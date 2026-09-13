Arzignano-Desenzano 1-2: diretta live e risultato finale | Serie C

Diretta Arzignano-Desenzano di domenica 13 settembre 2026: formazioni e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C

ARZIGNANO – Domenica 13 settembre, nella cornice dello Stadio Tommaso Dal Molin di Arzignano andrà in scena Arzignano-Desenzano, match valido per la quarta giornata del Girone A del campionato di Serie C 2026-2027; calcio di inizio alle ore 21:00. Da una parte del campo ci saranno i padroni di casa, che arrivano all’appuntamento con quattro punti conquistati nelle prime tre giornate. L’Arzignano ha iniziato il proprio campionato pareggiando 0-0 sul campo del Lecco, per poi trovare la prima vittoria stagionale superando 1-0 la Pro Vercelli. Nell’ultimo turno è arrivata invece la prima sconfitta, con i veneti battuti 3-1 sul campo dell’Ospitaletto.

Indice

Dall’altra parte ci sarà invece il Desenzano, ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato. I lombardi hanno raccolto due punti nelle prime tre giornate, pareggiando nelle prime due uscite contro Pro Vercelli e Trento, rispettivamente per 1-1 e 0-0. Nella scorsa giornata è arrivata invece la prima sconfitta stagionale, con l’Union Brescia che si è imposta di misura per 1-0.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI ARZIGNANO-DESENZANO]

ARZIGNANO: Vannucchi T., De Santis E. (dal 45'+3 st Lanzi E.), Milillo A., Bassi M. (dal 26' st Rizzo F.), Cariolato F., Gatti C. (dal 14' st Moretti M.), Castegnaro L., Bernardi E., Lakti E., Mattioli A. (dal 14' st Penta M.), Nanni N. (dal 26' st Romio J.). A disposizione: Contarato E., Finizio D., Fosu M. J., Gambardella V., Lanzi E., Manfrin F., Moretti M., Nenna A., Penta M., Rizzo F., Romio J. Allenatore: Di Donato D..



DESENZANO: Minelli S., Parlato M., Pilati A., Panelli T., Milani L., Lupano L. (dal 38' st Ubaldi L.), De Francesco A., Liberati F. (dal 30' st Moscati M.), Biondi K. (dal 38' st Procaccio A.), Santini C. (dal 45'+1 st Tomaselli S.), Millico V.. A disposizione: Andreis D., Baldi L., Bastianoni F., Bono F., Cassin M., Giorgi L., Moscati M., Onofrio S., Procaccio A., Reggiori P., Tomaselli S., Ubaldi L. Allenatore: Gaburro M..



Reti: al 45'+6 st Romio J. (Arzignano) al 45' st Millico V. (Desenzano) , al 45'+4 st Ubaldi L. (Desenzano) .



Ammonizioni: al 1' st Milillo A. (Arzignano) al 40' st Santini C. (Desenzano), al 43' st Panelli T. (Desenzano), al 45'+1 st Millico V. (Desenzano).



Rigori sbagliati: al 31' st Cariolato F. (Arzignano).



Gol annullati: al 31' st Rizzo F. per VAR (Arzignano).

Vannucchi T., De Santis E. (dal 45'+3 st Lanzi E.), Milillo A., Bassi M. (dal 26' st Rizzo F.), Cariolato F., Gatti C. (dal 14' st Moretti M.), Castegnaro L., Bernardi E., Lakti E., Mattioli A. (dal 14' st Penta M.), Nanni N. (dal 26' st Romio J.).Contarato E., Finizio D., Fosu M. J., Gambardella V., Lanzi E., Manfrin F., Moretti M., Nenna A., Penta M., Rizzo F., Romio J.Di Donato D..Minelli S., Parlato M., Pilati A., Panelli T., Milani L., Lupano L. (dal 38' st Ubaldi L.), De Francesco A., Liberati F. (dal 30' st Moscati M.), Biondi K. (dal 38' st Procaccio A.), Santini C. (dal 45'+1 st Tomaselli S.), Millico V..Andreis D., Baldi L., Bastianoni F., Bono F., Cassin M., Giorgi L., Moscati M., Onofrio S., Procaccio A., Reggiori P., Tomaselli S., Ubaldi L.Gaburro M..al 45'+6 st Romio J. (Arzignano) al 45' st Millico V. (Desenzano) , al 45'+4 st Ubaldi L. (Desenzano) .al 1' st Milillo A. (Arzignano) al 40' st Santini C. (Desenzano), al 43' st Panelli T. (Desenzano), al 45'+1 st Millico V. (Desenzano).al 31' st Cariolato F. (Arzignano).al 31' st Rizzo F. per VAR (Arzignano).

L’arbitro

Sarà Enrico Eremitaggio della sezione di Ancona a dirigere Arzignano-Desenzano, match valido per la quarta giornata del Girone A del campionato di Serie C 2026-2027; calcio di inizio alle ore 21:00. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Andrea Cocomero di Nichelino e Gheorghe Mititelu di Torino, mentre il quarto uomo sarà Gianluca Guitaldi di Rimini. Marco Roncari di Vicenza sarà l’operatore FVS.

Presentazione del match

QUI ARZIGNANO – L’Arzignano scende in campo con il 4-4-2. In porta ci sarà Vannucchi, i quattro in difesa saranno Cariolato, Milillo, Bernardi e De Santis. Bassi e Castegnaro agiranno sulle corsie esterne con Gatti e Lakti al centro del campo. In avanti spazio al tandem formato da Nanni e Mattioli.

QUI DESENZANO – Il Desenzano risponde con il 4-3-3. Tra i pali ci sarà Minelli, i terzini saranno Parlato e Milani con Pilati e Panelli a completare il reparto difensivo. In cabina di regia agirà De Francesco con Antonelli e Lupano ai suoi lati, mentre il tridente offensivo sarà composto da Biondi, Santini e Millico.

Le probabili formazioni di Arzignano-Desenzano

ARZIGNANO VALCHIAMPO (4-4-2): Vannucchi; Cariolato, Milillo, Bernardi, De Santis; Bassi, Gatti, Lakti, Castegnaro; Nanni, Mattioli. Allenatore: Daniele Di Donato.

DESENZANO (4-3-3): Minelli; Parlato, Pilati, Panelli, Milani; Antonelli, De Francesco, Lupano; Biondi, Santini, Millico. Allenatore: Marco Gaburro.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro Arzignano-Desenzano valido per la quarta giornata del Girone A del campionato di Serie C 2026-2027 sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky Sport al canale 256. Sarà possibile seguirlo previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale, in base al pacchetto scelto, che consente di vedere tutte le partite del campionato di Serie C e della Coppa Italia di Serie C. Gli abbonati Sky potranno vedere Arzignano-Desenzano in diretta streaming anche su Sky Go attraverso i dispositivi mobili. Il match sarà inoltre disponibile su NOW, la piattaforma streaming di Sky accessibile tramite smartphone, tablet, PC e Smart TV.