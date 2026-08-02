Ascoli-Lazio: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Ascoli-Lazio di Domenica 2 agosto 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Precampionato

ASCOLI PICENO – Domenica 2 agosto 2026, lo Stadio Del Duca ospiterà la partita Ascoli-Lazio, sfida valida per il precampionato. Il fischio di inizio è previsto per le ore 20.45.

L’Ascoli arriva a questo test dopo un avvio di preparazione caratterizzato da indicazioni contrastanti. I bianconeri hanno inaugurato l’estate con due successi nel Triangolare del Picchio, superando 4-1 il Trodica e 1-0 la Santegidiese, prima di cedere di misura per 1-0 al Frosinone in un confronto più probante, deciso dalla rete di Colley nella ripresa. Un percorso che ha comunque permesso allo staff tecnico di valutare la condizione del gruppo e sperimentare diverse soluzioni in vista della nuova stagione.

La Lazio, invece, si presenta all’appuntamento dopo aver impressionato nelle prime uscite estive. I biancocelesti hanno aperto il ritiro con il successo per 3-1 sulla Primavera, per poi travolgere 6-0 la Flaminia Civita Castellana grazie a una prestazione brillante sotto il profilo offensivo. Nell’ultimo impegno, la formazione capitolina ha confermato il proprio ottimo stato di forma superando 6-3 l’Avellino in un match ricco di gol, offrendo ulteriori segnali incoraggianti sul piano della qualità del gioco e della condizione atletica.

La maggior parte dei bookmakers considera la Lazio come favorita. Ciò è dimostrato dalla quota di 5.90 per la vittoria dell’Ascoli, il che significa che le ricevitorie ritengono che il successo dei padroni di casa sarà poco probabile. Il pareggio è quotato a 4.85, il che significa che è possibile che la partita possa finire in pareggio, ma non è realistico aspettarselo. La quota che invece ipotizza la vittoria della Lazio è di 1.34, il che suggerisce che le ricevitorie credono che la squadra di Gattuso abbia ottime possibilità di vincere.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI ASCOLI-LAZIO]

La presentazione del match

COME ARRIVA L’ASCOLI – Il tecnico Tomei dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1, con Vitale tra i pali; Alagna, Curado, Rizzo e Guiebre a comporre la linea difensiva. In mediana agiranno Corradini e Milanese, chiamati a garantire equilibrio tra fase di interdizione e costruzione del gioco. Sulla trequarti spazio a Silipo, Perciun e D’Uffizi, a supporto dell’unica punta Chakir, incaricato di finalizzare la manovra offensiva. Il sistema di gioco permetterà ai bianconeri di sviluppare la propria manovra attraverso il possesso palla e la qualità dei trequartisti, sfruttando gli inserimenti tra le linee e la mobilità del centravanti.

COME ARRIVA LA LAZIO – Il tecnico Gattuso dovrebbe confermare il 4-2-3-1, con Mandas a difesa della porta; Lazzari, Doekhi, Provstgaard e Pedraza formeranno il reparto arretrato. In mezzo al campo saranno Rovella e Taylor a dettare i tempi di gioco e a garantire copertura alla difesa, mentre sulla trequarti dovrebbero agire Noslin, Dele-Bashiru e Zaccagni alle spalle di Artistico, riferimento offensivo della squadra. La formazione biancoceleste punterà su un’organizzazione tattica solida, un pressing intenso e rapide ripartenze per mettere in difficoltà l’Ascoli e arrivare nelle migliori condizioni all’inizio della stagione.

Le probabili formazioni

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Rizzo, Guiebre; Corradini, Milanese; Silipo, Perciun, D’Uffizi; Chakir. Allenatore: Tomei.

LAZIO (4-2-3-1) Mandas; Lazzari, Doekhi, Provstgaard, Pedraza; Rovella, Taylor; Noslin, Dele-Bashiru, Zaccagni; Artistico. Allenatore: Gattuso.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Sarà possibile seguire l’incontro sarà tra Ascoli e Lazio in televisione su Dazn e Dazn 1 (canale 214 Sky), oppure potrete rimanere aggiornati sul risultato e sui fatti salienti seguendo la nostra diretta.