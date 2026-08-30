Cagliari-Inter: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Cagliari-Inter di Domenica 30 agosto 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie A

CAGLIARI – Domenica 30 agosto 2026 alla Unipol Domus Arena andrà in scena Cagliari-Inter, gara valida per la seconda giornata del campionato di Serie A Enilive 2026-2027: calcio d’inizio fissato per le ore 20:45. Un match tra due formazione partite con il piede giusto e strappando subito i tre punti in campionato. Da una parte, la squadra di Fabio Pisacane reduce dalla vittoria all’esordio ottenuta sul campo del Parma (1-0) dopo il successo di misura ai danni dell’Arezzo davanti al proprio pubblico ai trentaduesimi di finale di Coppa Italia (1-0). Dall’altro lato, invece, gli uomini di Christian Chivu che vengono dallo scoppiettante debutto culminata con una goleada a San Siro ai danni del Monza (4-1).

I nerazzurri, campioni d’Italia in carica, sono la favorita numero uno a confermarsi in vetta alla classifica di Serie A anche a maggio e sarà questo il grande obiettivo: riuscire nell’impresa di oltre 15 anni fa. Striscia aperta di tre vittorie consecutive per i sardi che potrebbero trovare anche la quarta per la prima volta da oltre 14 anni e dall’ottobre 2012 (due vittorie nelle prime giornate sono arrivate in soli tre campionati). Di contro, i nerazzurri che viaggiano alla media di 3 gol a partita nelle ultime nove partite di campionato senza aver mai vinto le ultime due trasferte inaugurali della stagione. Nove vittorie su dieci per l’Inter che non perde con il Cagliari dal 2019 (2-1 in Sardegna con autogol di Perisic, rete di Lautaro Martinez e gol di Pavoletti) e ha vinto tutte le ultime sei gare disputate sul campo dei rossoblù (che hanno con la Juventus ha perso più gare interne consecutivamente tra il 2011 e il 2019).

Il bilancio storico dei precedenti in terra sarda sorridono all’Inter: 20 vittorie, 19 pareggi e 7 sconfitte con 70 gol all’attivo e 42 reti al passivo. I nerazzurri, che vincono in Sardegna da sei anni, sono rimasti imbattuti in 14 delle ultime 16 sfide di massima serie contro i sardi. Ben 12 le reti di Lautaro Martínez in 12 precedenti contro il Cagliari in Serie A: in tutta la storia della Serie A, solo Francesco Totti (14) e Ciro Immobile (13) hanno realizzato più gol contro la squadra sarda. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Michael Fabbri della sezione di Ravenna coadiuvato dagli assistenti Valerio Vecchi di Lamezia Terme e Marco Ceccon di Lovere. Il quarto ufficiale dell’incontro sarà Federico La Penna di Roma 1. Var e Avar saranno rispettivamente Gianluca Aureliano di Bologna e Daniele Paterna di Teramo.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI CAGLIARI-INTER]

Le parole di Fabio Pisacane

“L’inter è cambiata poco, ha tanti giocatori che aveva già lo scorso anno e ha messo nuove frecce nell’arco. È una partita da bollino rosso e ribalteremo il pronostico solo se noi mettiamo dentro la gara tutta la nostra garra. Parma ci ha dato fiducia. Contro l’Inter dobbiamo avere una ferocia diversa, intensità diversa, servirà una prova differente. Diminuisce ulteriormente il nostro margine di errore. A Parma potevamo gestire meglio qualche situazione nell’ultimo terzo di campo. Abbiamo fatto bene ma non vuole dire che questo è il nostro standard. Dobbiamo fare sempre tutto in base all’avversario e in base alle nostre possibilità. Afrontiamo i campioni d’Italia e sappiamo il loro valore. Vogliamo essere comunque riconoscibili, partita da bollino rosso ma non c’è nessuna partita scontata in questo campionato. Bisogna solo alzare il nostro livello: aumentare la concentrazione, il sacrificio e la dedizione. Solo cosi possiamo fare punti”

Presentazione del match

QUI CAGLIARI – Pisacane non avrà a disposizione sia Idrissi che Trepy, dimesso pochi giorni fa dall’ospedale di Sassari dopo l’incidente in piscina. Tra i pali Caprile, nel cuore della difesa Juan Rodriguez e Mina con Zé Pedro e Obert sulle corsie esterne. A centrocampo prenderanno posto Romano, Winks e Adopo con Fazzini e Maldini che agiranno sulla trequarti a supporto di Mendy.

QUI INTER – Tutta gli effettivi della rosa a completa disposizione di Chivu. In porta confermato Josep Martinez con Bisseck, Akanji e Bastoni a comporre il terzetto difensivo. Sulle corsie esterne agiranno Diouf a destra e Dimarco a sinistra con Barella, Calhanoglu e Zielinski in mezzo al campo. Davanti spazio al tandem offensivo composto da Pio Esposito e Lautaro Martinez.

Le probabili formazioni di Cagliari-Inter

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Romano, Winks, Adopo; Fazzini, Maldini; Mendy. Allenatore: Fabio Pisacane.

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Martinez. Allenatore: Christian Chivu.

Dove vedere la partita in tv e streaming

Cagliari-Inter, gara valida per la seconda giornata del campionato di Serie A 2026-2027, sarà visibile in diretta su DAZN, la piattaforma (disponibile su tablet, smartphone, moderne smart tv e console) che detiene i diritti televisivi per la trasmissione di tutte le partite della Serie A Enilive fino al 2029. La sfida sarà trasmessa anche su Sky (canli 251 e 202 dell’emittente televisiva oppure anche su Now TV). Per gli abbonati a Sky con Decoder Sky Q sarà possibile guardare la gara anche su Dazn 1 (canale 214 del decoder satellitare) con un costo aggiuntivo.