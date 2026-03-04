Pagelle Inter-Genoa del 28 febbraio 2026 | Serie A

Voti fantacalcio e highlights di Inter-Genoa, per la 27° giornata di Serie A 2025/2026: Dimarco è il migliore del match
INTER: Sommer Y. 6, Akanji M. 6, de Vrij S. 6 (dal 21′ st Bisseck Y. 6), Carlos Augusto 6.5, Luis Henrique 6.5, Barella N. 6, Zielinski P. 6 (dal 31′ st Frattesi D. 6), Mkhitaryan H. 6.5 (dal 14′ st Calhanoglu H. 6.5), Dimarco F. 7, Thuram M. 5 (dal 14′ st Esposito F. 6), Bonny A. 6.5 (dal 31′ st Diouf A. 6). A disposizione: Acerbi F., Bisseck Y., Calhanoglu H., Darmian M., Di Gennaro R., Diouf A., Dumfries D., Esposito F., Frattesi D., Lavelli M., Martinez J., Sucic P. Allenatore: Chivu C..
GENOA: Bijlow J. 6.5, Marcandalli A. 5.5, Ostigard L. 6, Vasquez J. 6, Ellertsson M. E. 5.5, Frendrup M. 6, Malinovskyi R. 5 (dal 1′ st Amorim 5), Martin A. 5.5 (dal 40′ st Sabelli S. s.v.), Baldanzi T. 5.5 (dal 21′ st Junior Messias 6), Vitinha 5.5 (dal 15′ st Ekuban C. 5.5), Colombo L. 6 (dal 21′ st Ekhator J. 6). A disposizione: Amorim, Cornet M., Doucoure M., Ekhator J., Ekuban C., Junior Messias, Leali N., Masini P., Onana J., Sabelli S., Siegrist B., Sommariva D., Zatterstrom N. Allenatore: De Rossi D..
Highlights della partita
FANTACALCIO REPORT
Reti: al 31′ pt Dimarco F. (Inter) , al 25′ st Calhanoglu H. (Inter) .
Ammonizioni: al 21′ pt Mkhitaryan H. (Inter), al 20′ st Calhanoglu H. (Inter) , al 9′ pt Malinovskyi R. (Genoa).
Recupero: 1′ pt, 4′ st
Assist: Mkhitaryan
Gol vittoria: Dimarco
Gol da fuori: –
Gol dalla panchina: –
Rigore causato: Amorim
Rigore parato/sbagliato: –
I Migliori: Dimarco, Bjlow