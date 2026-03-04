  1. Home
Pagelle Torino-Lazio del 1 marzo 2026 | Serie A

Torino Lazio cronaca diretta live risultato in tempo reale

Voti fantacalcio e highlights di Torino-Lazio, per la 27° giornata di Serie A 2025/2026: Simeone è il migliore del match

TORINO: Paleari A. 6.5, Coco S. 6.5, Ismajli A. 7, Ebosse E. 6, Lazaro V. 6.5, Gineitis G. 6.5 (dal 23′ st Ilic I. 6), Prati M. 6.5 (dal 40′ st Tameze A. s.v.), Vlasic N. 6, Obrador R. 7 (dal 27′ st Nkounkou N. 6), Simeone G. 7.5 (dal 39′ st Kulenovic S. s.v.), Zapata D. 7 (dal 28′ st Casadei C. 6). A disposizione: Adams C., Anjorin F., Biraghi C., Casadei C., Ilic I., Israel F., Kulenovic S., Marianucci L., Maripan G., Njie A., Nkounkou N., Pedersen M., Siviero L., Tameze A. Allenatore: D’Aversa R..

LAZIO: Provedel I. 5.5, Marusic A. 5, Romagnoli A. 5.5, Provstgaard O. 4.5, Pellegrini Lu. 4.5 (dal 20′ st Tavares N. 6), Belahyane R. 5 (dal 1′ st Dele-Bashiru F. 5.5), Cataldi D. 5.5, Taylor K. 5, Cancellieri M. 5 (dal 20′ st Isaksen G. 5.5), Ratkov P. 5 (dal 1′ st Noslin T. 6), Zaccagni M. 5.5 (dal 35′ st Dia B. s.v.). A disposizione: Dele-Bashiru F., Dia B., Farcomeni V., Furlanetto A., Isaksen G., Lazzari M., Motta E., Noslin T., Patric, Przyborek A., Tavares N. Allenatore: Sarri M..

CRONACA DELLA PARTITA

Highlights della partita

FANTACALCIO REPORT

Reti: al 21′ pt Simeone G. (Torino) , al 8′ st Zapata D. (Torino) .

Ammonizioni: al 45’+1 pt Gineitis G. (Torino), al 34′ st Vlasic N. (Torino), al 45’+1 st Tameze A. (Torino), al 45’+2 st Kulenovic S. (Torino) al 45’+3 st Tavares N. (Lazio).

Recupero: 1′ pt, 4′ st

Assist: Obrador

Gol vittoria: Simeone

Gol da fuori:

Gol dalla panchina: –

Rigore causato:

Rigore parato/sbagliato: –

I Migliori: Simeone, Tavares