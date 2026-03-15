Casertana-Monopoli 2-1: succede tutto nell’ultimo quarto d’ora

Diretta di Casertana-Monopoli di Domenica 15 marzo 2026: doppietta di Butic nel finale. Longo illude i pugliesi

CASERTA – La Casertana conquista tre punti pesantissimi al “Pinto”, superando il Monopoli 2-1 grazie a una doppietta di Butic negli ultimi minuti. I pugliesi erano passati in vantaggio con Longo, ma la reazione dei rossoblù è stata veemente e decisiva. Una partita intensa, combattuta e ricca di emozioni, con un finale che ha fatto esplodere lo stadio.

Tabellino

CASERTANA: De Lucia V., Heinz J., Kontek I., Martino P. (dal 13′ st Bacchetti L.), Oukhadda S., Toscano M. (dal 13′ st Proia F.), Pezzella S., Girelli S. (dal 34′ st Vano M.), Llano Massa M. T. (dal 1′ st Liotti D.), Butic K.2, Casarotto M. (dal 13′ st Bentivegna A.). A disposizione: Arzillo V., Bacchetti L., Bentivegna A., De Liguori A., Galletta U., Leone K., Liotti D., Merolla E., Proia F., Saco C., Vano M., Vilardi A., Viscardi A.

MONOPOLI: Piana E., Manzi C., Angileri A., Piccinini S. (dal 45’+5 st Bagatti N.), Valenti B., Fedel G. (dal 34′ st Calcagni R.), Battocchio C. (dal 45’+5 st Vinciguerra A.), Greco J., Oyewale S. (dal 45’+5 st Antoni E.), Fall M. (dal 34′ st Scipioni E.), Longo S.. A disposizione: Albertazzi M., Antoni E., Bagatti N., Bordo L., Bove D., Calcagni R., Cascella R., Dudic D., Gagliano M., Paukstys S., Scipioni E., Vinciguerra A.

Reti: al 38′ st Butic K. (Casertana) , al 45’+2 st Butic K. (Casertana) , al 30′ st Longo S. (Monopoli) .

Ammonizioni: al 24′ pt Llano Massa M. T. (Casertana), al 43′ st Oukhadda S. (Casertana) al 35′ pt Oyewale S. (Monopoli).

Le parole di Federico Coppitelli

“Sarà una gara difficile visto che affrontiamo una squadra forte e consolidata con una grande organizzazione. Dobbiamo dare quel qualcosa in più in questo momento per raggiungere gli obiettivi. Siamo pronti a giocarci qualcosa di importante con l’umiltà che ci ha sempre contraddistinto. Ripeto, noi abbiamo avuto la stessa situazione dell’inizio. Molti c’erano ma non avevano la giusta condizione. Pian piano la squadra ha trovato una chiara identità. Siamo stati bravi a crescere col tempo. Noi dobbiamo arrivare più in alto possibile. È importante portarsi dietro altre squadre ed è altrettanto importante creare ambizione nei calciatori. Più arrivi in alto meglio è ma c’è da arrivare alla post-season nel miglior modo possibile. Conterà lo stato emotivo”.

Le parole di Alberto Colombo

“Abbiamo giocatori in grado di interpretare più ruoli e mi aspetto una Casertana aggressiva, una squadra che vorrà fare la partita. Noi non dobbiamo permettere che ci schiaccino, altrimenti diventerebbe tutto più difficile. Servirà una gara di personalità, che potrebbe rappresentare uno spartiacque per il finale di stagione: con un risultato positivo potremmo anche pensare a migliorare la nostra posizione nella zona playoff, altrimenti dovremo guardare anche a chi ci sta dietro. Per tutte le squadre coinvolte sarà una giornata molto importante. Servono almeno quattro punti per avere la certezza matematica dei playoff, ma non basta: dobbiamo continuare a fare il massimo e cercare di essere protagonisti anche nella fase finale del campionato”.

I convocati della Casertana

Portieri: De Lucia, Merolla, Schiedo, Vilardi

Difensori: Bacchetti, Heinz, Kontek, Liotti, Llano, Martino, Oukhadda, Viscardi

Centrocampisti: Arzillo, Girelli, Leone, Pezzella, Proia, Saco, Toscano.

Attaccanti: Bentivegna, Butic, Casarotto, De Liguori, Galletta, Vano.

Presentazione del match

Domenica 15 marzo 2026 allo stadio Alberto Pinto di Caserta andrà in scena Casertana-Monopoli, gara valevole per la trentaduesima giornata del Girone C di Serie C 2025-2026: calcio d’inizio fissato per le ore 17:30. Uno scontro diretto in piena zona play-off per il sesto posto con i biancoverdi che dal settimo posto inseguono i rossoblù con tre punti di ritardo. Da una parte, la formazione guidata da Federico Coppitelli reduce da due clean sheet consecutive e dal pari di Catania (0-0) arrivato dopo il successo casalingo ottenuto ai danni della Salernitana (1-0).

Dall’altro lato, invece, gli uomini di Alberto Colombo che vengono dal derby pugliese vinto in casa contro il Casarano (2-1) dopo la cocente sconfitta di Giugliano (2-0) e il pareggio colto nella sfida interna con il Crotone (1-1). I falchetti, che hanno vinto sette delle ultime dodici gare casalinghe con un solo ko (il 25 gennaio per 1-0 col Trapani) e davanti al proprio pubblico vantano il quarto miglior rendimento del campionato (31), puntano alla terza vittoria interna consecutiva per tentare di staccare le dirette concorrenti e riprendersi la quinta piazza.

I biancoverdi, invece, che hanno perso quattro delle ultime nove trasferte con appena due successi nonostante vanino il quinto miglior rendimento esterno del campionato (21), vanno a caccia della seconda vittoria consecutiva per difendere il settimo posto e accorciare sulle prime cinque della classe. In parità la sfida del girone d’andata disputata lo scorso 9 novembre 2025 al ‘Veneziani’ (1-1) così come l’ultimo confronto giocato esattamente un anno fa, il 9 novembre 2024, in Campania (0-0). A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Leonardo Di Mario della sezione di Ciampino coadiuvato dagli assistenti Salvatore Nicosia di Saronno e Lorenzo Chillemi di Barcellona Pozzo di Gotto. Quarto Ufficiale: Giuseppe Vingo di Pisa. Operatore al Football Video Support: Alessandro Marchese di Napoli.

QUI CASERTANA – A protezione di De Lucia ci saranno Llano, Kontek e Bacchetti. Sulle corsie esterne agiranno Oukhadda e Liotti con Toscano, Saco e Proia in mezzo al campo. Davanti spazio al tandem offensivo composto da Bentivegna e Casarotto.

QUI MONOPOLI – Tra i pali Albertazzi con Piccinini, Angileri e Manzi a comporre la linea difensiva. Sulle corsie esterne agiranno Valenti e Oyewale con Fedel, Battocchio e Calcagni in mezzo al campo. Davanti spazio al tandem offensivo composto da Fall e Longo.

Le probabili formazioni di Casertana-Monopoli

CASERTANA (3-5-2): De Lucia; Llano, Kontek, Bacchetti; Oukhadda, Proia, Toscano, Saco, Liotti; Bentivegna, Casarotto. Allenatore: Federico Coppitelli

MONOPOLI (3-5-2): Albertazzi; Piccinini, Angileri, Manzi; Valenti, Fedel, Battocchio, Calcagni, Oyewale; Fall, Longo. Allenatore: Alberto Colombo

Dove vedere la partita in TV e streaming

Casertana-Monopoli, gara valida per la trentaduesima giornata del Girone C di Serie C, sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky. Calciomagazine.net vi terrà compagnia con una diretta della gara a partire dall’inizio dell’evento; un’ora prima troverete sul sito le formazioni ufficiali.