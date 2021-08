Atalanta – Bologna: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Atalanta – Bologna del 28 agosto 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la seconda giornata di Serie A

BERGAMO – Sabato 28 agosto alle ore 18.30 si giocherà Atalanta – Bologna, incontro valido per la seconda giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Da una parte c’è la squadra di Gasperini che ha cominciato la stagione vincendo a Torino grazie al gol di Piccoli nel finale. Dall’altra parte troviamo la squadra di Mihajlovic che ha cominciato la stagione con il successo casalingo, e in rimonta, contro la Salernitana. Sono 119, considerando tutte le competizioni, i precedenti tra Atalanta e Bologna con il bilancio che vede 43 successi per parte e 33 pareggi. In Serie A, invece, sono 100 i precedenti tra le due squadre con 37 successi della squadra emiliana contro le 36 vittorie della squadra orobica, 27 i pareggi.

La cronaca con commento minuto per minuto

Sabato 28 agosto alle ore 17.30 le formazioni ufficiali, dalle 18.30 la cronaca con commento in diretta della partita.

La presentazione del match

QUI ATALANTA – Gasperini dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-4-2-1 con Musso in porta, pacchetto difensivo composto da Djimsiti, Demiral e Palomino. A centrocampo Freuler e Pasalic in cabina di regia con Maehle e Gosens sulle corsie esterne mentre davanti spazio a Pessina e Malinovskyi alle spalle di Muriel o Piccoli.

QUI BOLOGNA – Mihajlovic dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-2-3-1 con Skorupski tra i pali, reparto difensivo composto da De Silvestri e Hickey sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Medel e Bonifazi. A centrocampo Schouten e Nico Dominguez in cabina di regia mentre davanti spazio a Orsolini, Sansone e Barrow alle spalle di Arnautovic.

Le probabili formazioni di Atalanta – Bologna

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Maehle, Freuler, Pasalic, Gosens; Pessina, Malinovskyi; Muriel. Allenatore: Gasperini

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey; Schouten, Nico Dominguez; Orsolini, Sansone, Barrow, Arnautovic. Allenatore: Mihahjlovic

STADIO: Gewiss Stadium

Dove vederla in TV e in streaming

L'incontro Atalanta – Bologna, valido per la seconda giornata del campionato di Serie A 2021/2022, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite app della smart tv o su tutti i dispositivi collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure ancora usando Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.