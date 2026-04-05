Inter-Roma 5-2: doppietta per Lautaro, prova di forza dei nerazzurri

Diretta Inter-Roma di Domenica 5 aprile 2026: doppietta di Lautaro, gol di Thuram, Calhanoglu e Barella. Giallorossi a segno con Mancini e Pellegrini

MILANO – L’Inter domina la Roma e si impone 5-2 in una serata spettacolare a San Siro, illuminata dal ritorno di Lautaro Martínez, autore di una doppietta e protagonista assoluto insieme a Thuram, in gol e decisivo con due assist. La squadra di Chivu costruisce una prestazione di forza, qualità e continuità, andando a segno anche con Calhanoglu e Barella. La Roma prova a restare in partita con le reti di Mancini e Pellegrini, ma la superiorità nerazzurra è evidente per tutti i novanta minuti. Un successo netto che conferma l’Inter in pieno controllo del proprio percorso.

Indice:

Cronaca con tabellino

RISULTATO FINALE: INTER-ROMA 5-2 SECONDO TEMPO 48' è finita! L'Inter supera 5-2 la Roma nel giorno del ritorno di Lautaro. Doppietta per l'argentino, torna a segno anche Thuram autore anche di due assist e reti per Calhanoglu e Barello. Per i giallorossi Mancini e Pellegrini. Per questa diretta è tutto appuntamento alle prossime 45' assegnati 3 minuti di recupero 40' angolo Roma, con Pellegrini, la difesa ha buon gioco ma Pisilli è bravo a guadagnare una punizione quasi al limite dell'area. Batte Pellegrini con il destro ma palla a lato di mezzo metro circa 39' cross dal fondo rasoterra di Dimarco, per un soffio non ci arriva da due passi Esposito 36' dentro Ziółkowski per Hermoso 35' grande intervento sul primo palo di Svilar sul mancino di Pio Esposito liberato da un tacco di Bonny. Tiro dalla bandierina e stacco di Dumfries ma mira imprecisa 32' imbucata di Bonny per l'inserimento in area di Dumfries ma scavino su Svilar con l'interno collo larga! 31' spazio a Mkhitaryan per Zielinski 30' Celik scodella una palla in area per Pisilli, conclusione alta ma era in offside 28' palla in verticale per Bonny, cross basso su Esposito che arriva con i tempi sbagliati 25' Pellegrini! 5-2 accorcia la Roma dopo uno scambio con Malen e palla forte e passa con il mancino angolino 22' spunto di Malen su palla recuperata e servita da Cristante su controllo difettoso di Susic ma alza la mira 21' dentro Susic e Pio Esposito per Calhanoglu e Thuram 19' ingresso di El Shaarawy per Soulé 18' Barella!! La festa nerazzurra prosegue con un'azione straripante del centrocampista e conclusione in area a mezz'altezza per il 5-1. Il giocatore si trova un uno due perfetto con un difensore giallorosso che tentava di impedire lo scambio con Thuram 14' contropiede sontuoso sulla destra di Thuram che viene steso da Pisilli, giallo per lui. Sulla successiva punizione palla tagliata di Dimarco per l'inzuccata di Thuram con pallone sopra la traversa 12' cambi per Chivu con Darmian e Bonny per Bastoni e Lautaro. Nella Roma c'è Tsimikas per Rensch 10' Thuram!!! Poker nerazzurro servito! Su corner calibrato di Calhanoglu sul primo palo svetta il 9 e palla colpita verso il palo opposto 9' grande anticipo di Barella a centrocampo a evitare un contropiede, lancio immediato su Thuram anticipato in angolo 7' Lautaro Martinez!!! 3-1 Inter! Micidiale azione in verticale dei nerazzurri con Thuram a vincere un contrasto con Rensch e sfruttando un taglio di Dumfries offre palla al numero 10 che in area piazza alla sinistra di Svilar 4' cross di Calhanoglu, in area Ghilardi anticipa Lautaro si riprate con il calcio d'avvio battuto dall'Inter Inter e Roma tornano in campo per il secondo tempo, novità nell'intervallo con Ghilardi per Mancini non al meglio PRIMO TEMPO 47' sulla prodezza del turco si chiude il primo tempo di Inter-Roma. Nerazzurri avanti 2-1 grazie alle reti di Lautaro e Calhanoglu e pareggio temporaneo di Mancini. Piccola pausa e torniamo con voi 47' Hakan Calhanoglu!!! Missile terra aria dai 25 metri con il destro e palla sotto la traversa per il 2-1 nerazzurro! 45' assegnati 2 minuti di recupero 44' chiusura importante di Akanji nel corridoio su Malen che sarebbe potuto entrare in area di rigore 40' Mancini! Pareggio improvviso della Roma! Cross dal fondo di Rensch per l'inserimento del difensore e colpo di testa vincente da due passi 37' la squadra di Chivu prova a mettere pressione e schiacciare la Roma 33' scarico di Dimarco in area per Zielinski, tentativo di conclusione a giro di poco a lato 30' intervento di Sommer in anticipo su Soulé in uscita e sul rilancio non si sviluppa il contropiede 26' buona pressione di Dumfries d'astuzia su Rensch e angolo conquistato, difesa nuovamente sul fondo. Quarto tentativo e sul primo palo NDicka di testa libera l'area 25' ci riprova Malen dal limite dell'area e rasoiata di poco a lato con Sommer che segue la traiettoria con lo sguardo 23' fallo un pò un ingenuo di Bastoni su Malen al vertice destro dell'area. Soulé penella verso il secondo palo per Malen, palla appena sfiorata da Malen e grande intervento in tuffo con una mano di Sommer! 21' traversone lungo di Cristante verso il secondo palo dove Rensch di testa non riesce a indirizzare verso lo specchio della porta 20' blocco irregolare di Akanji su Pellegrini quasi al vertice sinistro dell'area di rigore, punizione per i giallorossi 15' lancio di Soulé troppo lungo per Malen che in area non può agganciare la sfera 13' imbucata di Dimarco per Lautaro, ingresso in area e conclusione sul primo palo con il mancino deviato da Svilar in corner. Sugli sviluppi alla deviata con un pugno del portiere giallorosso in fallo laterale 10' pressione efficace della Roma, Barella costretto al fallo su Pellegrini 5' conclusione di Calhanoglu murata quindi tap in di Dimarco e palla di un soffio a lato sporcata dalla difesa. Palla tagliata in area ma la difesa allontana quindi è Bastoni a concludere su Svilar centrale e senza sufficiente potenza 2' Lautaro Martinez!!! Inter in vantaggio! Akanji in verticale per Thuram, scarico dal fondo per l'argentino bravo a concludere di potenza sotto la traversa sul primo palo con il destro Si parte! Calcio d'avvio battuto dalla Roma Inter e Roma fanno il loro ingresso in campo, tutto pronto all'inizio del match! Un cordiale saluto ai lettori di Calciomagazine e buona Pasqua, benvenuti al big match di giornata, Inter-Roma. Dalle ore 20:45 seguiremo la diretta. TABELLINO INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni (dal 12' st 36 Darmian); Dumfries, Barella, Calhanoglu (dal 21' st 8 Sucic), Zielinski (dal 31' st 22 Mkhitaryan), Dimarco; Lautaro Martinez (dal 12' st 14 Bonny), Thuram (dal 21' st 94 Esposito). A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 8 Sucic, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 36 Darmian, 43 Cocchi, 94 Esposito. Allenatore: Cristian Chivu. ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini (dal 1' st 87 Ghilardi), NDicka, Hermoso (dal 36' st 24 Ziółkowski); Celik, Cristante, Pisilli, Rensch (dal 13' st 12 Tsimikas); Soulé (dal 19' st 92 El Shaarawy), Pellegrini; Malen. A disposizione: 70 De Marzi, 95 Gollini, 3 Angeliño, 8 El Aynaoui, 12 Tsimikas, 20 Venturino, 24 Ziółkowski, 78 Vaz, 87 Ghilardi, 92 El Shaarawy, 97 Zaragoza. Allenatore: Gian Piero Gasperini. Reti: al 2' pt Lautaro, al 40' pt Mancini, al 47' pt Calhanoglu, al 7' st Lautaro, al 10' st Thuram, al 18' st Barella, al 25' st Pellegrini Ammonizioni: Pisilli Recupero: 2' pt. 3' st

Le formazioni ufficiali di Inter-Roma

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 8 Sucic, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 36 Darmian, 43 Cocchi, 94 Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, NDicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Rensch; Soulé, Pellegrini; Malen. A disposizione: 70 De Marzi, 95 Gollini, 3 Angeliño, 8 El Aynaoui, 12 Tsimikas, 20 Venturino, 24 Ziółkowski, 78 Vaz, 87 Ghilardi, 92 El Shaarawy, 97 Zaragoza. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Chivu alla vigilia

Alla vigilia del match l’allenatore dell’Inter Christian Chivu ha spiegato che la squadra arriva alla partita dopo una sosta di due settimane: chi è rimasto al centro sportivo ha potuto godere di qualche giorno di riposo, mentre chi era impegnato con le nazionali ha avuto modo di staccare dalla routine degli ultimi mesi trascorsi stabilmente con il gruppo. Ha aggiunto che alcuni giocatori non hanno raggiunto gli obiettivi sperati con le rispettive selezioni, ma sono rientrati consapevoli dell’importanza del finale di stagione, che si preannuncia molto impegnativo e richiederà massima prontezza e competitività.

Riguardo alla sfida imminente, ha sottolineato che la Roma è una squadra forte, guidata da un allenatore che in poco tempo è riuscito a imprimere un’identità chiara, andando oltre le aspettative. Ha ricordato che, pur mancando otto giornate alla fine del campionato, la prossima partita resta sempre la più importante. Per questo, secondo lui, serviranno convinzione e intensità, perché affrontare le squadre di Gasperini non è mai semplice. Ha concluso evidenziando che sarà necessaria la giusta ambizione per provare a portare a casa un risultato contro un avversario particolarmente complicato.

L’arbitro

A dirigere l’incontro sarà Simone Sozza della sezione di Seregno. Gli assistenti designati sono Peretti e Costanzo, mentre il quarto ufficiale sarà Colombo. Al Var opererà Di Paolo, con Aureliano come assistente.

Presentazione del match

Domenica 5 aprile, alle ore 20.45, allo Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, andrà in scena Inter-Roma, gara valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

Inter e Roma arrivano alla sfida con motivazioni altissime: i nerazzurri per difendere il primato, i giallorossi per restare agganciati alla zona Champions.

L’Inter arriva alla sfida in un momento delicato della stagione. La squadra di Chivu non vince da quattro partite ufficiali, con tre pareggi (ultimo dei quali quello contro la Fiorentina)e una sconfitta, e in Serie A il rallentamento è evidente: due pari e un ko che hanno ridotto a sei punti il vantaggio dal Milan, sua diretta inseguitrice. Nonostante il periodo complicato, il percorso casalingo dei nerazzurri resta tra i più solidi del campionato. A San Siro sono arrivati 35 punti sui 45 disponibili, frutto di undici vittorie, due pareggi e due sconfitte, con trentanove reti segnate e una media realizzativa che sfiora i due gol e mezzo a partita.

La Roma si presenta con un rendimento altalenante ma con la consapevolezza di poter competere ad alti livelli. Dopo il successo di misura contro il Lecce, i giallorossi occupano il quinto posto con 54 punti, gli stessi della Juventus, e hanno trovato il gol in tutte le ultime sette gare di campionato. Nello stesso periodo, però, la continuità è mancata: tre vittorie, due pareggi e due sconfitte. Anche il rendimento esterno ha mostrato limiti evidenti, con sei ko nelle ultime nove trasferte dopo un avvio molto più brillante. Se in fase offensiva la Roma alterna fiammate e pause, sul piano difensivo resta una delle squadre più affidabili della Serie A. Con 23 gol subiti è tra le migliori retroguardie del torneo e, insieme all’Inter, figura tra le formazioni che concedono meno reti di testa e meno conclusioni pericolose.

COME ARRIVA L’INTER – L’Inter dovrebbe presentarsi con il consueto assetto a tre in difesa. In porta è atteso Sommer, protetto dal trio formato da Akanji, Acerbi e Bastoni. Sulle corsie laterali agiranno Dumfries a destra e Dimarco a sinistra, mentre la zona centrale del campo sarà affidata a Barella, Calhanoglu e Zielinski, chiamati a dare ritmo e qualità alla manovra. In attacco spazio alla coppia titolare composta da Lautaro Martinez e Thuram. Chivu dovrà rinunciare a Mkhitaryan e Bisseck, mentre Carlos Augusto è squalificato.

COME ARRIVA LA ROMA – La Roma di Gasperini dovrebbe rispondere con un 3-4-2-1. Tra i pali ci sarà Svilar, con Mancini, N’Dicka e Hermoso a comporre la linea difensiva. Sulle fasce spazio a Celik e Tsimikas, mentre in mezzo al campo agiranno El Aynaoui e Cristante, chiamati a garantire equilibrio e copertura. Alle spalle dell’unica punta Malen si muoveranno Soulé e Pellegrini, pronti a creare superiorità tra le linee. Non saranno disponibili Dovbyk, Ferguson, Dybala, Koné e Wesley.

Probabili formazioni di Inter-Roma

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Thuram. Allenatore: Chivu

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Cristante, Tsimikas; Soulè, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gasperini

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: