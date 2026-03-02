  1. Home
Sorteggio Final Four Coppa Italia Serie B

Posted on 2 Marzo 2026 at 18:47 by Redazione Calciomagazine
Il 6 marzo alle 10:30 il sorteggio in diretta streaming definirà le semifinali della Final Four di Coppa Italia Serie B 2025-2026

ROMA – Venerdì 6 marzo, alle 10:30, presso la sede FIPAV di Via Vitorchiano a Roma, si terrà il sorteggio ufficiale che stabilirà gli accoppiamenti delle semifinali della Final Four di Coppa Italia Serie B 2025-2026. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo, offrendo a società, tifosi e addetti ai lavori la possibilità di seguire in tempo reale la composizione del tabellone.

Le Final Four a Ravenna il 3 e 4 aprile

Gli atti conclusivi delle tre categorie — Serie B maschile, Serie B1 femminile e Serie B2 femminile — si svolgeranno a Ravenna nelle giornate di venerdì 3 e sabato 4 aprile 2026. Saranno 12 le squadre impegnate nella due giorni emiliano-romagnola, distribuite su due impianti:

  • Palasport Mauro De Andrè
  • Palestra Mattioli

Un appuntamento che si preannuncia di alto livello tecnico e agonistico, con alcune delle migliori realtà della pallavolo nazionale di categoria.

Le squadre qualificate

Serie B maschile

  • Kerakoll Sassuolo (MO)
  • Volley Veneto Bardolino (VR)
  • Maury’s Com Cavi Tuscania (VT)
  • PAG Volley SSD (LE)

Serie B1 femminile

  • Volley 2001 Garlasco (PV)
  • Olimpia Teodora Ravenna (RA)
  • Banca Annia Aduna (PD)
  • Tonno Callipo Calabria (VV)

Serie B2 femminile

  • Hydroplants Soliera150 (MO)
  • Blu Team Pavia Udine (UD)
  • Ferraro Volley Roma
  • ASD Orlandina Volley (ME)

Programma gare

Serie B maschile

  • 03/04 – Semifinale 1, Palestra Mattioli, ore 17
  • 03/04 – Semifinale 2, Palestra Mattioli, ore 19
  • 04/04 – Finale 1°-2° posto, Palasport Mauro De Andrè, ore 15
  • 04/04 – Finale 3°-4° posto, Palestra Mattioli, ore 15

Serie B1 femminile

  • 03/04 – Semifinale 1, Palasport Mauro De Andrè, ore 17
  • 03/04 – Semifinale 2, Palasport Mauro De Andrè, ore 19
  • 04/04 – Finale 1°-2° posto, Palasport Mauro De Andrè, ore 17:30
  • 04/04 – Finale 3°-4° posto, Palestra Mattioli, ore 17

Serie B2 femminile

  • 03/04 – Semifinale 1, Palasport Mauro De Andrè, ore 10
  • 03/04 – Semifinale 2, Palasport Mauro De Andrè, ore 11:30
  • 04/04 – Finale 1°-2° posto, Palasport Mauro De Andrè, ore 9:30
  • 04/04 – Finale 3°-4° posto, Palestra Mattioli, ore 9