Fiorentina-Inter 0-1: cronaca diretta e risultato in tempo reale

Diretta Fiorentina-Inter di Domenica 22 marzo 2026: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

FIRENZE – Domenica 22 marzo, alle ore 20.45, allo Stadio “Artemio Franchi” di Firenze, andrà in scena Fiorentina-Inter, posticipo serale della trentesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

Indice:

Ultima curva prima della sosta per le Nazionali, ultimo impegno per l’Inter capolista. Un appuntamento che arriva in un momento particolare della stagione: da un lato la squadra di Chivu vuole blindare il primato, dall’altro i viola cercano punti preziosi per allontanarsi definitivamente dalla zona calda.

L’Inter arriva a Firenze con numeri da grande protagonista. 68 punti, ventidue vittorie, due pareggi e cinque sconfitte, sessantacinque gol segnati e ventitré subiti. Il pareggio per 1-1 contro l’Atalanta nel turno precedente ha interrotto la lunga serie di successi, ma non ha scalfito la solidità di una squadra che continua a dettare il ritmo del campionato. Ora sono cinque i punti che separano i nerazzurri dal Milan ma i rossoneri hanno già giocato e battuto il Torino ieri pomericggio.

La Fiorentina vive una stagione molto diversa. L’avvio complicato ha costretto la squadra di Vanoli a guardarsi le spalle fin dalle prime giornate, ma il girone di ritorno ha portato segnali incoraggianti. Dopo aver raccolto solo tredici punti nella prima metà del torneo, i viola ne hanno messi insieme quindici nelle prime dieci gare del ritorno. Ora sono sedicesimi con 28 punti, quattro in più della Cremonese terzultima. Sei vittorie, dieci pareggi e tredici sconfitte, trentaquattro gol fatti e quarantatré subiti: numeri che raccontano una squadra in ripresa ma ancora fragile. Il Franchi, però, è tornato a essere un alleato. Quattordici punti conquistati in casa, diciotto reti segnate e diciannove incassate. Nelle ultime cinque partite la Fiorentina ha perso solo a Udine, vincendo contro Como, Pisa e Cremonese e pareggiando 0-0 con il Parma. Dieci punti in cinque giornate che hanno ridato fiducia all’ambiente.

La sfida è una delle grandi classiche del calcio italiano. Sono centonovantuno gli incroci totali tra le due squadre, considerando campionato e Coppa Italia. Il match di andata, a San Siro, si era chiuso con un netto 3-0 per l’Inter, firmato dalla doppietta di Calhanoglu e dal primo gol in nerazzurro di Petar Sucic. In Serie A i precedenti sono centosettantacinque: settantaquattro vittorie dell’Inter, quarantasei della Fiorentina e cinquantacinque pareggi. Una sfida che storicamente porta gol, con i nerazzurri avanti anche nel computo delle reti, duecentosettantaquattro contro duecentoventitré.

Cronaca con tabellino

[AGGIORNA LA DIRETTA DI FIORENTINA-INTER]

RISULTATO IN DIRETTA: FIORENTINA-INTER 0-1 (2'T) SECONDO TEMPO 9' slalom di Brescianini in area, ottima copertura di Bisseck in angolo ma allontana Zielinski. Ripartenza Inter, trattenuta di Brescianini su Dimarco e giallo inevitabile 6' angolo di Dimarco, colpo di testa di Akanji alto 2' spunto di Bisseck che scarica su Dumfries ma il suo cross rasoterra viene intercettato in area dalla difesa viola è la Fiorentina a muovere il primo pallone di questo secondo tempo le squadre tornano in campo, novità in casa nerazzurra con Acerbi per Carlos Augusto PRIMO TEMPO 46' si chiude il primo tempo con il vantaggio dell'Inter per 1-0 grazie al gol flash di Esposito. Piccola pausa e torniamo 45' assegnato un minuto di recupero 44' scivolata di Carlos Augusto a fermare una ripartenza, giallo pesante perchè era diffidato 42' cartellino giallo per Dimarco 39' gol annullato a Kean che su conclusione da fuoriarea di Fagioli si coordina bene da due passi ma in posizione irregolare 32' occasione nel tu per tu in area tra Parisi e Sommer, cross per Kean e provvidenziale anticipo di Akanji che prende una punizione 29' azione gol per Kean sul cross basso di Brescianini e l'attaccante in leggero ritardo colpisce a lato in scivolata 28' schema su corner con filtrante di Parisi per Gudmundsson, scivolata decisiva di Bisseck sul fondo. Resta la pressione viola 21' cross teso di Dodò per Gudmudsson che sul primo palo colpisce in torsione con la spalla fallendo una buona occasione, troppo spazio lasciato al giocatore nell'occasione 19' palla in verticale per Pio Esposito e diagonale di prima intenzione in area di un soffio a lato! 18' verticalizzazione di Calhanoglu per Barella anticipato in uscita da De Gea 15' conclusione un pò centrale di Kean, in due tempi blocca Sommer 12' partenza molto determinata della squadra di Chivu che prova ad adottare un pressing alto 7' gol annullato a Barella per fuorigioco, cross basso di Dumfries per il centrocampista abile a raccogliere la sfera in area e a battere di precisione 6' affondo di Gosens, partito in offside, cross basso per Kean che tocca con la suola e palla di poco a lato ma tutto fermo 4' incredibile chance per l'Inter su cross basso di Thuram, palla alzata a campanile dalla difesa che in qualche modo libera 1' Pio Esposito! Inter in meno di un minuto è in vantaggio! Cross dal fondo morbido di Barella e stacco imperioso verso il secondo palo Si parte! Calcio d'avvio battuto dall'Inter in maglia bianca, Fiorentina in quella viola Le squadre fanno il loro ingresso in campo, tutto pronto all'inizio della sfida! Un saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti alla diretta di Fiorentina-Inter. Dalle ore 20:45 seguiremo la sfida valida per la 30° giornata di campionato. TABELLINO FIORENTINA (4-1-4-1): 43 De Gea; 2 Dodô, 5 Pongračić, 6 Ranieri, 21 Gosens; 44 Fagioli; 65 Parisi, 4 Brescianini, 27 Ndour 10 Gudmundsson; 20 Kean. A disposizione: 50 Leonardelli, 53 Christensen, 3 Rugani, 15 Comuzzo, 17 Harrison, 22 Fazzini, 60 Kouadio, 62 Balbo, 80 Fabbian, 91 Piccoli. Allenatore: Paolo Vanoli. INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 30 Carlos Augusto (dal 1' st 15 Acerbi); 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 32 Dimarco; 94 Esposito, 9 Thuram. A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 8 Sucic, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 36 Darmian, 47 Spinaccé, 49 Maye. Allenatore: Aleksandar Kolarov. Reti: al 1' pt Pio Esposito Ammonizioni: Dimarco, Carlos Augusto, Brescianini Recupero: 1' pt

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Inter

FIORENTINA (4-1-4-1): 43 De Gea; 2 Dodô, 5 Pongračić, 6 Ranieri, 21 Gosens; 44 Fagioli; 65 Parisi, 4 Brescianini, 27 Ndour 10 Gudmundsson; 20 Kean. A disposizione: 50 Leonardelli, 53 Christensen, 3 Rugani, 15 Comuzzo, 17 Harrison, 22 Fazzini, 60 Kouadio, 62 Balbo, 80 Fabbian, 91 Piccoli. Allenatore: Paolo Vanoli.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 30 Carlos Augusto; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 32 Dimarco; 94 Esposito, 9 Thuram. A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 8 Sucic, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 36 Darmian, 47 Spinaccé, 49 Maye. Allenatore: Aleksandar Kolarov.

Chivu alla vigilia

“La squadra arriva bene, abbiamo avuto una settimana di lavoro, siamo consapevoli della partita di domani e siamo pronti ad affrontarla”.

L’arbitro

A dirigere l’incontro sarà Andrea Colombo della sezione di Como, con Bahri e Dei Giudici come assistenti, Tremolada quarto ufficiale, Maresca al VAR e Massa all’AVAR.

Presentazione del match

COME ARRIVA LA FIORENTINA – La Fiorentina si prepara alla sfida con l’Inter affidandosi al suo 4-1-4-1. Tra i pali ci sarà De Gea, chiamato a guidare una linea difensiva composta da Dodò a destra, Pongracic e Ranieri al centro e Gosens sul lato mancino. Davanti alla difesa agirà Fagioli, punto di raccordo tra costruzione e coperture preventive. Sulla trequarti Vanoli punta sulla qualità e sulla corsa: Parisi e Mandragora lavoreranno internamente, Brescianini offrirà inserimenti continui, mentre Gudmundsson avrà il compito di accendere la manovra offensiva. In avanti, Moise Kean sarà il riferimento unico, pronto ad attaccare la profondità e a sfruttare gli spazi creati dal movimento dei compagni. I viola arrivano alla gara senza squalificati, ma con diverse assenze pesanti: Lamptey, Lezzerini, Sabiri e Solomon restano indisponibili.

COME ARRIVA L’INTER – L’Inter di Chivu si presenta con il consueto 3-5-2, un marchio di fabbrica che garantisce solidità e meccanismi ormai rodati. Sommer difenderà la porta nerazzurra, protetto dal trio Bisseck, Akanji e Carlos Augusto, quest’ultimo ormai stabilmente adattato nel ruolo di centrale di sinistra. Sulle fasce spazio alla spinta di Dumfries e Dimarco, mentre in mezzo il motore sarà alimentato da Barella, Calhanoglu e Zielinski, un reparto che unisce intensità, geometrie e capacità di rifinire. In attacco Thuram guiderà il reparto, affiancato dal giovane Pio Esposito, chiamato a sostituire un’assenza pesante come quella di Lautaro. Out anche Mkhitaryan e Bastoni, che non saranno della partita.

Probabili formazioni di Fiorentina-Inter

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Kean. Allenatore: Vanoli.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Pio Esposito. Alenatore: Chivu.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: