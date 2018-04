Atalanta – Inter: cronaca diretta, risultato in tempo reale

Diretta di Atalanta – Inter: formazioni e risultato in tempo reale. La cronaca della partita in programma oggi alle ore 20:45

BERGAMO – Oggi alle ore 20:45, presso lo stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo, si disputerà il match tra Atalanta ed Inter, valido per la 32esima giornata del campionato italiano di Serie A. Match fondamentale per entrambe le compagini, in lotta rispettivamente per Europa League e Champions League. I nerazzurri di Spalletti proseguono la loro interminabile corsa per un posto in Champions League, che attualmente li vede ad un punto di svantaggio dalle due romane impegnate nel derby capitolino, e vogliono tornare ai tre punti dopo la sfortunata ed immeritata sconfitta di Torino. Gli uomini di Gasperini, invece, arrivano da due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite che confermano il ritmo altalenante in questa stagione degli orobici e valgono il nono posto in campionato con due punti di ritardo dalla zona Europa League.

Cronaca minuto per minuto



QUI ATALANTA – Infermeria piena per Gasperini, che dovrà fare a meno sicuramente di Ilicic, Spinazzola e Rizzo, mentre Caldara e Palomino proveranno a stringere i denti. Alle assenze per infortunio va sommata anche quella di Petagna, squalificato per il Saturday Night. Solito 3-4-2-1 per Gasperini con Berisha tra i pali e il pacchetto difensivo composto da Masiello, Toloi ed uno fra Caldara, Mancini e Palomino con il centrale di proprietà della Juventus in vantaggio per una maglia da titolare. A centrocampo agiranno De Roon e Freuler con Hateboer ed uno fra Castagne e Gosens sulle fasce, mentre Gomez e Cristante formeranno la linea dei trequartisti alle spalle di uno fra Cornelius e il giovane Barrow.

QUI INTER– Assenze pesanti anche per mister Spalletti. Il tecnico toscano dovrà rinunciare a Brozovic, diventato un perno della mediana nell’ultimo mese, mentre è in forte dubbio Antonio Candreva, che nella giornata di ieri ha accusato un problema alla caviglia. Il 4-2-3-1 sarà quindi composto da Handanovic in porta, linea difensiva formata da Cancelo e D’Ambrosio sulle fasce con Skriniar e Miranda centrali, mentre le chiavi del centrocampo verranno affidate a Borja Valero con Gagliardini al suo fianco. Sulla trequarti ci saranno Perisic, Rafinha e, se Candreva non dovesse smaltire in tempo la contusione alla caviglia, uno tra Eder e Karamoh con il giovane transalpino in vantaggio. Nessun dubbio sulla prima punta, che sarà il capitano Mauro Icardi.

Le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Caldara/Mancini/Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne/Gosens; Cristante, Gomez(C); Cornelius/Barrow. Allenatore: Gasperini

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D’Ambrosio; Borja Valero/Vecino, Gagliardini; Karamoh/Candreva/Eder, Rafinha, Perisic; Icardi(C). Allenatore: Spalletti

Arbitro: Doveri

Guardalinee: Vivenzi-Lo Cicero

IV Uomo: Di Paolo

Var: Guida

Assistente Var: Costanzo

Stadio: Atleti Azzurri d’Italia