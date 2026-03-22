Empoli-Pescara 2-1: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Empoli-Pescara di Domenica 22 marzo 2026: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie B
EMPOLI – Domenica 22 marzo, alle ore 15, alla “Carlo Castellani-Computer Gross Arena”, andrà in scena Empoli-Pescara, gara valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie B 2025-2026.
Indice:
- Cronaca con tabellino
- Le formazioni ufficiali
- Convocati
- Arbitro e squadra arbitrale
- Presentazione e stato di forma
- Probabili formazioni
- Dove vedere in TV e streaming
I toscani, oggi quattordicesimi con 33 punti, stanno vivendo una stagione fatta di alti e bassi, in cui la solidità difensiva non sempre ha compensato le difficoltà realizzative. I numeri raccontano una squadra che pareggia molto (ben dodici volte) e che in casa ha costruito gran parte del proprio percorso, pur con un rendimento non brillante: tre vittorie, dieci pareggi e tre sconfitte nelle sedici gare disputate davanti al proprio pubblico. L’ultimo turno ha lasciato un po’ di amaro in bocca: l’1-1 sul campo dello Spezia ha confermato la capacità dell’Empoli di restare in partita, ma anche la difficoltà nel chiuderla quando ne avrebbe l’occasione. Caserta sa che il margine sulla zona calda non permette distrazioni e che la sfida con il Pescara può diventare un crocevia fondamentale.
Dall’altra parte c’è una squadra che lotta per restare aggrappata alla categoria. Il Pescara è ultimo con 29 punti, frutto di una stagione complicata, segnata da troppi passaggi a vuoto e da una difesa che ha concesso 54 reti. L’unico vero spiraglio di luce è arrivato nell’ultimo turno, con il convincente 3-0 rifilato all’Entella, una vittoria che ha ridato fiducia e che ha permesso agli abruzzesi di rimettersi in corsa. Il rendimento esterno, però, resta un problema: una sola vittoria in quindici trasferte, con sedici gol segnati e ben trentadue subiti.
All’andata, lo scorso 20 settembre, il Pescara travolse l’Empoli con un netto 4-0.
Cronaca con tabellino
[AGGIORNA LA DIRETTA DI EMPOLI-PESCARA]
RISULTATO IN TEMPO REALE: EMPOLI-PESCARA 2-1 (1'T)
PRIMO TEMPO
48' duplice fischio, all'intervallo 2-1 per l'Empoli sul Pescara
48' girata in area da posizione defilata di Valzania e palla sull'esterno della rete, il Pescara ha chiuso il tempo in attacco
45' assegnati 3 minuti di recupero
45' palla recuperata alta da Shpendi che prova a crossare basso per Saporiti anticipato da Letizia
44' assist di Caligara in area per Di Nardo, conclusione sul primo palo respinta in angolo da Fulignati. Sul corner traiettoria di Insigne letta dal portiere senza problemi
42' angolo di Saporiti per il colpo di testa Haas da due passi
41' Di Nardo! Accorcia il Pescara! Dopo un anticipo su Insigne lancio millimetrico su Di Nardo che in area approfitta dell'amnesia difensiva per concludere nella porta sguarnita
38' fermato in offside Shpendi
37' conclusione da posizione defilata di Caligara e palla sull'esterno della rete
33' Lovato! Raddoppio dell'Empoli con un colpo di testa perentorio su angolo dalla destra di Saporiti
32' giallo a Di Nardo per un intervento in ritardo appena fuoriarea su Fulignati
31' destro di Saporiti dal limite dell'area con il destro e palla a lato meno di un metro
27' fallo netto di Degli Innocenti su Letizia, giallo per lui. Diffidato salterà la Sampdoria in trasferta. Proprio il giocatore dell'Empoli ha avuto la peggio e soprattutto causa del precedente intervento con Acampora lascia il campo per Haas
23' cross di Curto per la sponda di Popov, interviene Bettella quindi nuovo cross per la spizzata di Popov e pallone di un soffio a lato!
19' trattenuta di Guarino su Caligara, punizione ai 25 metri per il Pescara
17' dalla distanza ci prova Moruzzi, palla ampiamente sopra la traversa
12' intervento in ritardo di Acampora su Degli Innocenti, giallo per lui. Il giocatore si è andato a scusare. Attenzione l'arbitro VAR ritorna sulla decisione e prende il rosso diretto!
11' torna dalla bandierina il Pescara: Insigne per Brugman che cicca dal limite quindi scodella un campanile in area per Di Nardo anticipato
9' Shpendi! Empoli in vantaggio! Su corner dalla sinistra colpo di testa dell'attaccante ad anticipare tutti alla sinistra di Saio. Nell'occasione giocatore lasciato colpevolmente libero da marcatura
9' primo guizzo dell'Empoli con una conclusione di Saporini in area, Saio alza il pallone sopra la traversa
8' anticipo secco di Curto su Insigne, costretto al fallo Cagnano e punizione Empoli
5' scambio tra Letizia e Valzania che attacca in area sul primo palo, conclusione con il destro deviata dalla difesa in angolo. Sugli sviluppi scarico su Brugman che dal limite dosa male il passaggio in profondità per Insigne
4' cross in area tocco debole in retropassaggio per Saio
1' scontro di gioco tra Yepes e Acampora, subito un giallo per il giocatore toscano. Punizione battuta da Caligara sulla barriera
Si parte con il calcio d'avvio battuto dall'Empoli in maglia blu, Pescara in quella gialla
Squadre in campo, tutto pronto al fischio d'inizio!
Un saluto ai lettori di Calciomagazine e agli amici di Abruzzonews, benvenuti alla diretta di Empoli-Pescara. Dalle ore 15 la cronaca del match in diretta.
TABELLINO
EMPOLI (4-3-2-1): Fulignati; Curto, Guarino, Lovato, Moruzzi; Magnino, Yepes, Degli Innocenti (dal 28' st Haas); Saporiti, Shpendi; Popov. A disposizione: Perisan, Romagnoli, Obaretin, Ilie, Ceesay, Fila, Ghion, Nasti, Ignacchiti, Candela, Haas, Bianchi. Allenatore: Fabio Caserta
PESCARA (4-3-2-1): Saio, Letizia, Capellini, Bettella, Cagnano; Caligara, Brugman, Valzania; Acampora, Insigne; Di Nardo. A disposizione: Profeta, Brondbo, Brandes, Meazzi, Altare, Gravillon, Olzer, Russo, Oliveri, Berardi, Corbo. Allenatore: Giorgio Gorgone
Reti: al 9' pt Shpendi, al 33' pt Lovato, al 41' pt Di Nardo
Ammonizioni: Yepes, Degli Innocenti, Di Nardo
Espulsioni: al 12' pt Acampora
Recupero: 3' pt
Le formazioni ufficiali di Empoli-Pescara
EMPOLI (4-3-2-1): Fulignati; Curto, Guarino, Lovato, Moruzzi; Magnino, Yepes, Degli Innocenti; Saporiti, Shpendi; Popov. Allenatore: Fabio Caserta
PESCARA (4-3-2-1): Saio, Letizia, Capellini, Bettella, Cagnano; Caligara, Brugman, Valzania; Acampora, Insigne; Di Nardo. Allenatore: Giorgio Gorgone
Convocati Pescara
Portieri: Saio, Brondbo, Profeta
Difensori: Capellini, Letizia, Bettella, Altare, Cagnano
Centrocampisti: Brugman, Acampora, Valzania, Berardi, Caligara, Brandes
Attaccanti: Olzer, Insigne, Di Nardo, Russo.
L’arbitro e squadra arbitrale
A dirigere la sfida sarà Antonio Rapuano di Rimini, con una squadra arbitrale completata da Belsanti, Luciani, Angelillo, Camplone e Cosso al VAR.
Presentazione del match
COME ARRIVA L’EMPOLI – Caserta dovrebbe confermare il suo 4-3-1-2, affidandosi a Fulignati in porta e a una linea difensiva composta da Candela, Guarino, Lovato e Moruzzi, quest’ultimo ex della partita. In mezzo al campo il perno sarà Yepes, con Magnino e Degli Innocenti a completare il reparto. Saporiti agirà tra le linee, alle spalle della coppia Shpendi–Fila. L’Empoli dovrà fare a meno di Elia, Bianchi e Pellegri.
COME ARRIVA IL PESCARA – Il Pescara risponde con un 4-3-2-1. Saio difenderà i pali, protetto da Letizia, Capellini, Bettella e Cagnano. A centrocampo Gorgone si affida all’esperienza di Brugman, ex della gara, affiancato da Caligara e Valzania. Acampora e Insigne avranno il compito di supportare Di Nardo..
Probabili formazioni di Empoli-Pescara
EMPOLI (4-3-1-2): Fulignati; Candela, Guarino, Lovato, Moruzzi, Magnino, Yepes,Degli Innocenti; Saporiti, Shpendi, Fila. Allenatore: Fabio Caserta
PESCARA (4-3-2-1): Saio, Letizia, Capellini, Bettella, Cagnano; Caligara, Brugman, Valzania; Acampora, Insigne,Di Nardo. Allenatore: Giorgio Gorgone
Dove vedere la partita in TV e streaming
L’incontro sarà trasmesso in diretta su:
- DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. La sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.
- LaB Channel, il nuovo canale della Lega B disponibile su Prime Video. Per accedere è necessario: essere abbonati ad; aggiungere il canale