Inter da scudetto: rimonta pazzesca a Como, finisce 4-3 con doppiette di Thuram e Dumfries

Diretta Como-Inter di Domenica 12 aprile 2026: dopo un sofferto primo tempo nerazzurri travolgenti, rimonta firmata Thuram e Dumfries. Finale incandescente con il rigore di Da Cunha

COMO – Partita folle al “Sinigaglia”: l’Inter vince 4-3 in rimonta contro un Como coraggioso e brillante, avvicinando in modo deciso il traguardo scudetto. I nerazzurri, sotto 2-0 dopo i gol di Valle e Paz, risalgono la corrente con una prestazione di carattere e qualità, trascinati dalle doppiette di Thuram e Dumfries. Nel finale il rigore di Da Cunha riapre tutto, ma la squadra di Chivu resiste e porta a casa tre punti pesantissimi.

Indice:

Cronaca con tabellino

RISULTATO FINALE: COMO-INTER 3-4 SECONDO TEMPO 50' è finita! L'Inter batte 4-3 in rimonta il Como e vede più vicino il traguardo scudetto. Decisive le doppiette di Thuram e Dumfries. Grazie per l'attenzione, vi aspettiamo per i prossimi big match sempre su Calciomagazine 47' conclusione di Moreno e tocco sotto di Ramon sulla traversa da due passi! Forse c'era una posizione di offside di Morata 46' finale rovente con giallo per Ramon e Akanji 45' cross di Paz e tocco di testa di Moreno alto! 45' assegnati 5 minuti di recupero 44' Da Cunha! Conclusione vincente dal dischetto alla destra di Sommer che tocca ma non ha abbastanza forza per salvare il gol del 3-4! 42' intervento sulla caviglia al limite dell'area di Bonny su Paz, giallo per l'attacante dell'Inter. Attenzione il VAR ravvisa che il fallo è avvenuto in area, è rigore! Resta qualche dubbio sull'episodio 39' conclusione di potenza di Paz da fuoriarea ma alza la mira 37' giallo anche per Carlos Augusto 34' dentro Morata e Alberto Moreno per Diao e Valle 33' cerca l'uno due Luis Henrique con Thuram in area ma conclusione debole su Butez e sulla ripartenza Como, Acerbi in controtempo su Baturina e giallo per lui 32' crampi per Barella, lascia il campo a Mkhitaryan 32' dribbling di Diao su Susic, fallo del nerazzurro punito dal giallo 27' Dumfriess!!! L'Inter cala il poker!!! Punizione di Calhanoglu, sponda di spalla di Akanji per il compagno e diagonale con il mancino da due passi e Butez superato nuovamente 24' intervento in ritardo di Calhanoglu su Baturina nel tentativo di rimediare a un passaggio errato di Luis Henrique, giallo inevitabile. Sulla punizione di Baturina grande intervento in tuffo di Sommer quindi tap in verso il primo palo ma Smolcic sulla traiettoria sporca sul fondo 22' dentro Smolcic per Van der Brempt 22' punizione di Da Cunha per Paz ma colpo di testa alto 20' prova a spingere il Como, cross di Diao basso intercettato in area da Carlos Augusto 17' contropiede Inter concluso da Thuram, sfortunato Akanji gli sporca la traiettoria e palla sul fondo 15' risposta immediata del Como con un diagonale in area di Baturina di un soffio a lato! 13' Dumfries!!! Inter in vantaggio!!! Sulla punizione di Calhanoglu dalla sinistra verso il secondo palo, blocco di Akanji a favorire l'inserimento dell'esterno in anticipo su Paz e colpo di testa vincente 11' dentro Bonny, Susic e Luis Henrique per Esposito, Zielinski e Dimarco 10' giallo per Diao 8' intervento in ritardo per Zielinski su Van der Brempt e giallo per lui. Sulla punizione colpo di testa ravvicinato di Ramon tra le braccia di Sommer 6' conclusione murata di Douvikas quindi tap in area di Perrone, blocca a terra Sommer 4' Thuram!!! Pareggio dell'Inter!!! Lancio di Barella per il 9 nerazurro abile a sfruttare un'indecisione tra Kempf e Butez in uscita fuori area di rigore e pallonetto preciso verso il primo palo nella porta sguarnita 2' fermato in offside Thuram si riparte! Tre novità: nell'Inter Carlos Augusto per Bastoni, nel Como Ramon per Diego Carlos e Da Cunha per Sergi Roberto PRIMO TEMPO 47' si chiude il primo tempo con i nerazzurri che riescono a limitare i danni proprio nel recupero dopo il capolavoro di Paz che sul 2-0 sembrava averli messo al tappeto almeno psicologicamente. 2-1 per il Como all'intervallo e secondo tempo ricco di emozioni in arrivo. Piccola pausa e scopriremo come andrà a finire 46' Thuram! Zampata vincente dell'attaccante su cross basso di Barella dal fondo con Van der Brempt incerto in copertura 45' 1 minuto di recupero 45' raddoppio del Como con Paz! Lungo rilancio di Butez per il 10 che sfrutta un buco difensivo sulla destra, ingresso in area e mancino rasoterra sul palo più lontano con bacio sul palo 44' ci prova dal limite Baturina ma rasoterra debole che non impensierisce Sommer 43' punizione dal limite dell'area di Paz a giro verso il primo palo di poco a lato 38' cambio gioco di Zielinski per Dumfries, cross deviato in angolo. Palla sul secondo palo dove colpisce di testa Dumfries sul palo con Butez che si ritrova il pallone tra le braccia 36' Valle! Como in vantaggio! Azione da manuale in verticale, velo di Diao per Paz, sterzata in area e conclusione bassa respinta da Sommer che nulla può sul tap in del difensore 32' doppia chance per il Como con Dumfries due volte decisivo in scivolata, opposizione, soprattutto la prima, decisiva su conclusione ravvicinata 26' conclusione da fuoriarea alta di Baturina, troppo d'esterno 24' primo intervento disciplinare, gesto imprudente di Valle su Dumfries, giallo per lui 19' duello tutto fisico tra Douvikas e Acerbis, non c'è fallo per la difesa nerazzurra 16' imbucata per Douvikas, buona protezione palla della difesa a favorire l'uscita comoda di Sommer 14' fallo in attacco di Esposito che sbraccia un pò di Van der Brempt 12' discesa di Dimarco, cross forte rasoterra intercettato da Kempf in area 6' lancio lungo di Zielinski per Thuram che fuoriarea per poco non approfitta di un'uscita non perfetta di Butez ma la difesa riesce a disimpegnarsi 3' palla in area per Douvikas che dopo un controllo si fa rimontare da Acerbi e commette fallo 2' tentativo di verticalizzazione per Thuram per Akanji ma troppo traiettoria troppo lunga si parte! Calcio d'avvio battuto dal Como Squadre in campo, tutto pronto all'inizio della partita molto importante da una parte in chiave Champions League e dall'altra in quella scudetto Un cordiale saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti alla diretta di Como-Inter. Dalle ore 20:45 seguiremo il big match di giornata. TABELLINO COMO (4-2-3-1): 1 Butez; 77 Van der Brempt (dal 22' st 28 Smolčić), 34 Diego Carlos, 2 Kempf, 3 Valle (dal 34' st 18 Moreno); 8 Sergi Roberto (dal 1' st 33 Da Cunha), 23 Perrone; 38 Diao (dal 34' st 7 Morata), 10 Nico Paz, 20 Baturina; 11 Douvikas. A disposizione: 21 Törnqvist, 22 Vigorito, 44 Čavlina, 5 Goldaniga, 6 Caqueret, 7 Morata, 14 Ramon, 17 Rodriguez, 18 Moreno, 19 Kühn, 28 Smolčić, 31 Vojvoda, 33 Da Cunha, 56 De Paoli. Allenatore: Cesc Fabregas. INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni (dal 1' st 30 Carlos Augusto); 2 Dumfries, 23 Barella (dal 32' st 22 Mkhitaryan), 20 Calhanoglu, 7 Zielinski (dall'11' st 8 Sucic), 32 Dimarco (dall'11' st 11 Luis Henrique); 94 Esposito (dal 11' st 14 Bonny), 9 Thuram. A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 8 Sucic, 10 Lautaro Martinez, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 48 Mosconi. Allenatore: Cristian Chivu. Reti: al 36' pt Valle, al 45' pt Paz, al 45' pt Thuram, al 4' st Thuram, al 13' st Dumfries, al 27' st Dumfries, al 44' st Da Cunha (rigore) Ammonizioni: Valle, Zielinski, Diao, Calhanoglu, Susic, Luis Henrique, Carlos Augusto, Bonny, Ramon, Akanji Recupero: 1' pt, 5' st

Le formazioni ufficiali di Como-Inter

COMO (4-2-3-1): 1 Butez; 77 Van der Brempt, 34 Diego Carlos, 2 Kempf, 3 Valle; 8 Sergi Roberto, 23 Perrone; 38 Diao, 10 Nico Paz, 20 Baturina; 11 Douvikas. A disposizione: 21 Törnqvist, 22 Vigorito, 44 Čavlina, 5 Goldaniga, 6 Caqueret, 7 Morata, 14 Ramon, 17 Rodriguez, 18 Moreno, 19 Kühn, 28 Smolčić, 31 Vojvoda, 33 Da Cunha, 56 De Paoli. Allenatore: Cesc Fabregas.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 32 Dimarco; 94 Esposito, 9 Thuram. A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 8 Sucic, 10 Lautaro Martinez, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 48 Mosconi. Allenatore: Cristian Chivu.

Convocati Como

Butez, Törnqvist, Vigorito, Cavlina, Kempf, Valle, Goldaniga, Ramón, Moreno, Smolčić, Vojvoda, Diego Carlos, De Paoli, Van Der Brempt, Caqueret, Sergi Roberto, Nico Paz, Baturina, Perrone, Da Cunha Morata, Douvikas, Jesus Rodriguez, Kühn, Diao.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Davide Massa della sezione di Imperia, coadiuvato dagli assistenti Meli e Alassio e dal Quarto Ufficiale Ayroldi. Al VAR ci sarà Aureliano mentre l’AVAR sarà Maggioni

Presentazione del match

Domenica 12 aprile, alle ore 20.45, allo Stadio “Giuseppe Sinigaglia”, andrà in scena Como-Inter, posticipo serale e big match dalla trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

Inter e Como arrivano a questa sfida con motivazioni altissime e percorsi diversi, ma con la stessa consapevolezza: qui non si può sbagliare. I nerazzurri per blindare la vetta, i lariani per continuare a vivere un sogno che ormai non è più una sorpresa, ma una realtà.

Dopo la vittoria pasquale contro la Roma, l’Inter torna in campo con l’obiettivo di dare un’ulteriore spallata al campionato. La squadra di Chivu arriva sul lago forte dei suoi 72 punti, frutto di 23 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte, con un dato che racconta più di mille analisi: 71 gol segnati e solo 26 subiti.

Il ritorno al Sinigaglia avviene a quaranta giorni dall’ultima visita, quella della semifinale d’andata di Coppa Italia, chiusa sullo 0-0. Un pareggio che ha lasciato tutto aperto in vista del ritorno del 21 aprile a San Siro, ma che ha anche mostrato quanto il Como sia cresciuto nella gestione delle grandi partite.

La squadra di Fabregas è la sorpresa più luminosa di questa Serie A. Quarto posto, 58 punti, un cammino fatto di coraggio, idee e continuità. I lariani hanno raccolto 17 punti nelle ultime 7 giornate, battendo Juventus, Roma, Lecce, Cagliari e Pisa, e pareggiando con Milan e Udinese. Una marcia da big. Il dato più impressionante è però quello difensivo: 22 gol subiti, miglior difesa dei top 5 campionati europei insieme all’Arsenal. Una solidità che nasce da organizzazione, intensità e una lettura degli spazi che raramente si vede in una neopromossa.

Quello di domenica sarà il trentesimo confronto in Serie A tra Inter e Como: bilancio nettamente favorevole ai nerazzurri (20 vittorie a 6), ma il presente racconta una storia diversa. Il Como non perde dal 14 febbraio e ha dimostrato di saper reggere l’urto delle grandi. L’Inter, dal canto suo, sa che ogni passo falso può riaprire discorsi che sembravano chiusi.

COME ARRIVA IL COMO – Fabregas dovrebbe confermare il suo Como con il consueto 4-2-3-1, un sistema che ha dato identità e solidità ai lariani per tutta la stagione. Davanti a Butez agirà la linea difensiva composta da Smolčić e Valle sulle fasce, con Kempf e Diego Carlos a formare la coppia centrale. In mezzo al campo spazio alla cerniera Da Cunha–Perrone, equilibrio e qualità per sostenere la trequarti formata da Diao, Paz e Baturina, tutti alle spalle dell’unica punta Douvikas. Nessuno squalificato per i lariani, mentre restano indisponibili Addai e Rodriguez.

COME ARRIVA L’INTER – Chivu dovrebbe rispondere con il suo 3-5-2, ormai marchio di fabbrica dell’Inter. Sommer guiderà la retroguardia composta da Akanji, Acerbi e Bastoni, mentre sulle corsie laterali agiranno Dumfries e Dimarco, chiamati a garantire ampiezza e spinta. In mezzo, il trio Barella–Calhanoglu–Zielinski offrirà geometrie e inserimenti, mentre davanti Thuram farà coppia con Pio Esposito, sempre più inserito nelle rotazioni offensive nerazzurre. Anche l’Inter non ha squalificati, con Bisseck unica assenza certa.

Probabili formazioni di Como-Inter

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Kempf, Diego Carlos, Valle; Da Cunha, Perrone; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Pio Esposito. Allenatore: Chivu.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: