Serie B, Ascoli-Pescara: le formazioni ufficiali della partita

Le formazioni ufficiali di Ascoli-Pescara: incontro valido per il posticipo della settima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle ore 21.

ASCOLI – Tra poco andrà in scena Ascoli-Pescara, incontro valido per il posticipo della settima giornata del campionato di Serie B 2019/2020. Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-4-1-2 per l’Ascoli con Ninkovic alle spalle del tandem offensivo composto da Scamacca e Da Cruz mentre il Pescara risponde col 3-5-1-1 con Galano alle spalle di Brunori.

Le formazioni ufficiali di Ascoli-Pescara

ASCOLI (3-4-1-2): Leali; Pucino, Valentini, Gravillon, Gerbo, Piccinocchi, Troiano, Padoin; Ninkovic; Scamacca, Da Cruz. A disposizione: Lanni, Novi, Ferigra, Andreoni, Laverone, Gerbo, D’Elia, Petrucci, Brlek, Cavion, Rosseti, Beretta. Allenatore: Zanetti

PESCARA (3-5-1-1): Fiorillo: Drudi, Campagnaro, Scognamiglio; Ciofani, Machin, Memushaj, Busellato, Masciangelo; Galano; Brunori. A disposizione: Farelli, Zappa, Del Grosso, Vitturini, Bettella Bruno, Ingelsson, Cisco, Borrelli, Di Grazia, Bocic, Maniero. Allenatore: Zauri