Pistoiese-Piacenza: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Pistoiese-Piacenza di Domenica 10 maggio 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D

PISTOIA – Domenica 10 maggio 2026, lo Stadio Marcello Melani ospiterà la partita Pistoiese-Piacenza, sfida valida per la finale Play Off del Girone D di Serie D. Il fischio di inizio è previsto per le ore 16.00.

Nel match tra Pistoiese e Piacenza, la squadra di casa parte con i favori del pronostico. A indicarlo è la posizione in classifica con cui le due squadre hanno chiuso il campionato: la Pistoiese è arrivata al terzo posto grazie a 20 vittorie, 11 pareggi e 3 sconfitte, segno di un ottimo cammino. Il Piacenza, invece, ha terminato la stagione al quarto posto dopo 19 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte, mostrando un buon ruolino di marcia. I numeri sorridono alla Pistoiese, considerata favorita contro il Piacenza per il rendimento più costante avuto in campionato, il minor numero di sconfitte e il vantaggio di giocare in casa.

Sulla base dei dati statistici, possiamo notare che la Pistoiese, con 61 gol segnati e 22 subiti, presenta una differenza reti di 39. Allo stesso tempo, il Piacenza ha un record di 60 gol segnati e 35 subiti, con una differenza di 25. L’analisi complessiva conferma quindi l’esistenza di una minima differenza tra le due squadre dal punto di vista qualitativo. I numeri evidenziano una leggera superiorità della Pistoiese, più solida in fase difensiva e con una migliore differenza reti rispetto al Piacenza.

La maggior parte dei bookmakers danno la squadra di casa come favorita. Ciò è dimostrato dal 1.71 per la vittoria della Pistoiese, il che significa che le ricevitorie ritengono che il successo dei padroni di casa sarà molto probabile. Il pareggio è quotato a 3.40, il che significa che è possibile che la partita possa finire in pareggio, ma non è realistico aspettarselo. La quota che, invece, ipotizza una vittoria del Piacenza è di 3.85 il che suggerisce che le ricevitorie credono che gli ospiti hanno poche possibilità di vincere in trasferta.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI PISTOIESE-PIACENZA]

L’arbitro

A dirigere la gara sarà il fischietto Adam Collier della Sezione di Gallarate, coadiuvato dagli assistenti Abibakr Darwish proveniente da Milano e Angelo Calce appartenente alla Sezione di Cassino. Il Quarto Ufficiale sarà l’arbitro Alessandro Copelli della Sezione di Mantova. La squadra arbitrale dovrà garantire equilibrio e coerenza, gestendo la partita oculatamente e sapendo interpretare nel migliore dei modi i momenti salienti della gara.

La presentazione del match

COME ARRIVA LA PISTOIESE – La squadra toscana si schiera con un 4-2-3-1: tra i pali c’è Giuliani; in difesa la linea a quattro è composta da Accardi, Pellizzari, Bertolo e Tempre. In mediana agiscono Rossi e Della Latta, incaricati di garantire equilibrio tra fase difensiva e costruzione del gioco. Sulla trequarti si muovono Saporetti, Russo e Pellegrino, a supporto dell’unica punta Rizq, principale riferimento offensivo della squadra. In panchina il tecnico Maurizi.

COME ARRIVA IL PIACENZA– Il tecnico Franzini dovrebbe affidarsi al 3-5-2 con Kolgecaj tra i pali; Cabri, Silva e Martinelli a completare il reparto arretrato; Lordkipanidze, Mazzaglia, Poledri, Campagna e Pizzi a metà campo; D’Agostino e Mustacchio in avanti. Il modulo speculare consente di annullare le caratteristiche dell’avversario, creando duelli diretti in ogni zona del campo e mantenendo equilibrio tattico tra i reparti.

Le probabili formazioni

PISTOIESE (4-2-3-1): Giuliani; Accardi, Pellizzari, Bertolo, Tempre; Rossi, Della Latta; Saporetti, Russo, Pellegrino; Rizq. Allenatore: Lucarelli.

PIACENZA (3-5-2): Kolgecaj; Cabri, Silva, Martinelli; Lordkipanidze, Mazzaglia, Poledri, Campagna, Pizzi; D’Agostino, Mustacchio. Allenatore: Franzini

Dove vedere la partita in TV e streaming

Sarà possibile seguire l’incontro tra Pistoiese e Piacenza in televisione su canale LDN, oppure potrete rimanere aggiornati sul risultato e sui fatti salienti seguendo la nostra diretta.