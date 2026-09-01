Pagelle Lazio-Genoa del 30 agosto 2026 | Serie A

Voti fantacalcio e highlights di Lazio-Genoa, per la 2° giornata di Serie A 2026/2027: Frattesi è il migliore del match
LAZIO: Mandas C. 6, Floriani R. 6.5 (dal 35′ st Lazzari M. s.v.), Doekhi D. 6, Provstgaard O. 6.5, Tavares N. 7 (dal 18′ st Pedraza A. 6), Frattesi D. 7, Rovella N. 6 (dal 37′ pt Belahyane R. 6), Taylor K. 6, Cancellieri M. 6 (dal 18′ st Isaksen G. 6), Dia B. 5.5 (dal 35′ st Pinamonti A. s.v.), Zaccagni M. 6. A disposizione: Belahyane R., Bordon R., Farcomeni V., Isaksen G., Lazzari M., Motta E., Noslin T., Pedraza A., Pinamonti A., Przyborek A., Renzetti D., Romagnoli A., Serra F., Sutalo J. Allenatore: Gattuso G..
GENOA: Bijlow J. 5, Marcandalli A. 5.5, Ostigard L. 6, Vasquez J. 6 (dal 33′ st Amorim 5.5), Ellertsson M. E. 5, Frendrup M. 6, Sow D. 6 (dal 13′ st Junior Messias 6), Norton-Cuffy B. 6, Baldanzi T. 5.5 (dal 33′ st Meichtry F. 6), Vitinha 5.5 (dal 18′ st Osmajic M. 5.5), Colombo L. 5.5. A disposizione: Amorim, Doucoure M., Havel E., Junior Messias, Martin A., Meichtry F., Mitaj M., Osmajic M., Otoa S., Puczka D., Sabelli S., Sommariva D., Stolz F., Vaz M., Wiafe S. Allenatore: De Rossi D..
Highlights della partita
FANTACALCIO REPORT
Reti: al 25′ pt Frattesi D. (Lazio) .
Ammonizioni: al 45’+5 st Zaccagni M. (Lazio) al 14′ pt Ostigard L. (Genoa), al 35′ pt De Rossi D. (Genoa), al 45’+5 st Amorim (Genoa).
Recupero: 4′ pt, 5′ st
Assist: Tavares
Gol vittoria: Frattesi
Gol da fuori: –
Gol dalla panchina: –
Rigore causato: –
Rigore parato/sbagliato: –
I Migliori: Frattesi, Messias