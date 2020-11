Arsenal – Wolverhampton: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Arsenal – Wolverhampton del 29 novembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la decima giornata del campionato di Premier League 2020/2021, calcio d’inizio alle ore 20:15

LONDRA – Domenica 29 novembre, alle ore 20:15 si giocherà Arsenal – Wolverhampton, match valevole per la decima giornata del campionato di Premier League 2020/2021. Da una parte i padroni di casa, che nello scorso turno hanno pareggiato lontano dalle mura amiche contro il Leeds per 0-0. Finora in Premier League su nove partite giocate hanno ottenuto quattro vittorie, un pareggio e quattro sconfitte, per un totale di tredici punti che valgono il decimo posto in classifica insieme al Manchester United e il Crystal Palace. Dall’altra parte la squadra ospite, che nella partita precedente ha pareggiato in casa contro il Southampton per 1-1. Su nove turni disputati hanno ottenuto quattro vittorie, due pareggi e tre sconfitte, per un totale di quattordici punti che valgono l’ottavo posto a pari merito con il West Ham.

Cronaca e tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: ARSENAL FC-WOLVERHAMPTON WANDERERS --- ARSENAL FC:. A disposizione:. Allenatore: Mikel Arteta.



WOLVERHAMPTON WANDERERS:. A disposizione:. Allenatore: Nuno.



Reti: al ' pt . Mikel Arteta.Nuno.al ' pt .

La presentazione del match

QUI ARSENAL – Arteta dovrebbe schierare i suoi con un 4-2-3-1 con Leno tra i pali, Gabriel e Holding difensori centrali con Bellerin e Tierney terzini, a centrocamop Xhaka e Ceballos, come ali Willian e Aubameyang con Willock trequartista dietro Lacazette unica punta.

QUI WOLVERHAMPTON – Espírito Santo dovrebbe optare per un 4-3-3 con Patricio in porta, in difesa centrali Boly e Kilman con Semedo e Ait Nouri terzini, Neves in mediana affiancato da Dendoncker e Moutinho, Traoré e Podence ali e Jiménez, punta centrale.

Dove vedere la partita in streaming

L’incontro Chelsea – Tottenham del 29 novembre 2020, valido per la decima giornata del campionato di Premier League, sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Football, sul canale 203 di Sky. Inoltre potrete seguire la diretta del match in tempo reale sul nostro sito.

Le probabili formazioni delle due squadre

ARSENAL (4-2-3-1): Leno; Bellerin, Gabriel, Holding, Tierney; Xhaka, Ceballos; Willian, Willock, Aubameyang, Lacazette. Allenatore: Lampard.

WOLVERHAMPTON (4-3-3): Patricio; Semedo, Boly, Kilman, Ait Nouri; Dendoncker, Neves, Moutinho; Traoré, Jiménez, Podence. Allenatore: Espírito Santo.

STADIO: Emirates Stadium