Sorteggio Final Four Coppa Italia Serie B

Il 6 marzo alle 10:30 il sorteggio in diretta streaming definirà le semifinali della Final Four di Coppa Italia Serie B 2025-2026
ROMA – Venerdì 6 marzo, alle 10:30, presso la sede FIPAV di Via Vitorchiano a Roma, si terrà il sorteggio ufficiale che stabilirà gli accoppiamenti delle semifinali della Final Four di Coppa Italia Serie B 2025-2026. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo, offrendo a società, tifosi e addetti ai lavori la possibilità di seguire in tempo reale la composizione del tabellone.
Le Final Four a Ravenna il 3 e 4 aprile
Gli atti conclusivi delle tre categorie — Serie B maschile, Serie B1 femminile e Serie B2 femminile — si svolgeranno a Ravenna nelle giornate di venerdì 3 e sabato 4 aprile 2026. Saranno 12 le squadre impegnate nella due giorni emiliano-romagnola, distribuite su due impianti:
- Palasport Mauro De Andrè
- Palestra Mattioli
Un appuntamento che si preannuncia di alto livello tecnico e agonistico, con alcune delle migliori realtà della pallavolo nazionale di categoria.
Le squadre qualificate
Serie B maschile
- Kerakoll Sassuolo (MO)
- Volley Veneto Bardolino (VR)
- Maury’s Com Cavi Tuscania (VT)
- PAG Volley SSD (LE)
Serie B1 femminile
- Volley 2001 Garlasco (PV)
- Olimpia Teodora Ravenna (RA)
- Banca Annia Aduna (PD)
- Tonno Callipo Calabria (VV)
Serie B2 femminile
- Hydroplants Soliera150 (MO)
- Blu Team Pavia Udine (UD)
- Ferraro Volley Roma
- ASD Orlandina Volley (ME)
Programma gare
Serie B maschile
- 03/04 – Semifinale 1, Palestra Mattioli, ore 17
- 03/04 – Semifinale 2, Palestra Mattioli, ore 19
- 04/04 – Finale 1°-2° posto, Palasport Mauro De Andrè, ore 15
- 04/04 – Finale 3°-4° posto, Palestra Mattioli, ore 15
Serie B1 femminile
- 03/04 – Semifinale 1, Palasport Mauro De Andrè, ore 17
- 03/04 – Semifinale 2, Palasport Mauro De Andrè, ore 19
- 04/04 – Finale 1°-2° posto, Palasport Mauro De Andrè, ore 17:30
- 04/04 – Finale 3°-4° posto, Palestra Mattioli, ore 17
Serie B2 femminile
- 03/04 – Semifinale 1, Palasport Mauro De Andrè, ore 10
- 03/04 – Semifinale 2, Palasport Mauro De Andrè, ore 11:30
- 04/04 – Finale 1°-2° posto, Palasport Mauro De Andrè, ore 9:30
- 04/04 – Finale 3°-4° posto, Palestra Mattioli, ore 9