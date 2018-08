La cronaca e il tabellino di Atalanta-Hapoel Haifa 2-0 il risultato finale, reti di Zapata e Cornelius per la compagine orobica che passa il turno.

REGGIO EMILIA – Nel match valido per il terzo turno di Europa League l’Atalanta vince 2-0 contro l’Hapoel Haifa e si qualifica per i play-off dove incontrerà il Copenaghen. Dopo il 4-1 dell’andata la compagine orobica passeggia in quel di Reggio Emilia con Zapata che mette a segno il gol del vantaggio nella seconda frazione di gioco, con un colpo di testa su cross di Castagne. Nel finale, poi, arriva il punto esclamativo con Cornelius. Testa al campionato, adesso, per la squadra nerazzurra che lunedì, all’Atleti Azzurri D’Italia, ospiterà il Frosinone.

Atalanta-Hapoel Haifa 2-0: cronaca e tabellino della gara

ATALANTA (3-4-3): Gollini; Masiello, Mancini, Dijmsiti, Reca, Freuler (78′ Valzania), Pessina, Castagne, Gomez (83′ Barrow), Zapata (86′ Cornelius), Pasalic. Allenatore: Gasperini

HAPOEL HAIFA (4-3-3): Setkus; Malul, Tamas, Kapiloto, Dilmoni (76′ Arael), Buzzaglo (33′ Plakushchenko), Sjostedt (68′ Vermouth), Mitrevski, Hadida, Papazoglu, Ginsari. Allenatore: Klinger

RETI: 71′ Zapata (A), 92′ Cornelius (A)

AMMONIZIONI: Sjostedt, Tamas (H)

ESPULSIONI:

ARBITRO: Schneider

RECUPERO: 3′ nel primo tempo, 3′ nel secondo tempo

STADIO: Mapei Stadium di Reggio Emilia

Fonte foto: Twitter Atalanta