª Giornata — 22 novembre 2026: Parma – Roma
13ª Giornata — 29 novembre 2026: Frosinone – Parma
14ª Giornata — 6 dicembre 2026: AC Milan – Parma
15ª Giornata — 13 dicembre 2026: Parma – Fiorentina
16ª Giornata — 20 dicembre 2026: Sassuolo – Parma
17ª Giornata — 3 gennaio 2027: Parma – Napoli
18ª Giornata — 6 gennaio 2027 (infrasettimanale): Lecce – Parma
19ª Giornata — 10 gennaio 2027: Parma – Venezia
Girone di Ritorno
20ª Giornata — 17 gennaio 2027: Parma – Inter
21ª Giornata — 24 gennaio 2027: Genoa – Parma
22ª Giornata — 31 gennaio 2027: Cagliari – Parma
23ª Giornata — 7 febbraio 2027: Parma – Frosinone
24ª Giornata — 14 febbraio 2027: Roma – Parma
25ª Giornata — 21 febbraio 2027: Udinese – Parma
26ª Giornata — 28 febbraio 2027: Parma – Sassuolo
27ª Giornata — 7 marzo 2027: Napoli – Parma
28ª Giornata — 14 marzo 2027: Parma – Lecce
29ª Giornata — 21 marzo 2027: Parma – Lazio
30ª Giornata — 4 aprile 2027: Venezia – Parma
31ª Giornata — 11 aprile 2027: Parma – Como
32ª Giornata — 18 aprile 2027: Fiorentina – Parma
33ª Giornata — 25 aprile 2027: Parma – Atalanta
34ª Giornata — 2 maggio 2027: Torino – Parma
35ª Giornata — 9 maggio 2027: Parma – AC Milan
36ª Giornata — 16 maggio 2027: Monza – Parma
37ª Giornata — 23 maggio 2027: Parma – Juventus
38ª Giornata — 30 maggio 2027: Bologna – Parma