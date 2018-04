Atalanta-Inter 0-0, il tabellino: reti inviolate all’Atleti Azzurri d’Italia

Termina con un pareggio a reti bianche il match tra Inter ed Atalanta nel Saturday Night della trentaduesima giornata di Serie A.

BERGAMO – Termina con il risultato di 0-0 il match tra Atalanta ed Inter valido per la trentaduesima giornata di Serie A. Partono malissimo i nerazzurri che vengono graziati dopo soli sessanta secondi dal Papu Gomez, che si divora il vantaggio davanti ad Handanovic. Nella seconda frazione di gioco è l’Inter a condurre il gioco ma i nerazzurri di Spalletti non riescono a concretizzare in alcun modo. Zero gol e quindi zero vittorie per la Beneamata nelle ultime tre partite, ma aggancia le squadre della Capitale, impegnate domani sera nel derby, a quota 60 punti in classifica.

Atalanta-Inter 0-0, il tabellino

ATALANTA (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens(80′ Castagne); Cristante(85′ Mancini), Gomez; Barrow(46′ Cornelius). Allenatore: Gasperini

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Miranda, Santon(90′ Karamoh); Borja Valero, Gagliardini; Cancelo, Rafinha(72′ Eder), Perisic; Icardi. Allenatore: Spalletti

Reti: //

Ammonizioni: Miranda, Borja Valero (I) Toloi, Caldara, Masiello, Mancini(A)

Espulsioni: //

Recupero: 0′ pt, 3′ st.

Stadio: Atleti Azzurri d’Italia