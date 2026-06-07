Calendario Parma Serie A 2026-2027: date, orari, partite

Il cammino dei gialloblù nella nuova stagione di Serie A 2026-2027, le partite casalinghe e le trasferte. Tutte le date del calendario

PARMA – Il Parma apre la stagione 2026/2027 con una sfida significativa alla Tardini: il 23 agosto i crociati ospitano il Cagliari- Già alla seconda giornata arriva la trasferta sul campo della Juventus, primo vero test della nuova annata, seguita dal ritorno in casa contro il Monza.

L’autunno rappresenta il primo tratto critico del percorso. Dopo la trasferta di Como, il Parma affronterà il Genoa alla Tardini e poi l’11 ottobre farà visita all’Inter, una delle gare più difficili dell’andata. A seguire, Torino, Lazio e il turno infrasettimanale del 28 ottobre contro l’Udinese. Novembre non concede pause: Bologna, Roma e Frosinone anticipano il big match del 6 dicembre a San Siro contro il Milan. Il mese si chiude con la Fiorentina alla Tardini e la trasferta di Sassuolo, prima del doppio impegno di inizio gennaio con Napoli e Venezia.

Il girone di ritorno parte subito forte: il 17 gennaio il Parma ospita l’Inter, poi affronterà due trasferte consecutive contro Genoa e Cagliari. Febbraio propone un mix di scontri diretti e gare ad alta intensità: Frosinone in casa, Roma all’Olimpico e Udinese alla Dacia Arena, prima del derby emiliano del 28 febbraio contro il Sassuolo.

A marzo i crociati affronteranno il Napoli al Maradona e il Lecce alla Tardini, mentre il 21 marzo arriverà la Lazio. Aprile si apre con la trasferta di Venezia e prosegue con Como e Fiorentina, prima del match del 25 aprile contro l’Atalanta. Il finale è ad alta tensione: Torino, Milan, Monza e soprattutto la sfida del 23 maggio contro la Juventus, che precede la chiusura del 30 maggio a Bologna.

Calendario Parma Serie A Enilive 2026/2027

Girone di Andata

1ª Giornata — 23 agosto 2026: Parma – Cagliari

2ª Giornata — 30 agosto 2026: Juventus – Parma

3ª Giornata — 6 settembre 2026: Parma – Monza

4ª Giornata — 13 settembre 2026: Como – Parma

5ª Giornata — 20 settembre 2026: Parma – Genoa

6ª Giornata — 11 ottobre 2026: Inter – Parma

7ª Giornata — 18 ottobre 2026: Parma – Torino

8ª Giornata — 25 ottobre 2026: Lazio – Parma

9ª Giornata — 28 ottobre 2026 (infrasettimanale): Parma – Udinese

10ª Giornata — 1 novembre 2026: Atalanta – Parma

11ª Giornata — 8 novembre 2026: Parma – Bologna

12ª Giornata — 22 novembre 2026: Parma – Roma

13ª Giornata — 29 novembre 2026: Frosinone – Parma

14ª Giornata — 6 dicembre 2026: AC Milan – Parma

15ª Giornata — 13 dicembre 2026: Parma – Fiorentina

16ª Giornata — 20 dicembre 2026: Sassuolo – Parma

17ª Giornata — 3 gennaio 2027: Parma – Napoli

18ª Giornata — 6 gennaio 2027 (infrasettimanale): Lecce – Parma

19ª Giornata — 10 gennaio 2027: Parma – Venezia

Girone di Ritorno

20ª Giornata — 17 gennaio 2027: Parma – Inter

21ª Giornata — 24 gennaio 2027: Genoa – Parma

22ª Giornata — 31 gennaio 2027: Cagliari – Parma

23ª Giornata — 7 febbraio 2027: Parma – Frosinone

24ª Giornata — 14 febbraio 2027: Roma – Parma

25ª Giornata — 21 febbraio 2027: Udinese – Parma

26ª Giornata — 28 febbraio 2027: Parma – Sassuolo

27ª Giornata — 7 marzo 2027: Napoli – Parma

28ª Giornata — 14 marzo 2027: Parma – Lecce

29ª Giornata — 21 marzo 2027: Parma – Lazio

30ª Giornata — 4 aprile 2027: Venezia – Parma

31ª Giornata — 11 aprile 2027: Parma – Como

32ª Giornata — 18 aprile 2027: Fiorentina – Parma

33ª Giornata — 25 aprile 2027: Parma – Atalanta

34ª Giornata — 2 maggio 2027: Torino – Parma

35ª Giornata — 9 maggio 2027: Parma – AC Milan

36ª Giornata — 16 maggio 2027: Monza – Parma

37ª Giornata — 23 maggio 2027: Parma – Juventus

38ª Giornata — 30 maggio 2027: Bologna – Parma