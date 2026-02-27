Parma-Cagliari: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Parma-Cagliari di venerdì 27 febbraio 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie A

PARMA – Venerdì 27 febbraio 2026 allo stadio Ennio Tardini andrà in scena Parma-Cagliari, gara valida per la ventisettesima giornata della Serie A Enilive 2025-2026: calcio d’inizio fissato alle ore 20:45. Uno scontro diretto con in palio punti preziosi per tenere lontano la zona calda della classifica. Da una parte, la formazione guidata da Carlos Cuesta reduce dalla terza prestigiosa vittoria consecutiva conquistata sul campo del Milan (0-1). Dall’altro lato, invece, gli uomini di Fabio Pisacane che vengono dal pari casalingo colto senza reti con la Lazio (0-0) dopo due sconfitte.

I ducali, che davanti al proprio pubblico non avevano ancora vinto nel 2026 prima del 2-1 rifilato al Verona, cercano continuità e la quarta vittoria di fila che in Serie A manca dal 2014 per tenere ancora più lontana la zona retrocessione distante otto lunghezze. I rossoblù, invece, che non rimane a secco di gol per quattro gare dal 2020 e lontano dalle mura amiche vengono da due sconfitte in tre partite con in mezzo il blitz di Firenze, puntano al secondo risultato utile consecutivo per allontanare la zona retrocessione lontana cinque punti.

Il bilancio dei precedenti pende leggermente a favore del Cagliari con 29 vittorie, 26 sconfitte e altrettanti pareggi. La sfida del girone d’andata, disputato all’Unipol Domus lo scorso sabato 13 settembre 2025, si chiuse con la vittoria per 2-0 dei sardi grazie ai gol di Mina e Felici. L’ultimo precedente al Tardini, invece, risalente al 30 settembre 2024, vide i rossoblù imporsi 3-2 (Marin, Piccoli, Zortea, Man ed Hernani su calcio di rigore).

Una striscia aperta di otto risultati utili e di tre vittorie consecutive in massima serie contro il Parma per il Cagliari che non perde in assoluto sul campo dei ducali dal 22 aprile 2023: 2-1 gialloblù in rimonta in Serie B con gol di Man e Vazquez dopo la rete di Lapadula. Inglese e Gervinho hanno portato l’ultimo successo gialloblù in A contro i rossoblù nel lontano 22 settembre 2018. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Luca Massimi della sezione di Termoli coadiuvato dagli assistenti Fabiano Preti di Mantova e Claudio Barone di Roma 1. Quarto ufficiale dell’incontro: Giuseppe Collu di Cagliari. Al VAR Antonio Giua di Olbia assistito da Paolo Mazzoleni di Bergamo.

Le parole di Carlos Cuesta

“Noi pensiamo a dare continuità al processo di crescita, ogni partita la approcciamo con la fiducia e l’ambizione di poter fare punti. I risultati che otteniamo dipendono soprattutto dalle nostre prestazioni. Il Cagliari è un’ottima squadra, sarà una partita difficile e dovremo essere bravi a capire i momenti della gara e a sfruttare al massimo le opportunità che avremo. Siamo consapevoli dell’importanza di ogni minuto delle partite, siamo competitivi in tutti i ruoli e ho sempre grande fiducia nei miei calciatori. Siamo un gruppo unito, compatto e hanno tutti chiaro l’obiettivo della stagione. Dobbiamo avere standard alti, riuscire a fare punti, migliorarci a 360 gradi ed essere focalizzati soltanto su ciò che possiamo controllare”.

Le parole di Fabio Pisacane

“Ogni partita dipende da noi e ci può avvicinare all’obiettivo. Abbiamo valorizzato i giovani, sappiamo che Cagliari vive questa squadra con passione totale. La serenità non si trova nel lungo periodo ma nel breve periodo. Vorrei ancora una volta esaltare il lavoro che hanno e stanno facendo questi ragazzi nonostante le defezioni. Per la lotta salvezza è inutile guardare gli altri, dobbiamo guardare noi stessi e muovere la classifica. A noi serve fare punti. Il Parma ci ha messo in difficoltà già all’andata. Loro sono bravi nelle transizioni e dovremo stare attenti”.

I convocati del Cagliari

Portieri: Caprile, Sherri, Ciocci

Difensori: Palestra, Idrissi, Rodriguez, Raterink, Dossena, Zappa, Ze Pedro, Obert

Centrocampisti: Folorunsho, Adopo, Sulemana, Liteta, Susev, Malfitano

Attaccanti: Kiliçsoy, Albarracin, Pavoletti, Mendy, Trepy, Esposito.

Presentazione del match

QUI PARMA – Cuesta dovrà fare a meno di Almqvist, Frigan e Ndiaye. Recuperato il portiere Suzuki che torna a disposizione. In porta però dovrebbe essere confermato Corvi con Delprato, Circati e Valenti a comporre il pacchetto arretrato. Sulle corsie esterne agiranno Britschgi e Valeri con Bernabè, Mandela Keita e Sorensen in mezzo al campo. Davanti spazio alla coppia d’attacco composto da Strefezza e Pellegrino.

QUI CAGLIARI – Indisponibili Deiola, Borrelli, Mazzitelli e Gaetano oltre allo squalificato Mina e ai lungodegenti Belotti e Felici. Tra i pali Caprile, al centro della difesa Zè Pedro e Juan Rodriguez con Zappa e Obert sulle corsie laterali. A centrocampo troveranno posto Adopo e Sulemana con Palestra e Idrissi sugli esterni. In avanti confermato il tandem offensivo composto da Sebastiano Esposito e Semih Kilicsoy.

Le probabili formazioni di Parma-Cagliari

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Strefezza, Pellegrino. Allenatore: Carlos Cuesta

CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zappa, Zè Pedro, Rodriguez, Obert; Palestra, Adopo, Sulemana, Idrissi; Esposito, Kilicsoy. Allenatore: Fabio Pisacane.

Dove vedere la partita in tv e streaming

Parma-Cagliari, gara valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026, sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN, la piattaforma (disponibile su tablet, smartphone, moderne smart tv e console) che detiene i diritti televisivi per la trasmissione di tutte le partite della Serie A Enilive fino al 2029. Per gli abbonati a Sky con Decoder Sky Q sarà possibile guardare la gara anche su Dazn 1 (canale 214 del decoder satellitare) con un costo aggiuntivo.