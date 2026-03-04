  1. Home
Fantacalcio Genoa Inter Serie A

Pagelle Inter-Genoa del 28 febbraio 2026 | Serie A

Posted on 4 Marzo 2026 at 4 Marzo 2026 by Redazione Calciomagazine
Inter Genoa cronaca diretta live risultato in tempo reale

Voti fantacalcio e highlights di Inter-Genoa, per la 27° giornata di Serie A 2025/2026: Dimarco è il migliore del match

INTER: Sommer Y. 6, Akanji M. 6, de Vrij S. 6 (dal 21′ st Bisseck Y. 6), Carlos Augusto 6.5, Luis Henrique 6.5, Barella N. 6, Zielinski P. 6 (dal 31′ st Frattesi D. 6), Mkhitaryan H. 6.5 (dal 14′ st Calhanoglu H. 6.5), Dimarco F. 7, Thuram M. 5 (dal 14′ st Esposito F. 6), Bonny A. 6.5 (dal 31′ st Diouf A. 6). A disposizione: Acerbi F., Bisseck Y., Calhanoglu H., Darmian M., Di Gennaro R., Diouf A., Dumfries D., Esposito F., Frattesi D., Lavelli M., Martinez J., Sucic P. Allenatore: Chivu C..

GENOA: Bijlow J. 6.5, Marcandalli A. 5.5, Ostigard L. 6, Vasquez J. 6, Ellertsson M. E. 5.5, Frendrup M. 6, Malinovskyi R. 5 (dal 1′ st Amorim 5), Martin A. 5.5 (dal 40′ st Sabelli S. s.v.), Baldanzi T. 5.5 (dal 21′ st Junior Messias 6), Vitinha 5.5 (dal 15′ st Ekuban C. 5.5), Colombo L. 6 (dal 21′ st Ekhator J. 6). A disposizione: Amorim, Cornet M., Doucoure M., Ekhator J., Ekuban C., Junior Messias, Leali N., Masini P., Onana J., Sabelli S., Siegrist B., Sommariva D., Zatterstrom N. Allenatore: De Rossi D..

CRONACA DELLA PARTITA

Highlights della partita

FANTACALCIO REPORT

Reti: al 31′ pt Dimarco F. (Inter) , al 25′ st Calhanoglu H. (Inter) .

Ammonizioni: al 21′ pt Mkhitaryan H. (Inter), al 20′ st Calhanoglu H. (Inter) , al 9′ pt Malinovskyi R. (Genoa).

Recupero: 1′ pt, 4′ st

Assist: Mkhitaryan

Gol vittoria: Dimarco

Gol da fuori:

Gol dalla panchina: –

Rigore causato: Amorim

Rigore parato/sbagliato: –

I Migliori: Dimarco, Bjlow