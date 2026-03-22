Empoli-Pescara 2-1: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Empoli-Pescara di Domenica 22 marzo 2026: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie B

EMPOLI – Domenica 22 marzo, alle ore 15, alla “Carlo Castellani-Computer Gross Arena”, andrà in scena Empoli-Pescara, gara valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie B 2025-2026.

Indice:

I toscani, oggi quattordicesimi con 33 punti, stanno vivendo una stagione fatta di alti e bassi, in cui la solidità difensiva non sempre ha compensato le difficoltà realizzative. I numeri raccontano una squadra che pareggia molto (ben dodici volte) e che in casa ha costruito gran parte del proprio percorso, pur con un rendimento non brillante: tre vittorie, dieci pareggi e tre sconfitte nelle sedici gare disputate davanti al proprio pubblico. L’ultimo turno ha lasciato un po’ di amaro in bocca: l’1-1 sul campo dello Spezia ha confermato la capacità dell’Empoli di restare in partita, ma anche la difficoltà nel chiuderla quando ne avrebbe l’occasione. Caserta sa che il margine sulla zona calda non permette distrazioni e che la sfida con il Pescara può diventare un crocevia fondamentale.

Dall’altra parte c’è una squadra che lotta per restare aggrappata alla categoria. Il Pescara è ultimo con 29 punti, frutto di una stagione complicata, segnata da troppi passaggi a vuoto e da una difesa che ha concesso 54 reti. L’unico vero spiraglio di luce è arrivato nell’ultimo turno, con il convincente 3-0 rifilato all’Entella, una vittoria che ha ridato fiducia e che ha permesso agli abruzzesi di rimettersi in corsa. Il rendimento esterno, però, resta un problema: una sola vittoria in quindici trasferte, con sedici gol segnati e ben trentadue subiti.

All’andata, lo scorso 20 settembre, il Pescara travolse l’Empoli con un netto 4-0.

Cronaca con tabellino

[AGGIORNA LA DIRETTA DI EMPOLI-PESCARA]

RISULTATO IN TEMPO REALE: EMPOLI-PESCARA 2-1 (1'T) PRIMO TEMPO 48' duplice fischio, all'intervallo 2-1 per l'Empoli sul Pescara 48' girata in area da posizione defilata di Valzania e palla sull'esterno della rete, il Pescara ha chiuso il tempo in attacco 45' assegnati 3 minuti di recupero 45' palla recuperata alta da Shpendi che prova a crossare basso per Saporiti anticipato da Letizia 44' assist di Caligara in area per Di Nardo, conclusione sul primo palo respinta in angolo da Fulignati. Sul corner traiettoria di Insigne letta dal portiere senza problemi 42' angolo di Saporiti per il colpo di testa Haas da due passi 41' Di Nardo! Accorcia il Pescara! Dopo un anticipo su Insigne lancio millimetrico su Di Nardo che in area approfitta dell'amnesia difensiva per concludere nella porta sguarnita 38' fermato in offside Shpendi 37' conclusione da posizione defilata di Caligara e palla sull'esterno della rete 33' Lovato! Raddoppio dell'Empoli con un colpo di testa perentorio su angolo dalla destra di Saporiti 32' giallo a Di Nardo per un intervento in ritardo appena fuoriarea su Fulignati 31' destro di Saporiti dal limite dell'area con il destro e palla a lato meno di un metro 27' fallo netto di Degli Innocenti su Letizia, giallo per lui. Diffidato salterà la Sampdoria in trasferta. Proprio il giocatore dell'Empoli ha avuto la peggio e soprattutto causa del precedente intervento con Acampora lascia il campo per Haas 23' cross di Curto per la sponda di Popov, interviene Bettella quindi nuovo cross per la spizzata di Popov e pallone di un soffio a lato! 19' trattenuta di Guarino su Caligara, punizione ai 25 metri per il Pescara 17' dalla distanza ci prova Moruzzi, palla ampiamente sopra la traversa 12' intervento in ritardo di Acampora su Degli Innocenti, giallo per lui. Il giocatore si è andato a scusare. Attenzione l'arbitro VAR ritorna sulla decisione e prende il rosso diretto! 11' torna dalla bandierina il Pescara: Insigne per Brugman che cicca dal limite quindi scodella un campanile in area per Di Nardo anticipato 9' Shpendi! Empoli in vantaggio! Su corner dalla sinistra colpo di testa dell'attaccante ad anticipare tutti alla sinistra di Saio. Nell'occasione giocatore lasciato colpevolmente libero da marcatura 9' primo guizzo dell'Empoli con una conclusione di Saporini in area, Saio alza il pallone sopra la traversa 8' anticipo secco di Curto su Insigne, costretto al fallo Cagnano e punizione Empoli 5' scambio tra Letizia e Valzania che attacca in area sul primo palo, conclusione con il destro deviata dalla difesa in angolo. Sugli sviluppi scarico su Brugman che dal limite dosa male il passaggio in profondità per Insigne 4' cross in area tocco debole in retropassaggio per Saio 1' scontro di gioco tra Yepes e Acampora, subito un giallo per il giocatore toscano. Punizione battuta da Caligara sulla barriera Si parte con il calcio d'avvio battuto dall'Empoli in maglia blu, Pescara in quella gialla Squadre in campo, tutto pronto al fischio d'inizio! Un saluto ai lettori di Calciomagazine e agli amici di Abruzzonews, benvenuti alla diretta di Empoli-Pescara. Dalle ore 15 la cronaca del match in diretta. TABELLINO EMPOLI (4-3-2-1): Fulignati; Curto, Guarino, Lovato, Moruzzi; Magnino, Yepes, Degli Innocenti (dal 28' st Haas); Saporiti, Shpendi; Popov. A disposizione: Perisan, Romagnoli, Obaretin, Ilie, Ceesay, Fila, Ghion, Nasti, Ignacchiti, Candela, Haas, Bianchi. Allenatore: Fabio Caserta PESCARA (4-3-2-1): Saio, Letizia, Capellini, Bettella, Cagnano; Caligara, Brugman, Valzania; Acampora, Insigne; Di Nardo. A disposizione: Profeta, Brondbo, Brandes, Meazzi, Altare, Gravillon, Olzer, Russo, Oliveri, Berardi, Corbo. Allenatore: Giorgio Gorgone Reti: al 9' pt Shpendi, al 33' pt Lovato, al 41' pt Di Nardo Ammonizioni: Yepes, Degli Innocenti, Di Nardo Espulsioni: al 12' pt Acampora Recupero: 3' pt

Le formazioni ufficiali di Empoli-Pescara

EMPOLI (4-3-2-1): Fulignati; Curto, Guarino, Lovato, Moruzzi; Magnino, Yepes, Degli Innocenti; Saporiti, Shpendi; Popov. Allenatore: Fabio Caserta

PESCARA (4-3-2-1): Saio, Letizia, Capellini, Bettella, Cagnano; Caligara, Brugman, Valzania; Acampora, Insigne; Di Nardo. Allenatore: Giorgio Gorgone

Convocati Pescara

Portieri: Saio, Brondbo, Profeta

Difensori: Capellini, Letizia, Bettella, Altare, Cagnano

Centrocampisti: Brugman, Acampora, Valzania, Berardi, Caligara, Brandes

Attaccanti: Olzer, Insigne, Di Nardo, Russo.

L’arbitro e squadra arbitrale

A dirigere la sfida sarà Antonio Rapuano di Rimini, con una squadra arbitrale completata da Belsanti, Luciani, Angelillo, Camplone e Cosso al VAR.

Presentazione del match

COME ARRIVA L’EMPOLI – Caserta dovrebbe confermare il suo 4-3-1-2, affidandosi a Fulignati in porta e a una linea difensiva composta da Candela, Guarino, Lovato e Moruzzi, quest’ultimo ex della partita. In mezzo al campo il perno sarà Yepes, con Magnino e Degli Innocenti a completare il reparto. Saporiti agirà tra le linee, alle spalle della coppia Shpendi–Fila. L’Empoli dovrà fare a meno di Elia, Bianchi e Pellegri.

COME ARRIVA IL PESCARA – Il Pescara risponde con un 4-3-2-1. Saio difenderà i pali, protetto da Letizia, Capellini, Bettella e Cagnano. A centrocampo Gorgone si affida all’esperienza di Brugman, ex della gara, affiancato da Caligara e Valzania. Acampora e Insigne avranno il compito di supportare Di Nardo..

Probabili formazioni di Empoli-Pescara

EMPOLI (4-3-1-2): Fulignati; Candela, Guarino, Lovato, Moruzzi, Magnino, Yepes,Degli Innocenti; Saporiti, Shpendi, Fila. Allenatore: Fabio Caserta

PESCARA (4-3-2-1): Saio, Letizia, Capellini, Bettella, Cagnano; Caligara, Brugman, Valzania; Acampora, Insigne,Di Nardo. Allenatore: Giorgio Gorgone

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su: