Sudtirol e Pescara si annullano: al Druso è 0-0 tra tensione, VAR e occasioni mancate

Diretta Sudtirol-Pescara di Domenica 15 marzo 2026: gara intensa, espulsione di Tait dopo VAR e diverse occasioni sciupate

BOLZANO – Un pareggio che lascia più rimpianti che sorrisi. Al “Druso” Sudtirol e Pescara si dividono la posta in palio al termine di una sfida combattuta, nervosa e ricca di episodi, ma povera di gol. Lo 0-0 finale fotografa bene una partita in cui entrambe le squadre hanno avuto momenti di supremazia, senza però trovare la zampata decisiva. I biancorossi di Castori hanno dovuto fare i conti con l’espulsione di Tait nella ripresa, mentre il Pescara ha sprecato almeno due occasioni nitide con Di Nardo e Berardi. Alla fine resta un punto a testa che muove la classifica ma non cambia gli equilibri in zona playoff.

Indice:

Cronaca con tabellino

RISULTATO FINALE: SUDTIROL-PESCARA 0-0 SECONDO TEMPO 52' si chiude qui la sfida del Druso, 0-0 tra Sudtirol e Pescara. Grazie per l'attenzione e appuntamento alle prossime dirette 48' su cross di Letizia, sponda di Di Nardo per Caligara in precario equilibrio calcia alto 47' giallo a Masiello che in ritardo a centrocampo ha abbattuto Fanne 46' conclusione con il mancino da fuori area e palla un paio di metri a lato 45' 7 minuti di recupero 45' corner di Cagnano corto allontanato dalla difesa 44' incredibile palla gol fallita da Di Nardo! Su cross basso di Letizia in tuffo solo a metri zero dalla porta aperta calcia a lato con il destro! 42' su cross teso dalla destra palla gol per Cagnano che invece di controllare e calciare calcia direttamente alto 40' dentro Masiello per Zedadka 39' allarga il gomito Pecorino, giallo per lui 36' cambio Pescara con Meazzi per Acampora, nel Sudtirol ci sono Martini per Tronchin e Crnigoj per Merkaj 33' in campo Frigerio per Casiraghi 29' intervento falloso di Tait su Acampora e giallo per lui. VAR in corso per verificare l'entità dell'intervento. Attenzione l'arbitro va a rivedere l'episodio tra le proteste veementi di Veseli, giallo per lui. Attenzione rosso per il capitano Tait e Sudtirol in 10! 27' altro cambio nel Pescara obbligato con Fanne per Berardi fuori per crampi, c'è anche Letizia per Gravillon 24' crampi per Berardi, angolo per il Sudtirol e palla intercettata dalla difesa nuovamente sul fondo. Secondo tentativo e fallo in attacco fischiato 22' in campo Olzer e Caligara per Insigne e Valzania 19' dribbling secco di Zedadka su Valzania, fallo punito dal giallo. Punizione tesa ma molto alta di Casiraghi verso il secondo palo dove non arriva nessuno 14' cross di Gravillon su secondo palo per Berardi che prova in scivolata ma colpisce sul fondo 8' fallo in attacco di Merkaj su Bettella 3' ammonizione per simulazione di Zedadka in area, il giocatore accetta senza protestare si riparte con il calcio d'avvio battuto dal Pescara squadre nuovamente in campo, una novità nel Sudtirol con Pecorino per Verdi PRIMO TEMPO 46' si chiude un primo tempo equilibrato ma con poche emozioni sullo 0-0. Biancazzurri più incisivi con 2-3 conclusioni che hanno trovato attento Adamonis. Piccola pausa e torniamo 44' concesso un minuto di recupero 43' pressione fallosa di Berardi, punizione per il Sudtirol che in questo finale ha conquistato un pò di campo 36' verticalizzazione per Berardi che entra in area, piazza il diagonale con il destro ma trova il tuffo di Adamonis in angolo! Sul corner palla raccolta da Insigne murato dalla difesa 34' numero alla Insigne in area di Acampora con la suola ma conclusione sul primo palo respinta in due tempi da Adamonis. Dall'altra parte pescato in fuorigioco Verdi 33' apertura di Valzania per Gravillon che avanza ma la conclusione in area viene deviata in fallo laterale da un difensore 31' azione corale di pregevole fattura per il Pescara: apertura di Insigne per Berardi e cross teso per Di Nardo ma conclusione a centroarea alta 21' riaggressione alta di Gravillon con Casiraghi costretto al fallo al vertice destro dell'area e punizione Pescara con giallo per quello del Sudtirol. Batte Brugman verso il primo palo a giro e pallone che scende troppo tardi terminando sul fondo 19' sprint di Insigne steso un pò ingenuamente quasi al limite dell'area da El Kaouakibi. Batte lo stesso numero 11 verso il primo palo, il pallone rimbalza davanti ad Adamonis e deviazione in angolo! 17' punizione ai 25 metri per Verdi, concusione verso il primo palo di facile lettura per Saio 14' verticalizzazione per Merkaj che viene anticipato da Cagnano e finisce per commetter fallo in attacco 12' corner dalla sinistra del Sudtirol, pallone intercettato da Gravillon che allontana 11' Casiraghi prova a imbucare per Merkaj, buona copertura della difesa a favorire l'uscita bassa di Saio 9' buono spunto di Berardi in area servito Di Nardo un pò macchinoso nel controllo e tentativo murato dal marcatore 8' avvio con personalità della squadra di Gorgone che prova a manovrare con una certa insistenza 6' tentativo dal limite di Acampora murato dalla difesa, raccoglie Cagnano e stesso esito 5' prova a guadagnare metri sul versante di sinistra il Pescara 2' cross di Tait sul piede di Verdi ma il suo mancino di controbalzo termina di poco a lato alla destra di Saio calcio d'avvio battuto dal Sudtirol Squadre in campo, tutto pronto all'inizio del match! Un cordiale saluto ai lettori di Calciomagazine e agli amici di Abruzzonews, benvenuti alla diretta di Sudtirol-Pescara. Dalle ore 17:15 seguiremo la sfida valida per la 30° giornata di campionato. TABELLINO SUDTIROL (3-5-2): Adamonis; El Kaouakibi, Kofler, Davi Federico, Tait, Veseli, Tronchin (dal 36' st Martini), Casiraghi (dal 33' st Frigerio), Zedadka (dal 40' st Masiello), Merkaj (dal 36' st Crnigoj), Verdi (dal 1' st Pecorino). A disposizione: Borra, Theiner, Bordon, Mancini, Masiello, Martini, Pecorino, Tonin, Sabatini, Frigerio, Brik, Crnigoj. Allenatore: Fabrizio Castori. PESCARA (4-3-2-1): Saio; Gravillon (dal 27' st Letizia), Capellini, Bettella, Cagnano; Valzania (dal 22' st Caligara), Brugman, Berardi (dal 27' st Fanne); Insigne (dal 22' st Olzer), Acampora (dal 36' st Meazzi); Di Nardo. A disposizione: D'Emilio, Brondbo, Letizia, Brandes, Meazzi, Altare, Fanne, Caligara, Olzer, Russo, Oliveri, Corbo. Allenatore: Giorgio Gorgone. Reti: - Ammonizioni: Casiraghi, Zedadka, Valzania, Veseli, Pecorino, Masiello Espulso: al 32' st Tait (rosso diretto a seguito di VAR) Recupero: 1' pt, 7' st

Le formazioni ufficiali di Sudtirol-Pescara

SUDTIROL (3-5-2): Adamonis; El Kaouakibi, Kofler, Davi Federico, Tait, Veseli, Tronchin, Casiraghi, Zedadka, Merkaj, Verdi. Allenatore: Fabrizio Castori.

PESCARA (4-3-2-1): Saio; Gravillon, Capellini, Bettella, Cagnano; Valzania, Brugman, Berardi; Insigne, Acampora; Di Nardo. Allenatore: Giorgio Gorgone.

Convocati

Sudtirol

Portieri: Adamonis, Borra, Theiner.

Difensori: Bordon, F. Davi, S. Davi, El Kaouakibi, Kofler, Mancini, Masiello, Sabatini, Veseli.

Centrocampisti: Brik, Casiraghi, Crnigoj, Frigerio, Martini, Molina, Tait, Tronchin, Zedadka.

Attaccanti: Merkaj, Pecorino, Tonin, Verdi.

Pescara

Portieri: Saio, Brondbo, D’Emilio.

Difensori: Capellini, Bettella, Altare, Gravillon, Corbo, Letizia, Cagnano, Oliveri.

Centrocampisti: Brandes, Brugman, Meazzi, Acampora, Lamine Fanne, Valzania, Caligara, Berardi.

Attaccanti: Olzer, Insigne, Di Nardo, Russo

L’arbitro e squadra arbitrale

La direzione di gara è affidata a Claudio Giuseppe Allegretta di Molfetta. Gli assistenti saranno Ivan Catallo di Frosinone e Marco Emmanuele di Pisa, quarto ufficiale Davide Di Marco di Ciampino. Al VAR Alessandro Prontera di Bologna, AVAR Luigi Nasca di Bari.

Presentazione del match

Domenica 15 marzo, alle ore 17.15, allo Stadio Druso di Bolzano, andrà in scena Sudtirol-Pescara, gara valida per la trentesima giornata del campionato di Serie B 2025-2026. Il Südtirol torna davanti al proprio pubblico con la volontà di rialzarsi subito dopo la seconda sconfitta del 2026, arrivata sabato scorso contro la Virtus Entella. Una battuta d’arresto che ha interrotto una serie brillante di nove risultati utili nelle prime dieci gare dell’anno solare, ma che non ha incrinato la solidità e la fiducia costruite dalla squadra biancorossa. Il Südtirol resta comunque in piena corsa per le posizioni che contano: il nono posto con 37 punti, due meno del Cesena e tre più del Padova, mantiene aperti tutti gli scenari in vista del rush finale.

Il Pescara arriva a Bolzano con uno stato di forma sorprendente rispetto alla posizione occupata in classifica. Nonostante l’ultimo posto, la squadra di Giorgio Gorgone, subentrato a Vivarini a metà novembre, ha conquistato tre vittorie nelle ultime cinque gare, risalendo fino a quattro punti dalla zona playout. Il percorso recente racconta di una squadra viva e pericolosa: vittoria ad Avellino, sconfitta di misura sul campo della capolista Venezia, successo contro il Palermo, pareggio a Frosinone dopo essere stata avanti 2-0 fino all’85’, e infine il roboante 4-0 rifilato al Bari.

COME ARRIVA IL SUDTIROL – La settimana ha portato una buona notizia: Emanuele Pecorino, operato martedì alla mano destra dopo l’infortunio rimediato contro l’Entella, dovrebbe comunque rientrare tra i convocati. Restano invece indisponibili Alessio Cragno, Nicola Pietrangeli e Raphael Odogwu, assenze pesanti soprattutto in termini di esperienza e soluzioni offensive.Il Südtirol dovrebbe presentarsi con Adamonis tra i pali, protetto da una linea difensiva a tre composta da El Kaouakibi sul centro-destra, Kofler al centro e Davi sul lato mancino. Sulle corsie laterali agiranno Molina e Zedadka. In mezzo al campo spazio a Crnigoj, Tronchin e Casiraghi. Davanti, Merkaj dovrebbe affiancare Pecorino.

COME ARRIVA IL PESCARA – Gorgone alterna 4-3-2-1 e 4-3-1-2, ma deve fare i conti con numerose assenze: fuori il portiere Desplanches, sostituito da Saio, e indisponibili anche Altare, Faraoni, Olzer, Graziani, Merola, Okwonkwo e Tsadjout. Il Pescara dovrebbe rispondere con il 4-3-2-1. Tra i pali ci sarà Saio, mentre la linea difensiva sarà formata da Gravillon e Cagnano sulle fasce, con Capellini e Bettella a presidiare il centro. In mediana agiranno Valzania, Brugman e Caligara. Alle spalle dell’unica punta Di Nardo.

Probabili formazioni di Sudtirol-Pescara

SUDTIROL (3-5-2): Adamonis; El Kaouakibi, Kofler, Davi, Molina, Crnigoj, Tronchin, Casiraghi, Zedadka, Merkaj, Pecorino. Allenatore: Fabrizio Castori.

PESCARA (4-3-2-1): Saio; Gravillon, Capellini, Bettella, Cagnano; Valzania, Brugman, Caligara; Insigne, Acampora; Di Nardo. Allenatore: Giorgio Gorgone.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su: