Dominik Paris vince il superG di Kvitfjell: doppietta storica

Paris trionfa nel superG di Kvitfjell e firma una doppietta storica. Per l’azzurro è la 26ª vittoria in carriera. Odermatt vince la Coppa

KVITFJELL – Dominik Paris firma un’altra impresa a Kvitfjell e completa una straordinaria doppietta sulla mitica Olympiabakken. Dopo il successo in discesa, il campione della Val d’Ultimo conquista anche il superG con una prova impeccabile, aggressiva e senza sbavature. Per il capitano azzurro si tratta della 26ª vittoria in Coppa del Mondo, la sesta in superG, un risultato che lo conferma tra i più grandi velocisti della storia dello sci alpino.

A Kvitfjell Paris è semplicemente imbattibile: otto vittorie complessive, cinque in discesa e tre in superG. Una pista che conosce come pochi al mondo, capace di esaltare la sua potenza e la sua capacità di leggere ogni dettaglio del terreno norvegese.

Il duello con Vincent Kriechmayr, rivale di mille battaglie, si è deciso sul filo dei centesimi. Paris ha chiuso davanti all’austriaco per soli 7 centesimi, mentre il terzo posto è andato a Raphael Haaser, staccato di 38 centesimi. Una gara tiratissima, nella quale l’azzurro ha costruito il successo grazie a una parte finale devastante.

Ottima prova anche per gli altri italiani. Giovanni Franzoni chiude quinto a 86 centesimi, brillante nel tratto tecnico ma meno efficace nella parte più scorrevole. Mattia Casse è nono a 1”42, autore di una prova solida ma non sufficiente per puntare al podio. Guglielmo Bosca termina dodicesimo a 1”79. Christof Innerhofer chiude diciottesimo a 1”96.

Un risultato complessivo che conferma la competitività della squadra azzurra nelle discipline veloci.

La Coppa di superG va a Marco Odermatt, dominatore della stagione con 425 punti. Alle sue spalle Kriechmayr con 347 e Haaser con 301. Franzoni chiude quarto a 285 punti, mentre Paris risale fino al quinto posto con 257, grazie alla vittoria odierna.