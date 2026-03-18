Pescara-Virtus Entella: cronaca diretta e risultato in tempo reale

Diretta Pescara-Entella di Mercoledì 18 marzo 2026: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie B

PESCARA – Mercoledì 18 marzo, alle ore 20, allo Stadio “Adriatico-Cornacchia”,andrà in scena Pescara-Virtus Entella, gara valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie B 2025-2026, che si gioca come turno infrasettimanale.

Indice:

La sfida si presenta come un confronto diretto fondamentale nella lotta per la salvezza. Le due squadre arrivano all’appuntamento separate da cinque punti, entrambe reduci da un pareggio ma con percorsi stagionali differenti e un bisogno urgente di continuità.

Il Pescara occupa l’ultima posizione con 26 punti, frutto di cinque vittorie, undici pareggi e quattordici sconfitte. Il recente 0-0 contro il Südtirol ha confermato una squadra solida sul piano difensivo ma ancora poco incisiva in avanti. In casa i biancazzurri hanno raccolto 17punti, con un bilancio reti in equilibrio, segno di un rendimento altalenante ma non privo di segnali incoraggianti.

L’Entella, sedicesima con 31 punti, arriva dalla sconfitta per 2-1 contro l’Avellino. Il rendimento esterno è uno dei punti critici della stagione: una sola vittoria in quindici trasferte e appena otto gol segnati. La squadra di Chiappella, però, ha dimostrato di saper restare in partita e di poter colpire nei momenti giusti, come accaduto nel pari dell’andata, terminato 1-1.

La direzione arbitrale è affidata a Ivano Pezzuto di Lecce, con Palermo e Colaianni come assistenti, Mastrodomenico come quarto ufficiale e la coppia Aureliano–Rutella al VAR. Una designazione che conferma l’importanza della sfida in chiave salvezza.

Cronaca con tabellino

[AGGIORNA LA DIRETTA DI PESCARA-ENTELLA]

RISULTATO IN DIRETTA: PESCARA-ENTELLA Mercoledì 18 marzo dalle ore 19 le formazioni ufficiali, dalle ore 20 la cronaca con commento in diretta della partita.

Convocati Pescara

Portieri: Saio, Brondbo, Profeta

Difensori: Gravillon, Capellini, Bettella, Cagnano, Letizia, Altare, Corbo, Oliveri

Centrocampisti: Brugman, Valzania, Lamine Fanne, Acampora, Berardi, Brandes, Meazzi, Caligara

Attaccanti: Olzer, Insigne, Di Nardo, Russo

L’arbitro e squadra arbitrale

La direzione di gara è affidata a Claudio Giuseppe Allegretta di Molfetta. Gli assistenti saranno Ivan Catallo di Frosinone e Marco Emmanuele di Pisa, quarto ufficiale Davide Di Marco di Ciampino. Al VAR Alessandro Prontera di Bologna, AVAR Luigi Nasca di Bari.

Presentazione del match

COME ARRIVA IL PESCARA – Gorgone dovrebbe confermare il 4-3-2-1, affidando la porta a Saio. La linea difensiva sarà composta da Letizia, Capellini, Bettella e Cagnano. In mezzo al campo agiranno Valzania, Brugman e Caligara. Sulla trequarti spazio a Acampora, ex della partita, e Insigne, con il compito di supportare Di Nardo, riferimento offensivo in un reparto falcidiato dalle assenze. Non saranno disponibili Merola, Faraoni, Graziani, Desplanches, Tsadjout e Pellacani.

COME ARRIVA L’ENTELLA – Chiappella dovrebbe rispondere con il 3-5-2, puntando sulla compattezza del reparto arretrato guidato da Colombi tra i pali e dal terzetto Parodi, Tiritiello e Marconi. Sulle fasce agiranno Bariti e Di Mario, mentre la mediana sarà affidata a Karic, Squizzato, altro ex della sfida, e Franzoni, chiamati a dare ritmo e copertura. In attacco la coppia Cuppone–Tirelli proverà a sfruttare gli spazi concessi dalla difesa pescarese. Assenti Del Frate e Mezzoni.

Probabili formazioni di Pescara-Virtus Entella

PESCARA (4-3-2-1): Saio, Letizia, Capellini, Bettella, Cagnano; Valzania, Brugman, Caligara, Acampora, Insigne, Di Nardo. Allenatore: Giorgio Gorgone

ENTELLA (3-5-2): Colombi; Parodi, Tiritiello,Marconi; Bariti, Karic, Squizzato, Franzoni, Di Mario; Cuppone, Tirelli. Allenatore: Andrea Chiappella

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su: