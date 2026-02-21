Juventus-Como 0-2: Vojvoda e Caqueret affondano i bianconeri

Diretta Juventus-Como di Sabato 21 febbraio 2026: i lariani espugnano l’Allianz Stadium con le reti di Vojvoda e Caqueret. Prestazione opaca dei bianconeri

TORINO – La Juventus cade ancora. All’Allianz Stadium il Como di Cesc Fàbregas firma un’impresa storica imponendosi 0-2 grazie ai gol di Mërgim Vojvoda e Maxence Caqueret, confermando il momento nerissimo della squadra di Luciano Spalletti. I bianconeri, incapaci di reagire dopo lo svantaggio iniziale, incassano la quarta sconfitta consecutiva e vengono sommersi dai fischi del proprio pubblico.

Tabellino

JUVENTUS: Di Gregorio M., Gatti F., Kelly L., Koopmeiners T., McKennie W., Locatelli M., Thuram K. (dal 29′ st Boga J.), Cambiaso A. (dal 38′ st Kostic F.), Miretti F. (dal 1′ st Conceicao F.), Yildiz K. (dal 38′ st Adzic V.), Openda L. (dal 29′ st David J.). A disposizione: Adzic V., Boga J., Cabal J., Conceicao F., David J., Kostic F., Perin M., Pinsoglio C., Rizzo N., Zhegrova E. Allenatore: Spalletti L..

COMO: Butez J., Smolcic I., Ramon J., Kempf M. O., Valle A., Da Cunha L. (dal 29′ st Van der Brempt I.), Perrone M., Vojvoda M. (dal 29′ st Diego Carlos), Caqueret M. (dal 41′ st Moreno A.), Baturina M. (dal 15′ st Roberto S.), Douvikas A. (dal 41′ st Morata A.). A disposizione: Addai J., Cavlina N., Diego Carlos, Kuhn N., Lahdo A., Morata A., Moreno A., Roberto S., Rodriguez J., Tornqvist N., Van der Brempt I., Vigorito M. Allenatore: Fabregas C..

Reti: al 11′ pt Vojvoda M. (Como) , al 16′ st Caqueret M. (Como) .

Ammonizioni: al 28′ st Locatelli M. (Juventus).

Recupero: 4′ pt, 5′ st

L’arbitro

A dirigere la sfida sarà Daniele Doveri, che sarà affiancato dagli assistenti Pierantonio Perotti e Christian Rossi. Quarto Uomo ci sarà Ermanno Feliciani. Al Var ci sarà Aleandro Di Paolo mentre l’Avar sarà Giacomo Camplone.

Presentazione del match

Sabato 21 febbraio, alle ore 15, all’Allianz Stadium di Torino, andrà in scena Juventus-Como, anticipo della ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

La Juventus arriva alla sfida in un momento complicato: quattro sconfitte (tra cui quella pesantissima in Champions League contro il Galatasaray) nelle ultime cinque gare ufficiali, con l’unica eccezione del pareggio in extremis contro la Lazio, hanno fatto precipitare i bianconeri in una nuova crisi di risultati. La squadra di Spalletti è quinta con 46 punti, frutto di tredici vittorie, sette pareggi e cinque sconfitte, con quarantatré gol segnati e ventitré subiti. Il recente 1-1 contro il Milan non ha aiutato a ritrovare serenità, e la gara contro il Como diventa uno snodo cruciale per restare agganciati alla zona Champions.

Dall’altra parte c’è il Como, reduce dall’1-1 contro il Milan nel recupero infrasettimanale. I lariani sono sest con 42 punti, undici vittorie, nove pareggi e cinque sconfitte, trentanove reti realizzate e diciannove incassate. La squadra di Fabregas è una delle rivelazioni del campionato e all’andata, lo scorso 19 ottobre, si impose 2-0 sui bianconeri.

COME ARRIVA LA JUVENTUS – La Juventus deve fare i conti con diverse assenze: Kalulu è squalificato, mentre David, Holm, Milik e Vlahovic restano indisponibili. Anche Bremer è in forte dubbio. Spalletti dovrebbe riproporre il modulo, con Di Gregorio tra i pali e una linea difensiva composta da Cambiaso, Gatti, Kelly e Cabal. In mezzo al campo agiranno Locatelli e Thuram, mentre sulla trequarti ci sarà il trio formato da Conceição, McKennie e Yildiz, con Koopmeiners pronto a muoversi tra le linee. In attacco, vista l’indisponibilità di David e Vlahovic, spazio a McKennie come riferimento avanzato.

COME ARRIVA IL COMO – Il Como, invece, non avrà Paz per squalifica e Goldaniga per infortunio, ma Fabregas ritrova quasi tutti gli altri titolari. Fabregas conferma il 4-2-3-1 con Butez in porta e una difesa composta da Smolcic, Ramon, Kempf e Valle. In mediana agiranno Perrone e Da Cunha, mentre sulla trequarti ci sarà un terzetto dinamico formato da Vojvoda, Baturina e Addai. In attacco, confermatissimo Douvikas.

Probabili formazioni

JUVENTUS (4-3-2-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kelly, Cabal; Locatelli, Thuram, Conceiçao; Koopmeiners, Yildiz; McKennie. Allenatore: Spalletti.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Baturina, J. Addai; Douvikas. Allenatore: Fabregas.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: