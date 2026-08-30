Arzignano-Pro Vercelli 1-0: diretta live e risultato finale

Diretta Arzignano Valchiampo-Pro Vercelli di domenica 30 agosto 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie C

ARZIGNANO – Domenica 30 agosto 2026, alle ore 18.o0, allo stadio Tommaso Dal Molin, l’Arzignano Valchiampo affronterà la Pro Vercelli per il secondo turno del campionato di serie C, girone A. Ecco come le due squadre si presentano all’appuntamento. L’Arzignano Valchiampo, dopo il pareggio esterno senza reti sul campo del Lecco, si ritrova con un punto in classifica. Invece la Pro Vercelli, dopo il pareggio interno 1-1 con il Desenzano per effetto delle reti siglate da Sow ed Ubaldi, messi a segno entrambi nella ripresa, si ritrova con un punto in graduatoria. L’incontro sarà diretto da Cosimo Papi di Prato, che sarà coadiuvato da Cosimo De Tommaso di Voghera ed Abibakr Darwish di Milano, il quarto ufficiale sarà Francesco Zago di Conegliano, operatore Fvs Alberto Callovi di San Donà di Piave.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI ARZIGNANO VALCHIAMPO-PRO VERCELLI]

ARZIGNANO: Vannucchi T., De Santis E., Bassi M., Milillo A., Cariolato F., Lakti E., Castegnaro L. (dal 20' st Penta M.), Gatti C., Bernardi E., Mattioli A. (dal 21' st Romio J.), Nanni N. (dal 45' st Lanzi E.). A disposizione: Campesan E., Contarato E., Cotoarba M., Finizio D., Fosu M. J., Gambardella V., Lanzi E., Manfrin F., Nenna A., Penta M., Romio J.



PRO VERCELLI: Livieri A., Piran L., Moretti A., Coccolo L., Pagliari M., Burruano A. (dal 20' st Carosso A.), Ciammaglichella A. (dal 10' st Ronchi N.), Iori M. (dal 20' st Comi G.), Iotti I., Bertoli M. (dal 11' st Boufandar A.), Sow O. (dal 34' st el Bakkali Z.). A disposizione: Boufandar A., Carosso A., Comi G., Del Favero M., el Bakkali Z., Mallahi M., Perotti C., Ronchi N., Rutigliano M., Satriano A., Vaccarezza N., Van Koeverden L.



Reti: al 26' st Romio J. (Arzignano) .



Espulsioni: al 7' st Moretti A. (Pro Vercelli).

Vannucchi T., De Santis E., Bassi M., Milillo A., Cariolato F., Lakti E., Castegnaro L. (dal 20' st Penta M.), Gatti C., Bernardi E., Mattioli A. (dal 21' st Romio J.), Nanni N. (dal 45' st Lanzi E.).Campesan E., Contarato E., Cotoarba M., Finizio D., Fosu M. J., Gambardella V., Lanzi E., Manfrin F., Nenna A., Penta M., Romio J.Livieri A., Piran L., Moretti A., Coccolo L., Pagliari M., Burruano A. (dal 20' st Carosso A.), Ciammaglichella A. (dal 10' st Ronchi N.), Iori M. (dal 20' st Comi G.), Iotti I., Bertoli M. (dal 11' st Boufandar A.), Sow O. (dal 34' st el Bakkali Z.).Boufandar A., Carosso A., Comi G., Del Favero M., el Bakkali Z., Mallahi M., Perotti C., Ronchi N., Rutigliano M., Satriano A., Vaccarezza N., Van Koeverden L.al 26' st Romio J. (Arzignano) .al 7' st Moretti A. (Pro Vercelli).

Le dichiarazioni

Daniele Di Donato (allenatore Arzignano Valchiampo): “L’anno scorso abbiamo concluso il nostro viaggio bellissimo proprio contro la Pro Vercelli in casa. Domani sarà un nuovo inizio ma dobbiamo ripartire da quell’entusiasmo che si era creato e quella voglia di fare qualcosa di grande. Siamo sulla buona strada e lo abbiamo dimostrato in Coppa Italia e a Lecco. I ragazzi hanno voglia di lavorare e questo è un buon auspicio […] Mi aspetto una partita molto aggressiva da parte della Pro Vercelli. Noi dobbiamo cercare di non subire e giocare aperti come siamo abituati a fare capendo i singoli momenti […] Boffelli era il nostro capitano, un giocatore che ha fatto benissimo qui. Ha manifestato il desiderio di andare altrove.

E quello che dico è che l’Arzignano deve essere una scelta non un’alternativa. Dal canto nostro la vedo come un’opportunità per qualche ragazzo e per un gruppo che deve responsabilizzarsi ma non abbattersi. Questo è il nostro mondo: oggi ci sei, domani non ci sei. In casa mia ho del materiale importante e quest’anno abbiamo una grande opportunità di metterlo in mostra […] Sono arrivato qui nell’anno della prima promozione in Serie C e a distanza di anni mi ritrovo a festeggiare i cento anni. Questo mi responsabilizza ancora di più: la data è storica e deve essere celebrata nel miglior modo possibile facendo un campionato all’altezza per festeggiare alla fine tutti insieme qualcosa di straordinario e storico che rimarrà per sempre“.

Daniele Bonera (allenatore Pro Vercelli): “La testa è solo su domenica, l’Arzignano Valchiampo è un avversario complicato, ben organizzato e con una struttura collaudata. Negli ultimi due anni ha vinto quattro volte contro di noi con risultati pesanti, 3-0, 3-1, 5-0 e 3-0. Deve farci riflettere. Hanno cambiato pochissimo, solo portiere e mediano e forse il capitano in uscita, per il resto sono gli stessi della scorsa stagione. Vincere aiuta, ma la settimana è stata buona. Abbiamo analizzato gli errori nel finale e nella gestione delle ripartenze. Dovremo essere più precisi negli ultimi metri contro una squadra che fa di intensità e fisicità le sue armi. Abbiamo visto un 4-3-3 ma parlare di numeri è riduttivo. Con Ciammaglichella ho caratteristiche diverse rispetto a Burruano e posso pensare a due mediani. Dipende dagli avversari. Mi interessa più lavorare sui concetti. C’è confronto quotidiano con società e commissione tecnica che opera dall’Olanda. Ad oggi non dovrebbero esserci entrate, ma spero ancora in un regalo negli ultimi giorni: servirebbe un innesto mirato per età ed esperienza. In ogni caso punto sul miglioramento di chi c’è già”.

La presentazione del match

QUI ARZIGNANO – Daniele Di Donato dovrebbe affidarsi al 3-4-2-1 con Vannucchi a difesa della porta; De Santis, Milillo e Boffelli a completare il pacchetto difensivo; Cariolato, Gatti, Castegnaro e Bernardi in mediana; Lakti e Mattioli dietro all’unica punta Nanni.

QUI VERCELLI – Invece Daniele Bonera dovrebbe rispondere con il 4-3-3 con Livieri tra i pali; Coccolo, Ronchi, Pagliari e Piran a completare la retroguardia; Iotti, Rutigliano, Boufandar e Bertoli a metà campo; Burruano e Iori in avanti.

Le probabili formazioni di Arzignano Valchiampo-Pro Vercelli

ARZIGNANO VALCHIAMPO (3-4-2-1): Vannucchi; De Santis, Milillo, Boffelli; Cariolato, Gatti, Castegnaro, Bernardi; Lakti, Mattioli; Nanni. Allenatore: Daniele Di Donato.

PRO VERCELLI (4-3-3): Livieri; Coccolo, Ronchi, Pagliari, Piran; Iotti, Rutigliano, Boufandar, Bertoli; Burruano, Iori. Allenatore: Daniele Bonera.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky Sport (canale 257) e Now Tv.