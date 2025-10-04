Atalanta U23-Foggia: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Atalanta U23-Foggia di domenica 4 ottobre 2025: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C

CARAVAGGIO – Sabato 4 ottobre 2025, alle ore 14.30, allo Stadio Comunale, andrà in scena la sfida Atalanta U23-Foggia, match valido per l’ottava giornata del Girone C del campionato di Serie C.

L’Atalanta U23 si presenta alla sfida del 4 ottobre con un avvio di campionato difficile, che la vede al 19° posto con soli 4 punti nelle prime 7 giornate. La squadra nerazzurra ha alternato prestazioni discrete a sconfitte, segnando pochi gol e subendone diversi, mostrando fragilità soprattutto in fase difensiva. In casa, i giovani nerazzurri puntano a sfruttare il fattore campo per cercare continuità e mettere in difficoltà un avversario comunque pericoloso.

Il Foggia, invece, arriva con 6 punti in classifica e con l’obiettivo di riscattare la sconfitta subita nella scorsa giornata. Gli ospiti hanno mostrato un rendimento altalenante, con un attacco capace di creare occasioni ma una difesa che concede spazi in trasferta. La squadra di Mister Capuano dovrà puntare sulla concentrazione e sulle ripartenze per sorprendere i padroni di casa.

Le statistiche e le quote evidenziano un netto favore per l’Atalanta U23: vittoria interna quotata intorno a 1,30-1,33, pareggio a 4,33 e vittoria del Foggia tra 6,00 e 7,00. Le probabilità stimano i nerazzurri favoriti con circa il 60%, il pareggio al 25% e il Foggia al 15%. Un match che si preannuncia intenso e tatticamente interessante, dove il fattore campo e la maggiore solidità dell’Atalanta U23 potrebbero fare la differenza, mentre il Foggia proverà a sfruttare ogni occasione per sorprendere.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI ATALANTA U23-FOGGIA]

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Francesco D’Eusanio di Faenza, coadiuvato dagli assistenti Giulia Tempestilli di Roma 2 e Roberto Palermo di Pisa. Quarto ufficiale Mario Picardi di Viareggio. Al VAR Nicola Morea di Molfetta.

La presentazione del match

COME ARRIVA L’ATALANTA U23 – Scienza dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-2-1 con Vismara in porta e la linea difensiva composta da Berto, Lonardo e Cissé. In mezzo al campo agiranno Guerini, Pounga, Cortinovis e Papadopoulos per garantire equilibrio e costruzione, mentre il reparto offensivo vedrà Bruschi e Petrungaro sulla trequarti a supporto dell’unica punta Anatriello.

COME ARRIVA IL FOGGIA – De Luca dovrebbe rispondere con il modulo 3-5-2, schierando De Lucia tra i pali e affidandosi a Buttaro, Oliva e Salvo in difesa. A centrocampo Ragone e Energe agiranno sugli esterni, mentre Pugliese, Graziani e Cardoni occuperanno la mediana per gestione e regia. In attacco spazio alla coppia Petito-Santaniello, incaricata di finalizzare le azioni e dare profondità all’attacco rossonero.

Le probabili formazioni

ATALANTA U23 (3-4-2-1): Vismara; Berto, Lonardo, Cissé; Guerini, Pounga, Cortinovis, Papadopoulos; Bruschi, Petrungaro; Anatriello. Allenatore: Giuseppe Scienza

FOGGIA (3-5-2): De Lucia; Buttaro, Oliva, Salvo; Ragone, Pugliese, Graziani, Cardoni, Energe; Petito, Santaniello. Allenatore: Claudio De Luca

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro tra Atalanta U23 e Foggia sarà trasmesso in diretta streaming su Sky Sport (canale 254) e Now, oppure potrete rimanere aggiornati sul risultato e sui fatti salienti seguendo la nostra diretta.