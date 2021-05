Ascoli – Cittadella: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Ascoli – Cittadella di venerdì 7 maggio 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 37° giornata di Serie B

ASCOLI PICENO – Venerdì pomeriggio, 7 maggio 2021, alle ore 14:00, scenderanno in campo Ascoli e Cittadella nell’incontro valevole per la 37° giornata di Serie B. Da una parte troviamo i bianconeri che devono mantenere i sei punti di vantaggio sul Cosenza che permetterebbero alla squadra di Sottil di rimanere in Serie B senza passare per i play-out. Dall’altro lato del campo ci sarà il cittadella che, già certa dei play-off, deve tenere, o migliorare, la posizione per un accoppiamento migliore nelle gare post regular season. All’andata fini 1-0 per i veneti grazie alla rete di tavernelli al 34′ del secondo tempo.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro Ascoli – Cittadella, valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie B 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

Le probabili formazioni di Ascoli – Cittadella

Sottil schiererà l’Ascoli con il 4-3-1-2: in porta andrà Leali, mentre in difesa ci saranno Pucino, Broco, Quaranta e Oliver Kragl. I tre sulla mediana dovrebbero essere Eramo, buchel e Caligara. Sabiri sarà a supporto della coppia d’attacco formata di Bajic e Dionisi. Modulo speculare per il Cittadella di Venturato che per la porta si affiderà a Kastrati, mentre in difesa potrebbe far scendere in campo Ghiringhelli, Perticone, Adorni e Donnarumma. Il centrocampo sarà formato da Branca, Iori e Proia. Dietro a Ogunseye e Tsadjout agirà Vita.

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Pucino, Brosco, Quaranta, Kragl; Eramo, Buchel, Caligara; Sabiri; Bajic, Dionisi Allenatore: Sottil.

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Ghiringhelli, Perticone, Adorni, Donnarumma; Branca, Iori, Proia; Vita; Ogunseye, Tsadjout.strong>Allenatore: Venturato.