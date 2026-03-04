Pagelle Torino-Lazio del 1 marzo 2026 | Serie A

Voti fantacalcio e highlights di Torino-Lazio, per la 27° giornata di Serie A 2025/2026: Simeone è il migliore del match
TORINO: Paleari A. 6.5, Coco S. 6.5, Ismajli A. 7, Ebosse E. 6, Lazaro V. 6.5, Gineitis G. 6.5 (dal 23′ st Ilic I. 6), Prati M. 6.5 (dal 40′ st Tameze A. s.v.), Vlasic N. 6, Obrador R. 7 (dal 27′ st Nkounkou N. 6), Simeone G. 7.5 (dal 39′ st Kulenovic S. s.v.), Zapata D. 7 (dal 28′ st Casadei C. 6). A disposizione: Adams C., Anjorin F., Biraghi C., Casadei C., Ilic I., Israel F., Kulenovic S., Marianucci L., Maripan G., Njie A., Nkounkou N., Pedersen M., Siviero L., Tameze A. Allenatore: D’Aversa R..
LAZIO: Provedel I. 5.5, Marusic A. 5, Romagnoli A. 5.5, Provstgaard O. 4.5, Pellegrini Lu. 4.5 (dal 20′ st Tavares N. 6), Belahyane R. 5 (dal 1′ st Dele-Bashiru F. 5.5), Cataldi D. 5.5, Taylor K. 5, Cancellieri M. 5 (dal 20′ st Isaksen G. 5.5), Ratkov P. 5 (dal 1′ st Noslin T. 6), Zaccagni M. 5.5 (dal 35′ st Dia B. s.v.). A disposizione: Dele-Bashiru F., Dia B., Farcomeni V., Furlanetto A., Isaksen G., Lazzari M., Motta E., Noslin T., Patric, Przyborek A., Tavares N. Allenatore: Sarri M..
Highlights della partita
FANTACALCIO REPORT
Reti: al 21′ pt Simeone G. (Torino) , al 8′ st Zapata D. (Torino) .
Ammonizioni: al 45’+1 pt Gineitis G. (Torino), al 34′ st Vlasic N. (Torino), al 45’+1 st Tameze A. (Torino), al 45’+2 st Kulenovic S. (Torino) al 45’+3 st Tavares N. (Lazio).
Recupero: 1′ pt, 4′ st
Assist: Obrador
Gol vittoria: Simeone
Gol da fuori: –
Gol dalla panchina: –
Rigore causato: –
Rigore parato/sbagliato: –
I Migliori: Simeone, Tavares