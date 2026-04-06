Reggiana-Pescara 1-2: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Reggiana-Pescara di Lunedì 6 aprile 2026: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie B

REGGIO EMILIA – Lunedì 6 aprile, alle ore 15, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, andrà in scena Reggiana-Pescara, gara valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie B 2025-2026.

Indice:

La Reggiana si presenta al match con il diciannovesimo posto con 32 punti. Sette vittorie, nove pareggi e sedici sconfitte raccontano una stagione complicata, segnata da difficoltà offensive e fragilità difensive. Trenta gol segnati e quarantanove subiti. In casa il rendimento non è stato molto diverso: quattro successi, sei pari e cinque ko, sedici reti fatte e diciannove incassate. L’ultima uscita, lo 0‑3 sul campo dell’Entella, ha accelerato il cambio in panchina e aperto l’era Bisoli.

Il Pescara non sta meglio. I biancazzurri sono ultimi, ventesimi con ventinove punti, frutto di sei vittorie, undici pareggi e quindici sconfitte. La squadra di Gorgone ha segnato quarantatré gol ma ne ha subiti cinquantotto, numeri che spiegano bene la posizione in classifica. In trasferta il cammino è stato faticoso: una sola vittoria, sei pareggi e nove sconfitte, diciotto reti realizzate e trentasei incassate. L’ultima gara, il 2‑4 sul campo dell’Empoli, ha confermato una fragilità che il tecnico dovrà provare a contenere nonostante un elenco di assenze lunghissimo. All’andata, lo scorso 20 dicembre, il Pescara riuscì però a imporsi 2‑1, un precedente che aggiunge un pizzico di fiducia agli abruzzesi.

Cronaca con tabellino

[AGGIORNA LA DIRETTA DI REGGIANA-PESCARA]

RISULTATO IN DIRETTA: REGGIANA-PESCARA 1-2 (2'T) SECONDO TEMPO 44' lascia il campo Insigne per Russo 42' fallo in attacco di Meazzi, gioco spezzattato in questa fase 39' brutto rinvio di Saio e rimessa laterale regalata ma Meazzi è bravo a riconquistar palla e una punizione 38' altra copertura difensiva, nuovo giro dalla bandierina per i padroni di casa, pennella Lambourde ma non ci arriva nessuno 35' chiusura di Brugman su Bertagnoli, angolo per la Reggiana. Sugli sviluppi sfiora solo il pallone Gondo, sul fondo 33' in campo Gravillon per Altare, Corbo per Letizia e Meazzi per Valzania. Bertagnoli per Vicari nella Reggiana 31' salvataggio quasi decisivo di Lusuardi su tentativo in area di Insigne, c'è l'angolo. Sugli sviluppi spazza via Tripaldelli 29' fallo in attacco di Berardi che rischia il secondo giallo 28' trattenuta di Gondo su Brugman, senza fretta il Pescara nel battere la punizione 26' punizione conquistata da Di Nardo in ripartenza, ossigeno per la difesa biancazzurra 23' Lambourde! Accorcia la Reggiana! Inserimento del giocatore che sfrutta un corridoio di Gondo, conclusione rasoterra sul primo palo vincente 23' trattenuta di Berardi su Reinhart e giallo immediato 21' nel Pescara esce Caligara per Berardi 17' rigore per la Reggiana, scontro tra Bozhanaj e Olzer ma l'intervento sembra del giocatore della Reggiana su quello del Pescara. VAR in corso, Insigne mima il VAR e prende il giallo. Si corregge Marinelli non è rigore ma fallo in attacco 15' bel cambio passo di Insigne che apre su Caligara ma dopo un controllo si complica la vita e viene chiuso 11' tocco con il braccio destro di Portanova in area, punizione per la difesa 9' dentro Reinhart per Charlys 8' lancio di Belardinelli per Gondo, in area dopo un rimbalzo calcia alto 8' conclusione delisiosa a giro dal limite di Insigne, il pallone scende troppo tardi e supera la traversa 5' Lorenzo Insigne!!! Raddoppio del Pescara!! Sponda di Olzer ravvicinata per l'11 che cadendo con il destro conclude sotto l'incrocio dei pali con palla che accarezza il palo prima di infilarsi in porta 3' blocco irregolare di Letizia su Lambourde 1' palla d'oro di Insigne in area per il taglio di Di Nardo ma la tocca piano e centrale favorendo l'intervento di Micai è la Reggiana a muovere il primo pallone di questa ripresa Tripaldelli per Papetti, Gondo per Fumagalli e Lambourde per Rover, miscola le carte Bisoli squadre in campo per il secondo tempo PRIMO TEMPO 46' si chiude un primo tempo dominato dal Pescara sul punteggio di 1-0 grazie a una punizione di Olzer. Sul taccuino anche una conclusione di Insigne salvata prodigiocamente da Micai e un legno da due passi colpito da Brugman. Piccola pausa e torniamo per il secondo tempo 45' assegnato un minuto di recupero 44' tentativo di Charlys con un rasoterra che sa di semplice passaggio a Saio 41' ci prova Charlys con il destro dopo una palla lavorata da Portanova ma mira molto alta 40' batte Portanova potente ma il pallone si infrange sulla barriera 39' fallo al limite dell'area di Caligara 37' da Brugman a Di Nardo, girata in area deviata da un difensore. Sul corner mischione in area e la difesa in qualche modo riesce a rilanciare lontano 36' conclusione strozzata dalla distanza di Letizia, blocca a terra Micai 35' fermato in offside Di Nardo bravo a fare sponda su Insigne, alto il tentativo del capitano 34' traversa clamorosa di Brugman! Velo in area di Di Nardo per l'inserimento del compagno a botta sicura dopo uno stop egregio e pallone sul legno e negare il raddoppio 32' pressione del Pescara che resta in proiezione offensiva con la squadra piuttosto alta 28' tunnel di Portanova su Bettella costretto al fallo sulla destra vicino alla bandierina, sugli sviluppi palla sul secondo palo e colpita male da Portanova 27' destro di prima intenzione per Caligara ma alza la mira 26' Insigne sfiora il raddoppio! Dopo uno scambio in area con Di Nardo conclusione ravvicinata respinta miracolosamente in tuffo da Micai! 25' chiusura decisiva di Belardinelli in area su Insigne bravo in un primo momento a fare tunnel 24' spunto personale di Olzer che al limite si accentra e calcia a giro con il mancino ma palla larga 21' Olzer!!! Pescara in vantaggio! Sulla punione conquistata da Insigne conclusione sul primo palo con palla che passa in mezzo alla barriera e si infila all'angolino con Micai un pò incerto nell'intervento ma con la visuale coperta 20' trattenuta plateale di Belardinelli su Insigne all'altezza del vertice destro dell'area 18' taglio di Portanova per Fumagalli intuisce molto bene Bettella 17' cross teso di Letizia per Di Nardo anticipato dall'uscita in presa alta di Micai, dall'altra parte Fumagalli fermato in offside 15' un pò in affanno la squadra di casa che regala una rimessa laterale 13' scambio tra Valzania e Insigne, conclusione da fuori area di poco a lato. Qualche minuto prima sua verticalizzazione per Olzer ma cross basso non raccolto da Di Nardo 12' palla in verticale per Fumagalli anticipato dall'uscita di Saio abile a colpire di testa 7' cross basso di Caligara colpito male e palla direttamente sul fondo 5' primo tentativo per Olzer dai 25 metri ma il suo mancino è potente ma centrale, blocca in due tempi Micai 4' pressione alta da parte delle due squadre e gioco spezzettato in questi primissimi istanti di gioco 2' prova a guadagnare metri sul versante di sinistra la Reggia 1' palla persa da Olzer, fallo su Bozhanaj che lo aveva chiuso si parte! Calcio d'avvio battuto dal Pescara in completo biancazzurro, Reggiana in quello amaranto Reggiana e Pescara in campo, tutto pronto all'inizio del match! Un cordiale saluti ai lettori di Calciomagazine e gli amici di Abruzzonews ed Emiliaromagnanews24, benvenuti alla diretta di Reggiana-Pescara. Dalle ore 15 seguiremo assieme la sfida valida per la 33° giornata del campionato di Serie B. TABELLINO REGGIANA: Micai, Papetti (dal 1' st Tripaldelli), Charlys (dal 9' st Reinhart), Bozhanaj, Libutti, Rover (dal 1' st Lambourde), Vicari (dal 33' st Bertagnoli), Lusardi, Belardinelli, Fumagalli (dal 1' st Gondo), Portanova. A disposizione: Seculin, Cardinali, Vallarelli, Gondo, Quaranta, Reinhart, Bertagnoli, Tripaldelli, Bonetti, Mendicino, Marcon, Lambourde PESCARA: Saio, Capellini, Letizia (dal 33' st Corbo), Bettella, Brugman, Di Nardo, Insigne (dal 44' st Russo), Valzania (dal 33' st Meazzi), Altare (dal 33' st Gravillon), Caligara (dal 21' st Berardi), Olzer. A disposizione: Profeta, Brondbo, Brandes, Meazzi, Gravillon, Russo, Berardi, D’Errico, Corbo Reti: al 21' pt Olzer, al 5' st Insigne, al 23' st Lambourde Ammonizioni: Insigne, Berardi Recupero: 1' pt

Le formazioni ufficiali di Reggiana-Pescara

REGGIANA: Micai, Papetti, Charlys, Bozhanaj, Libutti, Rover, Vicari, Lusardi, Belardinelli, Fumagalli, Portanova. A disposizione: Seculin, Cardinali, Vallarelli, Gondo, Quaranta, Reinhart, Bertagnoli, Tripaldelli, Bonetti, Mendicino, Marcon, Lambourde

PESCARA: Saio, Capellini, Letizia, Bettella, Brugman, Di Nardo, Insigne, Valzania, Altare, Caligara, Olzer. A disposizione: Profeta, Brondbo, Brandes, Meazzi, Gravillon, Russo, Berardi, D’Errico, Corbo

Convocati Pescara

Portieri: Saio, Brondbo, Profeta

Difensori: Letizia, Gravillon, Altare, Capellini, Bettella, Corbo

Centrocampisti: Valzania, Brugman, Caligara, Berardi, Brandes, Meazzi.

Attaccanti: Di Nardo, Insigne, Olzer, Russo.

L’arbitro e squadra arbitrale

A dirigere la sfida sarà Livio Marinelli di Tivoli, con Rossi e Ricci come assistenti. Collu sarà il quarto ufficiale, mentre Baroni e Di Vuolo opereranno al VAR e all’AVAR.

Presentazione del match

COME ARRIVA LA REGGIANA – Bisoli deve rinunciare a Paz, Rozzio, Bozzolan, Sampirisi e Girma, oltre allo squalificato Novakovich. La novità più evidente sarà il cambio di modulo: la Reggiana dovrebbe presentarsi con un 4‑2‑3‑1 più aggressivo. In porta ci sarà Micai, con una linea difensiva composta da Papetti, Vicari, Lusuardi e Libutti. In mezzo Belardinelli e Charlys avranno il compito di dare equilibrio, mentre sulla trequarti Rover, Portanova e Bozhanaj proveranno a sostenere Fumagalli, scelto come riferimento offensivo.

COME ARRIVA IL PESCARA – Il Pescara risponde con un 4‑3‑2‑1 obbligato dalle tante assenze. Gorgone non avrà a disposizione Acampora e Cagnano, squalificati, né gli infortunati Desplanches, Faraoni, Graziani, Merola, Tsadjout, Pellacani, Oliveri e Fanne. In porta ci sarà Saio, protetto da Gravillon, Capellini, Bettella e Letizia. A centrocampo agiranno Valzania, Brugman e Caligara, mentre Olzer e Insigne si muoveranno alle spalle di Di Nardo, chiamato a guidare l’attacco.

Probabili formazioni di Reggiana-Pescara

REGGIANA (4-2-3-1): Micai; Papetti, Vicari, Lusuardi, Libutti; Belardinelli, Charlys; Rover, Portanova, Bozhanaj; Fumagalli. Allenatore: Pierpaolo Bisoli.

PESCARA (4-3-2-1): Saio; Gravillon, Capellini, Bettella, Letizia; Valzania, Brugman, Caligara; Olzer, Insigne; Di Nardo. Allenatore: Giorgio Gorgone.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su: