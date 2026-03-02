Sorteggio Final Four Coppa Italia Serie B

Il 6 marzo alle 10:30 il sorteggio in diretta streaming definirà le semifinali della Final Four di Coppa Italia Serie B 2025-2026

ROMA – Venerdì 6 marzo, alle 10:30, presso la sede FIPAV di Via Vitorchiano a Roma, si terrà il sorteggio ufficiale che stabilirà gli accoppiamenti delle semifinali della Final Four di Coppa Italia Serie B 2025-2026. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo, offrendo a società, tifosi e addetti ai lavori la possibilità di seguire in tempo reale la composizione del tabellone.

Le Final Four a Ravenna il 3 e 4 aprile

Gli atti conclusivi delle tre categorie — Serie B maschile, Serie B1 femminile e Serie B2 femminile — si svolgeranno a Ravenna nelle giornate di venerdì 3 e sabato 4 aprile 2026. Saranno 12 le squadre impegnate nella due giorni emiliano-romagnola, distribuite su due impianti:

Palasport Mauro De Andrè

Palestra Mattioli

Un appuntamento che si preannuncia di alto livello tecnico e agonistico, con alcune delle migliori realtà della pallavolo nazionale di categoria.

Le squadre qualificate

Serie B maschile

Kerakoll Sassuolo (MO)

Volley Veneto Bardolino (VR)

Maury’s Com Cavi Tuscania (VT)

PAG Volley SSD (LE)

Serie B1 femminile

Volley 2001 Garlasco (PV)

Olimpia Teodora Ravenna (RA)

Banca Annia Aduna (PD)

Tonno Callipo Calabria (VV)

Serie B2 femminile

Hydroplants Soliera150 (MO)

Blu Team Pavia Udine (UD)

Ferraro Volley Roma

ASD Orlandina Volley (ME)

Programma gare

Serie B maschile

03/04 – Semifinale 1 , Palestra Mattioli, ore 17

, Palestra Mattioli, ore 17 03/04 – Semifinale 2 , Palestra Mattioli, ore 19

, Palestra Mattioli, ore 19 04/04 – Finale 1°-2° posto , Palasport Mauro De Andrè, ore 15

, Palasport Mauro De Andrè, ore 15 04/04 – Finale 3°-4° posto, Palestra Mattioli, ore 15

Serie B1 femminile

03/04 – Semifinale 1 , Palasport Mauro De Andrè, ore 17

, Palasport Mauro De Andrè, ore 17 03/04 – Semifinale 2 , Palasport Mauro De Andrè, ore 19

, Palasport Mauro De Andrè, ore 19 04/04 – Finale 1°-2° posto , Palasport Mauro De Andrè, ore 17:30

, Palasport Mauro De Andrè, ore 17:30 04/04 – Finale 3°-4° posto, Palestra Mattioli, ore 17

Serie B2 femminile