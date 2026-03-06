Sudtirol-Virtus Entella: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta di Sudtirol-Virtus Entella di Sabato 7 marzo 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie B

BOLZANO – Sabato 7 marzo, alle ore 15, allo Stadio “Druso” di Bolzano, il Sudtirol ospiterà la Virtus Entella nella gara valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie B 2025-2026.

La squadra di Castori arriva all’appuntamento con il morale alto e una condizione in evidente crescita. Il successo di Reggio Emilia ha confermato la solidità del gruppo: dopo il vantaggio firmato da Kofler nel finale di primo tempo, nella ripresa sono arrivati i gol di Pecorino, Casiraghi e Merkaj, a suggellare una prestazione autoritaria.

Nelle ultime dieci gare il Südtirol ha raccolto sei vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta, mantenendo la porta inviolata in cinque occasioni. Un rendimento che ha proiettato i biancorossi al nono posto in classifica con 37 punti, pienamente in corsa per un piazzamento playoff.

L’avversario arriva a Bolzano con entusiasmo. La Virtus Entella ha infatti battuto 2-1 il Modena nel turno infrasettimanale, conquistando tre punti fondamentali nella corsa salvezza. La squadra di Andrea Chiappella si presenta con un’identità tattica chiara: difesa a tre, centrocampo modulabile e grande intensità nelle transizioni. I liguri occupano il sedicesimo posto con 28 punti, a una sola lunghezza dalla salvezza diretta. Impressiona il rendimento interno: 24 punti conquistati in casa, settimo miglior dato della categoria. In trasferta, però, la squadra è ancora alla ricerca del primo successo stagionale.

La direzione di gara è affidata ad Andrea Calzavara della sezione di Varese. Assistenti: Claudio Barone (Roma 1) e Gianluca Grasso (Ariano Irpino). Quarto ufficiale Giovanni Castellano (Nichelino). Al VAR ci sarà Giacomo Camplone (Lanciano) mentre l’AVAR sarà Francesco Cosso (Reggio Calabria).

Presentazione del match

COME ARRIVA IL SUDTIROL – Nel Südtirol di Castori si va verso la conferma del 3-5-2, un sistema che nelle ultime settimane ha garantito solidità e continuità di risultati. Tra i pali ci sarà Adamonis, chiamato a dare sicurezza dopo l’infortunio di Cragno. Davanti a lui il terzetto difensivo formato da El Kaouakibi, Kofler e Veseli. Sulle corsie laterali agiranno Molina e Zedalka. In mezzo, il cuore pulsante della squadra: Tait, Martini e Casiragh. Davanti, confermatissima la coppia Merkaj–Pecorino.

COME ARRIVA LA VIRTUS ENTELLA – Chiappella dovrebbe rispondere con un altro 3-5-2. In porta spazio a Colombi, protetto dal terzetto composto da Marconi, Tiritiello e Moretti. Sulle fasce agiranno Bariti e Di Mario. In mezzo, la regia sarà affidata a Benali, con Dalla Vecchia e Karic a completare il reparto. Davanti, fantasia e imprevedibilità con Guiu, mentre Debenedetti fungerà da riferimento più avanzato.

Probabili formazioni di Sudtirol-Virtus Entella

SUDTIROL(3-5-2): Adamonis, El Kaouakibi, Kofler, Veseli, Molina, Tait, Martini, Casiraghi, Zedalka, Merkaj, Pecorino. Allenatore: Castori

VIRTUS ENTELLA(3-5-2): Colombi, Marconi, Tiritiello, Moretti, Bariti, Dalla Vecchia, Benali, Karic, Di Mario, Guiu, Debenedetti. Allenatore: Chiappella

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su: