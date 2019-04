Atalanta – Empoli: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Atalanta – Empoli: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.30

BERGAMO – Lunedì 15 aprile alle ore 21 si giocherà Atalanta – Empoli, match valido per il posticipo della trentaduesima giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la formazione orobica che viene dal pareggio con l’Inter ed in classifica occupa la quarta posizione, insieme al Milan, con 52 punti. Dall’altra parte, invece, c’è la squadra toscana che è reduce dalla sconfitta in casa dell’Udinese ed in classifica occupa il terzultimo posto con 28 punti.

La cronaca minuto per minuto

Lunedì 15 aprile alle ore 20.15 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI ATALANTA – I nerazzurri dovrebbero scendere in campo col 3-4-2-1 con Gollini tra i pali, pacchetto difensivo composto da Mancini, Palomino e Masiello. A centrocampo De Roon e Freuler in cabina di regia con Hateboer e Gosens sulle corsie esterne mentre davanti Gomez e Pasalic alle spalle di Zapata.

QUI EMPOLI – La squadra toscana dovrebbe schierarsi col 3-5-2 con Dragowski tra i pali, pacchetto arretrato formato da Rasmussen, Veseli e Dell’Orco. A centrocampo Bennacer in cabina di regia con Traoré e Krunic mezze ali mentre sulle fasce laterali spazio a Di Lorenzo e Antonelli. In attacco tandem offensivo composto da Farias e Caputo.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Atalanta – Empoli, valevole per il posticipo della trentaduesima giornata del campionato di Serie A, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A.

Le probabili formazioni di Atalanta – Empoli

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Pasalic; Zapata. A disposizione: Berisha, Rossi, Ibanez, Reca, Djimsiti, Castagne, Pessina, Piccoli, Kulusevski, Ilicic, Barrow. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Rasmussen, Veseli, Dell’Orco; Di Lorenzo, Traoré, Bennacer, Krunic, Antonelli; Farias, Caputo. A disposizione: Provedel, Perucchini, Pasqual, Nikolaou, Brighi, Capezzi, Oberlin, Mchedlidze. Allenatore: Aurelio Andreazzoli.

STADIO: Atleti Azzurri D’Italia