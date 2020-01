Serie B, Cosenza – Crotone: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Cosenza – Crotone: posticipo della ventesima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle ore 21

COSENZA – Tutto pronto allo Stadio San Vito di Cosenza per l’incontro tra Cosenza – Crotone, partita valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie B 2019/2020. Per i padroni di casa modulo 3-4-3 con in attacco; per gli ospiti modulo 3-5-2 con la coppia d’attacco formata da Simy e Messias. A dirigere il match del San Vito, ironia della sorte, sarà il signor Abbattista della sezione di Molfetta, lo stesso fischietto che lo scorso anno diresse il derby nel mese di aprile e che finì tra mille polemiche ed in rissa. Ad accendere gli animi allora fu un gol annullato a Simy a pochissimi minuti dalla fine per un fuorigioco molto controverso.

Le formazioni ufficiali di Cosenza – Crotone

COSENZA (3-4-3): Perina; Idda, Monaco, Legittimo; Bruccini, Broh, Kanouté, D’Orazio; Machach, Riviere, Baez. A disposizione: Saracco, Corsi, Capela, Schiavi, Bittante, Greco, Sciaudone, Asencio, Trovato, Carretta, Pierini Allenatore: Braglia

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Golemic, Marrone, Gigliotti; Mazzotta, Benali, Barberis, Crociata, Molina; Simy, Messias. A disposizione: Figliuzzi, Festa, Curado, Cuomo, Mustacchio, Spolli, Nalini, Bellodi, Gomelt, Lopez, Ruggiero, Rutten. Allenatore: Stroppa