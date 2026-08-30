Lazio-Genoa: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Lazio-Genoa di Domenica 30 agosto 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

GENOVA – Domenica 30 agosto, alle ore 20.45, allo Stadio Olimpico, andrà in scena Lazio-Genoa, posticipo serale della seconda giornata di Serie A 2026-2027.

Indice:

La nuova Lazio di Gennaro Gattuso é partita con il piede giusto e ha conquistato tre punti pesanti sul campo del Bologna. Allo Stadio Renato Dall’Ara la gara è rimasta bloccata per tutto il primo tempo, con ritmi alti ma poche occasioni. Nella ripresa, però, Gattuso ha cambiato volto alla squadra con le sostituzioni: Frattesi, entrato da pochissimo, ha sfruttato un assist perfetto di Boulaye Dia e ha firmato il gol che ha decisola partita.

Molto diverso il debutto del Genoa, sconfitto 0-2 dal Napoli davanti al pubblico del Ferraris. La squadra di Daniele De Rossi ha provato a costruire gioco e a mantenere il possesso, ma è mancata incisività negli ultimi metri, lasciando campo alle ripartenze degli azzurri. La gara si è sbloccata nella ripresa con un episodio che ha fattor discutere: sullo 0-0, Kevin De Bruyne ha segnato dopo un contatto evidente con Johan Vasquez, spinto vistosamente da dietro. L’arbitro Marco Di Bello, inizialmente pronto a fischiare, ha poi lasciato correre vedendo lo sviluppo dell’azione, permettendo al belga di calciare indisturbato. Una decisione che ha cambiato il match e che ha alimentato le proteste rossoblù. Il Napoli ha poi chiuso la partita sfruttando un’altra ripartenza, condannando il Genoa a una falsa partenza.

Il bilancio storico tra le due compagini in Serie A racconta un equilibrio quasi perfetto: 139 confronti complessivi, con 54 vittorie biancocelesti, 49 rossoblù e 36 pareggi.

Cronaca della partita

[AGGIORNA LA DIRETTA DI LAZIO-GENOA]

RISULTATO IN DIRETTA: LAZIO-GENOA Domenica 30 agosto della ore 19:45 le formazioni ufficiali, dalle 20:45 la cronaca con commento in diretta della partita.

Tabellino in tempo reale

De Rossi alla vigilia

Alla vigilia della sfida dell’Olimpico contro la Lazio, Daniele De Rossi ha chiesto al suo Genoa una reazione immediata dopo il ko con il Napoli, trasformando la rabbia per la sconfitta in energia positiva. Il tecnico ha spiegato che la squadra ha assorbito il passo falso con lucidità, convinto che la prestazione sia stata all’altezza dei partenopei e che lo stesso coraggio dovrà vedersi a Roma. De Rossi ha poi elogiato la Lazio di Gennaro Gattuso, definendola una formazione di grande valore e guidata da un giocatore “più unico che raro”. L’obiettivo, ha ribadito, è disputare una gara solida per muovere la classifica e ritrovare fiducia nel percorso stagionale.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Errmanno Feliciani della sezione di Teramo, coadiuvato dagli assistenti Vito Mastrodonato e Federico Fontani, delle sezioni di Molfetta e Siena. Il quarto ufficiale sarà Maurizio Mariani, della sezione di Aprilia. Al VAR ci sarà Rosario Abisso della sezione di Palermo mentre l’Avar sarà Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria

Presentazione del match

COME ARRIVA IL LAZIO – La Lazio di Gattuso dovrebbe confermare il 4-3-3 con Mandas in porta e una linea difensiva composta da Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard e Pedraza. In mezzo Taylor, Rovella e Frattesi per dare equilibrio e costruzione, mentre davanti il tridente Cancellieri‑Dia‑Zaccagni è la soluzione più probabile. Restano indisponibili Patric, Cataldi, Marusic e Dele‑Bashiru.

COME ARRIVA IL GENOA – Il Genoa di De Rossi si avvia invece verso il consueto 3-5-2: Bijlow tra i pali, con Marcandalli, Ostigard e Vasquez a formare il blocco difensivo. Sulle fasce Norton‑Cuffy ed Ellertsson, mentre Frendrup, Amorim e Baldanzi agiranno in mezzo. In attacco Vitinha e Colombo sono i favoriti per partire dal primo minuto. Out Venturino, Traorè e Havel.

Probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Pedraza; Taylor, Rovella, Frattesi; Cancellieri, Dia, Zaccagni. Allenatore: Gattuso

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Amorim, Baldanzi, Ellertsson; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: