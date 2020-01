Atalanta – SPAL: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Atalanta – SPAL del 20 gennaio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.45

BERGAMO – Lunedì 20 gennaio alle ore 20.45 si giocherà Atalanta – SPAL, incontro valido per il posticipo della prima giornata di ritorno del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte c’è la squadra orobica che, in settimana, ha perso con la Fiorentina salutando la Coppa Italia. In campionato, invece, i nerazzurri vengono dal pareggio esterno contro l’Inter ed in classifica occupano il quarto posto, insieme alla Roma, con 35 punti. Dall’altra parte c’è la squadra estense che viene dalla sconfitta in Coppa Italia col Milan mentre in campionato la formazione di Semplici occupa l’ultimo posto solitario in classifica.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Lunedì 20 gennaio alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI ATALANTA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 3-4-2-1 con Gollini in porta, pacchetto difensivo composto da Toloi, Palomino e Djimsiti. A centrocampo Pasalic e Freuler in cabina di regia con Castagne e Gosens sulle corsie esterne mentre davanti Gomez ed Ilicic agiranno alle spalle di Zapata.

QUI SPAL – Semplici dovrebbe rispondere col classico 3-5-2 con Berisha in porta, reparto arretrato formato da Tomovic, Vicari e Igor. A centrocampo Missiroli in cabina di regia con Murgia e Valoti mezze ali mentre sulle corsie laterali spazio a Reca e Strefezza. In attacco tandem offensivo composto da Di Francesco e Petagna.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Atalanta – SPAL, valevole per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A.

Le probabili formazioni di Atalanta – SPAL

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti, Castagne, Freuler, Pasalic, Gosens, Gomez, Ilicic, Zapata. Allenatore: Gasperini

SPAL (3-5-2): Berisha: Tomovic, Vicari, Igor, Strefezza, Murgia, Missiroli, Valoti, Reca, Di Francesco, Petagna. Allenatore: Semplici

STADIO: Gewiss Stadium