Ascoli – Benevento: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Ascoli – Benevento del 18 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la quarta giornata di Serie B

ASCOLI – Sabato 18 settembre alle ore 14:00 ci sarà Ascoli–Benevento, incontro valido per la quarta giornata di Serie B. E’ il big match di questa settimana in cadetteria, fra due squadre ben costruite che nutrono ambizioni davvero importanti. I padroni di casa, dopo essersi salvati nel finale della scorsa stagione, sono ripartiti con i migliori propositi. Attualmente occupano la prima posizione, insieme a Brescia e Pisa, a punteggio pieno. Decisive le tre vittorie di misura contro Cosenza, Perugia e Como che hanno fatto balzare il Picchio, un po’ a sorpresa, in cima alla graduatoria. Il Benevento, invece, occupa l’undicesima piazza a quota 4 punti. Pesa nell’economia di inizio campionato la sconfitta subita all’ultimo secondo contro il Parma, ma nel turno successivo la squadra si è mostrata piuttosto viva portando un punto a casa contro il Lecce. Ci sarà voglia di espugnare un campo molto ostico per recuperare il terreno perso ed inviare un segnale forte al campionato. Ascoli-Benevento, è qui lo spettacolo, vietato mancare all’appuntamento!

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

ASCOLI:. A disposizione:. Allenatore: Andrea Sottil.



BENEVENTO:. A disposizione:. Allenatore: Fabio Caserta.



Reti: al ' pt . Andrea Sottil.Fabio Caserta.al ' pt .

La presentazione del match

QUI ASCOLI – Sottil confermerà il 4-3-1-2. In porta Leali, coadiuvato nel pacchetto arretrato da Salvi, Avlonitis, Bottegin e Felicioli. A centrocampo Saric, Buchel e Caligara. Sulla trequarti Fabbrini alle spalle di Dionisi ed Iliev.

QUI BENEVENTO – Caserta si affida al 4-2-3-1. Fra i pali spazio a Paleari, davanti a lui Letizia, Glik, Barba e Masciangelo. La cerniera di centrocampo composta da Calò e Ionita. Sulla trequarti Elia, Insigne ed Improta alle spalle di Lapadula.

Le probabili formazioni di Ascoli – Benevento

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Salvi, Avlonitis, Botteghin, Felicioli; Saric, Buchel, Caligara; Fabbrini; Dionisi, Iliev. Allenatore: Andrea Sottil

BENEVENTO (4-2-3-1): Paleari; Letizia, Glik, Barba, Masciangelo; Calò, Ionita; Elia, Insigne, Improta; Lapadula. Allenatore: Fabio Caserta

Dove vederla in TV ed in streaming

La partita, in programma per sabato 18 settembre alle ore 14:00, sarà visibile in diretta televisiva ed in streaming su Sky Sport e su DAZN. Potrete seguire la diretta testuale dell’incontro sul nostro sito.