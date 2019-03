Atalanta-Fiorentina 3-1, il tabellino: orobici sesti in classifica

Il tabellino di Atalanta-Fiorentina 3-1 il risultato finale, reti di Ilicic, Gomez e Gosens per il successo della formazione orobica.

BERGAMO – Nel match valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A l’Atalanta batte 3-1 la Fiorentina e torna al successo dopo due sconfitte consecutive. Vittoria in rimonta per la squadra orobica visto che a passare in vantaggio sono proprio i toscani con Muriel ma, nel giro di pochi minuti, i nerazzurri capovolgono tutto con Ilicic e Gomez. Nella ripresa arriva la rete di Gosens che chiude definitivamente la sfida. Con questo successo la Dea aggancia Lazio e Torino al sesto posto mentre la Fiorentina scivola in decima posizione.

Atalanta-Fiorentina 3-1: il tabellino del match

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Djimsiti, Masiello (49′ Palomino); Castagne, De Roon, Freuler (88′ Hateboer), Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata (73′ Pasalic). A disposizione: Berisha, Rossi, Palomino, Reca, Pessina, Hateboer, Ibanez, Kulusevski, Pasalic, Barrow. Allenatore: Gasperini

FIORENTINA (3-4-3): Lafont; Ceccherini (85′ Pjaca), Pezzella (65′ Vitor Hugo), Milenkovic; Biraghi, Edimilson, Veretout, Laurini (65′ Dabo); Muriel, Simeone, Chiesa. A disposizione: Terracciano, Brancolini, Norgaard, Gerson, Pjaca, Mirallas, Dabo, Hancko, Benassi, Graiciar, Hugo. Allenatore: Pioli

RETI: 3′ Muriel (F), 28′ Ilicic (A), 34′ Gomez (A), 59′ Gosens (A)

AMMONIZIONI: Ceccherini, Veretout (F), Masiello, Freuler, De Roon (A)

ESPULSIONI:

RECUPERO: 2′ nel primo tempo, 3′ nel secondo tempo

STADIO: Atleti Azzurri D’Italia