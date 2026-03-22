Gravina-Barletta: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Gravina-Barletta di Domenica 22 marzo 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D, Girone H

GRAVINA IN PUGLIA – Domenica 22 marzo, alle ore 15:00, allo stadio “Stefano Vicino” di Gravina in Puglia, andrà in scena Gravina-Barletta, match valido per la ventottesima giornata di Serie D 2025/2026, Girone H. Come ha già preannunciato l’allenatore del Barletta Paci nella conferenza pre-partita di oggi: “Domenica non si va in trasferta a Gravina, si va in battaglia. Se ci credevamo prima, a sette punti dalla vetta, adesso è il momento di crederci a tutti i costi”. Il clima sarà dunque infuocato allo stadio “Stefano Vicino di Gravina, per una partita che significherà molto per la stagione di entrambe le squadre in campo.

I padroni di casa del Gravina arrivano alla gara da una sconfitta esterna contro la Sarnese. Un risultato negativo che però non deve ingannare sul momento dei pugliesi: prima di domenica scorsa infatti, il Gravina era forte di ben cinque vittorie consecutive. Questi ultimi mesi hanno infatti portato la squadra ad essere in piena corsa per il quinto posto in classifica, al momento occupato dall’Afragolese.

Dall’altra parte troviamo invece un ottimo Barletta, club capace di collezionare quattordici risultati utili consecutivi e che domenica scorsa contro il Martina ha interrotto una striscia di sette vittorie. La formazione biancorossa è dunque una delle più favorite per il titolo di campione del Girone H, anche se le ultime giornate saranno ancora piene di insidie e sorprese. Il pareggio allo scadere contro il Martina ci ha regalato una delle partite più belle ed emozionanti di questa stagione di Serie D. Un match che ha lasciato ancora tutto da decidere, con le due squadre che infatti rimangono prime a pari punti.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI GRAVINA-BARLETTA]

GRAVINA:. A disposizione:



BARLETTA:. A disposizione:



Reti:



L’arbitro

A dirigere la gara sarà Giosue’ Ambrosino di Torre del Greco, coadiuvato dagli assistenti Boris Popovic di Padova e Edoardo Monelli di Busto Arsizio.

La presentazione del match

COME ARRIVA IL GRAVINA – Il Gravina si schiera con il 3-5-2: tra i pali c’è Colzani; difesa a tre composta da Mileto, Giampà e Russo. A centrocampo agiscono Albano, Urso e Ceccarini in posizione centrale, con Basanisi e Viti sulle corsie esterne. In attacco la coppia formata da Santoro e Molina rappresenta il riferimento offensivo della squadra. In panchina il tecnico Ragno.

COME ARRIVA IL BARLETTA – Il Barletta si schiera con il 4-3-1-2: tra i pali c’è Fernandes; in difesa la linea a quattro è composta da Coccia, Manetta, Bizzotto e Ragone. A centrocampo agiscono Franco e Piarulli, mentre sulla trequarti Malagnino supporta il reparto offensivo formato da Lattanzio, Laringe e Malcore, incaricati di finalizzare la manovra. In panchina il tecnico Paci.

Le probabili formazioni

GRAVINA (3-5-2): Colzani; Mileto, Giampà, Russo; Albano, Urso, Ceccarini, Basanisi, Viti; Santoro, Molina. Allenatore: Ragno.

BARLETTA (4-3-1-2): Fernandes, Coccia, Manetta, Bizzotto, Ragone; Franco, Piarulli; Malagnino, Lattanzio, Laringe; Malcore. Allenatore: Paci.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara, Gravina-Barletta, valida per la ventottesima giornata di Serie D, girone H, non sarà trasmessa ne in diretta televisiva ne in streaming.